Was genau ist CBD?

Von: Nina Dudek

Teilen

Heute, am 20. April ist Welt-Cannabis-Tag. Und gerade erobert ein Produkt aus der Hanfpflanze ganz legal und sogar gesund den Markt: CBD oder Cannabidiol. Was das ist und wie es wirkt, erfahren Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schon seit einiger Zeit machen drei Buchstaben die Runde in der Gesundheits- und Fitnessszene: CBD. Die Abkürzung steht für Cannabidiol, einen Wirkstoff, der aus der Hanfpflanze gewonnen wird. Doch warum wird CBD ganz legal gehandelt, ja sogar für gesundheitliche Zwecke eingesetzt?

Im Gegensatz zum berauschend wirkenden THC (Tetrahydrocannabinol), das abhängig machen kann, hat CBD keine psychoaktive Wirkung. Das bedeutet: CBD macht weder „high“, noch abhängig.

Hanf ist eine der ältesten bekannten Nutz- und Heilpflanzen, die bereits im frühen 3. Jahrtausend v. Chr. in China angebaut wurde. Damals vor allem für die Produktion von Kleidung und Seilen 0 seit etwa 2000 v. Chr. aber auch als Heilmittel. Dabei ist CBD eines von rund 113 bisher bekannten Cannabinoiden, die aus der weiblichen Cannabispflanze gewonnen werden.

Das Ausgangsmaterial ist die sogenannte CBD-Carbo­xyl­säure und wird über schonende Extraktionsverfahren aus Blättern und Blüten der Hanfpflanze gewonnen.

Sind CBD-Produkte legal?

Ja. Allerdings gelten sehr strenge Vorgaben seitens der Europäischen Union (EU). Der THC-Anteil in Produkten mit CBD darf nicht über 0,3 Prozent liegen. Außerdem müssen die CBD-Produkte aus zertifizierten Hanfsorten der EU hergestellt werden und dürfen ausschließlich in verarbeiteter Form wie Öl, Tropfen oder Kosmetik verkauft werden. Unbearbeitete Produkte wie CBD-Blüten, -Tee und -Zigaretten dürfen in Deutschland nicht erworben werden.