Checkliste fürs Home-Office: Statten Sie Ihren Arbeitsplatz mit diesen refurbished Geräten aus

Von: Philipp Mosthaf

Über das Outfit im Home-Office lässt sich streiten, über die Ausstattung des Arbeitsplatzes nicht. Das ideale Home-Office benötigt wenige, aber wichtige Geräte und Gegenstände. © Andriy Popov/PantherMedia

Wer das Home-Office einrichten möchte, der benötigt viele Geräte und die passenden Möbel. Mit refurbished Produkten haben Sie die ideale Ausstattung und tun dabei auch noch etwas für die Umwelt.

Seit der Corona-Pandemie haben die Arbeitnehmer quasi zwei Büros. Zum einen das im Unternehmen, zum anderen das Home-Office. Dabei wird der heimische Arbeitsplatz immer beliebter, viele bevorzugen den kurzen „Weg“ zur Arbeit und die damit verbundene Flexibilität. Doch wie sieht ein ideales Home-Office überhaupt aus? Welche Geräte sollten Sie zu Hause haben? Mithilfe unserer Checkliste haben Sie alle wichtigen Produkte auf einen Blick. Der Tipp unserer Redaktion: Tun Sie doch Ihrem Konto und der Umwelt etwas Gutes! Mit zertifizierten refurbished Geräten sparen sie bis zu 50 Prozent. Die Geräte sind alle geprüft, haben noch Herstellergarantie und Sie genießen den eBay-Käuferschutz. Wie neu also, nur besser.

Checkliste fürs Home-Office: So sollte Ihr Arbeitsplatz ausgestattet sein

Jeder Arbeitnehmer hat sicherlich einen Laptop vom Unternehmen, um auch sicher und schnell im Home-Office arbeiten zu können. Was Sie sonst noch benötigen, erfahren Sie hier.

▢ Monitor (24 - 27 Zoll) ▢ Drucker ▢ Kopfhörer/Headset ▢ Ergonomischer Bürostuhl ▢ Höhenverstellbarer Schreibtisch ▢ LED-Schreibtischlampe ▢ Aufbewahrungsbox oder -wagen

Das ideale Home-Office: So statten Sie Ihren Arbeitsplatz aus

Wer mit seinem Laptop arbeitet, der hat meist nur einen kleinen Bildschirm zur Verfügung. Mit einem zweiten Monitor haben Sie mehr Arbeitsfläche, können mehrere Fenster parallel öffnen und schonen zudem Ihre Halswirbelsäule. Denn die Monitore sind nicht nur größer und höher als der Laptop, einige Modelle sind auch höhenverstellbar und können Sie ideal an den Nutzer angepasst werden.

haben Sie mehr Arbeitsfläche, können mehrere Fenster parallel öffnen und schonen zudem Ihre Halswirbelsäule. Denn die Monitore sind nicht nur größer und höher als der Laptop, einige Modelle sind auch höhenverstellbar und können Sie ideal an den Nutzer angepasst werden. Die heutige Arbeitswelt findet fast nur noch digital statt. Dennoch gibt es noch viele Arbeitnehmer, die auch mal ganz bewusst analog unterwegs sind und zum Beispiel noch Notizen per Hand machen oder To-do-Listen führen. Auch für wichtige Dokumente eignet sich ein Multifunktionsdrucker, der scannen, drucken und kopieren kann. Ein WLAN-Drucker kann zudem problemlos mit dem Smartphone verbunden werden.

kann. Ein WLAN-Drucker kann zudem problemlos mit dem Smartphone verbunden werden. Nicht jeder sitzt alleine im Home-Office. Viele Paare müssen sich Büro oder Wohnzimmer teilen, um zu Hause arbeiten zu können. Wer dann viele Meetings hat, stört den anderen. Mit einem Headset können Sie sich von der Außenwelt abschirmen und zudem den Geräuschpegel im Home-Office merklich herunterfahren.

können Sie sich von der Außenwelt abschirmen und zudem den Geräuschpegel im Home-Office merklich herunterfahren. Bei der Auswahl der Möbel spielt die Gesundheit eine große Rolle. Es gibt viele Menschen, die einen sitzende Tätigkeit ausführen und über Rückenprobleme klagen. Ein ergonomischer Bürostuhl und ein höhenverstellbarer Schreibtisch unterstützen den Körper und sagen die Beschwerden den Kampf an. Mit einer LED-Schreibtischlampe verfügen Sie zudem über genügend Licht – auch wichtig für Videokonferenzen – und eine Aufbewahrungsbox sorgt für Ordnung im Home-Office. Schließlich sollen Privates und Berufliches getrennt werden.

