Char-Broil Gasgrill – Top-Modell jetzt knallhart reduziert

Der Char-Broil Gasgrill Advantage 345S ist ein hochwertiger Grill mit 3 Brennern und Seitenbrennern. Jetzt gibt es das Modell knapp 90 € günstiger.

Grillen zählt zu den liebsten Hobbys in Deutschland. Manch Hartgesottene beginnen mit dem Brutzeln schon früh im Jahr, andere warten auf den Sommer. Mit einem Grill kann man so ziemlich alles zubereiten: saftige Steaks, leckeres Grillgemüse oder sogar Desserts wie Banane mit Schokolade. Der Char-Broil Advantage 345S ist ein durchaus empfehlenswerter Gasgrill und auf ihm gelingt Grillgut im Handumdrehen und in hervorragender Qualität. Das US-Unternehmen Char-Broil zählt zu den besten Gasgrill-Marken auf dem Markt, den Gasgrill Advantage 345S des amerikanischen Herstellers gibt es zum absoluten Spitzenpreis bei Amazon. Sie bezahlen nur 295,74 Euro statt 381,- Euro . Das macht eine Ersparnis von 22 Prozent, in Zahlen: 85,26 Euro. Sichern Sie sich noch heute dieses Top-Modell. Wir haben die Fragen geklärt: Gas- oder Holzkohlegrill – was ist gesünder, was schmeckt besser?

Char-Broil Gasgrill Advantage 345S: Das kann der Grill

Der Advantage 345S verfügt über das innovative TRU-INFRARED-Grillsystem: Dieses System verteilt die Hitze gleichmäßig, ist bis zu 30 Prozent sparsamer im Gasverbrauch und sorgt für bis zu 50 Prozent saftigeres Grillgut.

Maximaler Genuss bei minimalem Verbrauch: Die drei verbrauchsarmen Hochleistungsbrenner aus Edelstahl sorgen für maximale Hitze.

Hochwertig verarbeitet: Der Gasgrill wurde aus Edelstahl hergestellt. Emaillierter Grillrost und Emitter in einem für einfaches Grillen und leichte Reinigung. Die gusseiserne Grillplatte sorgt für mehr Abwechslung.

Sicherheit geht vor! Der Gasgrill ist mit einer elektronischen SureFire-Zündung ausgestattet. Der Grill kann so auf Knopfdruck und ohne offene Flamme angezündet werden.

Ein stabiler Deckel mit Temperaturanzeige sorgt dafür, dass die Hitze im Grill bleibt.

Seitenbrenner und Warmhalterost erweitern Ihre Grill-Möglichkeiten.

Char-Broil verspricht Qualität mit Garantie: 5 Jahre auf die Edelstahl-Brenner, 2 Jahre auf alle anderen Komponenten.

