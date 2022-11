Christbaumständer im Vergleich 2022: Gut muss nicht gleich teuer sein

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Ein Weihnachtsbaum gehört zur Adventszeit einfach dazu. Damit Sie und die Kinder auch lange daran Freude haben, ist der richtige Christbaumständer extrem wichtig. © SergKovbasyuk / PantherMedia

Christbaumständer sorgen nicht nur für einen sicheren Stand des Weihnachtsbaums. Sie schützen Sie auch vor Unfällen und Bränden. Welche Christbaumständer sich gut eignen, lesen Sie hier.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

„Alle Jahre wieder kommt das Christuskind“ heißt es in einem bekannten Weihnachtslied. Doch jährlich ereignen sich auch zahlreiche Unfälle und Wohnungsbrände. Erneut ist dann irgendwo ein Weihnachtsbaum umgefallen und macht aus der schönen Adventszeit einen echten Albtraum. Das will niemand haben. Wer ein sicheres und entspanntes Weihnachtsfest mit Familie und Freunden verbringen will, der sollte beim Christbaumständer auf die richtige Wahl achten.

Doch welche Eigenschaften muss ein Christbaumständer überhaupt haben? In unserem großen Christbaumständer-Vergleich 2022 haben wir uns mehrere Ständer angeschaut und Kundenbewertungen genauer unter die Lupe genommen.

Christbaumständer im Vergleich 2022: Darauf sollten Sie beim Kauf achten

Auf die Größe kommt es an! Machen Sie sich vor dem Kauf eines Christbaumständers über die Größe Ihres Weihnachtsbaums Gedanken. Die Ständer können eine maximale Baumhöhe stemmen, auch beim Durchmesser des Stamms gibt es Unterschiede.

Machen Sie sich vor dem Kauf eines Christbaumständers über die Größe Ihres Weihnachtsbaums Gedanken. Die Ständer können eine maximale Baumhöhe stemmen, auch beim Durchmesser des Stamms gibt es Unterschiede. Sicherung: Damit der Christbaum stabil steht, benötigt der Christbaumständer eine gute Sicherungsmechanik. In den letzten Jahren hat sich die Rundum-Einseil-Technik mit Fußhebel bewährt. Sie müssen hierbei den Baum einfach in den Ständer stellen, das Pedal betätigen und fertig. Der Baum steht sicher im Ständer. Die durchgehende Seilführung gewährleistet sicheren Halt, das Pedal kann verriegelt und gesichert werden.

Damit der Christbaum stabil steht, benötigt der Christbaumständer eine gute Sicherungsmechanik. In den letzten Jahren hat sich die Rundum-Einseil-Technik mit Fußhebel bewährt. Sie müssen hierbei den Baum einfach in den Ständer stellen, das Pedal betätigen und fertig. Der Baum steht sicher im Ständer. Die durchgehende Seilführung gewährleistet sicheren Halt, das Pedal kann verriegelt und gesichert werden. Sicherheitsklauen sorgen für Standfestigkeit des Weihnachtsbaums im Christbaumständer. Die Klauen umschließen den Baum und sind Teil der Rundum-Einseil-Technik.

Der Sicherheitsgurt ist im Haltemechanismus der Fußhebel angebracht. Dieser öffnet sich nur schrittweise und verhindert so das Umkippen des Baums. Ideal bei Kleinkindern oder wenn man selbst versehentlich die Öffnung auslöst.

Gewicht: Hier gibt es große Unterschiede. Je größer das Gewicht, desto stabiler und robuster ist der Christbaumständer. Nachteil: Der Transport wird dadurch erschwert.

Hier gibt es große Unterschiede. Je größer das Gewicht, desto stabiler und robuster ist der Christbaumständer. Nachteil: Der Transport wird dadurch erschwert. Durchmesser der Standfläche: Auch die Standfläche spielt bei der Stabilität eine große Rolle. So kann auch ein großer und breiter Weihnachtsbaum gut ausbalanciert werden.

Auch die Standfläche spielt bei der Stabilität eine große Rolle. So kann auch ein großer und breiter Weihnachtsbaum gut ausbalanciert werden. Wasserbehälter: Die meisten Christbaumständer verfügen über einen Wasserbehälter. Dieser führt dem Weihnachtsbaum nicht nur Wasser zu, er sorgt auch für mehr Gewicht und weitere Stabilität. Manche Modelle verfügen zudem über eine Wasserstandsanzeige. So können Sie jederzeit erkennen, ob der Baum frisches Wasser benötigt. Damit erstrahlt der Baum an Weihnachten und darüber hinaus in saftigem Grün.

In unserem großen Christbaumständer-Vergleich 2022 haben wir für Sie die beliebtesten Modelle unter die Lupe genommen. In unsere Bewertungen sind Kundenrezensionen und Verkaufszahlen mit eingeflossen. Die beiden Hersteller Star-Max und Krinner stellen die besten Christbaumständer 2022.

Christbaumständer sind mit einer Rundum-Einseil-Technik und Fußhebel ausgestattet. Diese erleichtern das Aufbauen und sorgen für die nötige Standfestigkeit. © Amazon Produktbild

Christbaumständer im Vergleich 2022: die große Vergleichstabelle

Star-Max S200G Krinner Comfort M Star-Max S250 Krinner Premium XXL Krinner Basic M Amazon-Bewertung 4,7⭐ (99 Rezensionen) 4,7⭐ (2.562 Rezensionen) 4,7⭐ (1.310 Rezensionen) 4,6⭐ (1.593 Rezensionen) 4,6⭐ (731 Rezensionen) Technik Rundum-Einseil Rundum-Einseil Rundum-Einseil Rundum-Einseil Rundum-Einseil max. Baumhöhe 2,0 m 2,5 m 2,5 m 4,0 m 2,3 m max. Stamm-ø 11 cm 12 cm 12 cm 17 cm 11 cm Gewicht 4,0 kg 5,0 kg 4,2 kg 8,0 kg 4,4 kg ø der Standfläche 32,5 cm 36 cm 34 cm 52 cm 34,8 cm Wasserbehälter ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Wasserstandsanzeige ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Sicherheitsklauen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ Material Kunststoff Kunststoff Kunststoff, Metall Kunststoff Kunststoff Preis ab 19,94 € ab 39,91 € ab 26,38 € ab 87,91 € ab 39,87 €

Zum Angebot: Star-Max S200G

Zum Angebot: Krinner Comfort M

Zum Angebot: Star-Max S250

Zum Angebot: Krinner Premium XXL

Zum Angebot: Krinner Basic M