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige Home-Office-Produkte vor. Diese sind alle refurbished, doch einige Geräte wurden von ausgewählten Händlern oder von den Herstellern selbst geprüft und zertifiziert. Sie erhalten zum Teil also neuwertige B-Ware zu einem Spitzenpreis. In welchem Zustand sich die Produkte befinden, erfahren Sie auf der jeweiligen Produktseite. Anstatt auf dem Müll landen diese Geräte also bei Ihnen im Home-Office. Stichwort: Nachhaltigkeit!

Refurbished Monitore fürs Home-Office

Samsung Curved Monitore sorgen für ein komfortables Seherlebnis beim Arbeiten im Home-Office oder beim Spielen. © Samsung

Samsung Curved Monitor C27F396FHR mit 27 Zoll (68,58 cm) und FHD-Auflösung. Bildwiederholrate 60 Hz, Kontrastverhältnis 3000:1, Reaktionszeit 4 ms. Jetzt 129,90 €.

Acer Full-HD-Monitor KG251Q mit 24,5 Zoll. Bildwiederholrate 165 Hz, AMD FreeSync, Reaktionszeit 1 ms, HDMI, DVI, neigbarer Monitor. Jetzt 179,- €.

Monitore fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Refurbished Multifunktionsdrucker fürs Home-Office

HP DeskJet 2720e Multifunktionsdrucker © HP

HP DeskJet 2720e Multifunktionsdrucker mit WLAN-Funktion. Maximale Auflösung 4.800 x 1.200 px, Druckgeschwindigkeit 8 Seiten/Minute (schwarz/weiß). Jetzt 69,99 €.

HP Envy 5530 e-All-in-One-Drucker mit WLAN-Funktion und USB-Anschluss. Maximale Auflösung 4.800 x 1.200 px, Druckgeschwindigkeit 8,8 Seiten/Minute (s/w). Jetzt 69,- €.

Drucker fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Refurbished Headsets fürs Home-Office

JBL Quantum 400 Gaming-Headset © JBL

JBL Quantum 400 Gaming-Headset: Surround Sound, Aktive Geräuschunterdrückung, Echounterdrückung, Anruffunktion, USB-Anschluss, 3,5-mm-Anschluss, klappbares Boom-Mikrofon. Jetzt 44,99 €.

YAMAY BH-M20 Profi-Headset: On-Ear-Kopfhörer mit Mikrofon und Bluetooth-5.0-Konnektivität. Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), Anruffunktion, Echounterdrückung und High-Definition-Sound. Jetzt 18,90 €.

Headsets fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Ergonomische Bürostühle fürs Home-Office – refurbished Modelle

Livarno Home Bürostuhl © Livarno Home

Ergonomischer Bürostuhl mit verstellbarer Höhe und Kopfstütze. Maximale Belastbarkeit von 136 kg. Der Bürostuhl verfügt über eine feste Nylonbasis mit Metallkonstruktion, Neigung 90° - 107°, Schulterstütze. Jetzt 88,99 €.

Livarno Home Bürostuhl mit verstellbarer Kopfstütze, Armlehnen 3D-verstellbar, neigung in drei Positionen verstellbar. Jetzt 119,- €.

Bürostühle fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Höhenverstellbare Schreibtische fürs Home-Office – refurbished Modelle

Höhenverstellbarer Schreibtisch MCW-D40 © eBay Produktbild

Höhenverstellbarer Schreibtisch MCW-D40: Maße 160x80 cm, 4 Stufen sind programmierbar, variable Gestellbreite, zwei Aussparungen für Kabel in der Tischplatte. Jetzt 454,99 €.

Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch M397 von Haworth in Weiß, Gestell an den Füßen nivelierbar, Kabelkanal, Memoryfunktion, Maße 220x80 cm, Höhe 69-80 cm, Höhe elektrischer Teil bis 125 cm. Jetzt 290,- €.

Höhenverstellbare Schreibtische fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

LED-Schreibtischlampe fürs Home-Office – refurbished Modelle

LED-Schreibtischlampe T116 in Nickelmatt © eBay

LED-Schreibtischlampe T116 in Nickelmatt: Klemmlampe für die Arbeitsfläche, Lichtfarbe warm-weiß, 9 LED-Lichter, Kopf flexibel einstellbar. Jetzt 9,99 €.

LED-Tageslichtleuchte T143-1 in Hellgrau: weißer Flexarm, Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar, 28 LED-Lichter. Jetzt 19,99 €.

LED-Schreibtischlampen fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Schränke fürs Home-Office – refurbished Modelle

Hängeregisterschrank MCW-A10 © eBay

Hängeregisterschrank MCW-A10: Abschließbarer Aktenschrank mit 3 Schubladen, Maße 103x76x46 cm, verstellbare Füße, Schubladen für Hängemappe in DIN A4 geeignet, inkl. 2 Schlüssel, Material Stahl. Jetzt 272,99 €.

Rollcontainer mit 3 Schubladen aus Buche, furniert: Maße 60x76x56 cm, auf Rollen. Jetzt 499,- €.

Schränke fürs Home-Office – alle Modelle im Überblick!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.