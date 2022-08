Viel Cocktail für wenig Geld: Sommer im Glas ohne Schlepperei & Alkohol

Sommer-Drinks

Sommerdrinks zu Haus mixen, benötigt viele Zutaten – und viel Budget sowie Flaschenschlepperei. Alkoholfreie Drinks sind günstiger und wer clever ist, muss keine Zutaten schleppen.

Eine Flasche Wein, ein Prosecco, zwei Liköre und dann noch Limetten, Sirup und Limonade: Wer sich abends einen sommerlichen Longdrink genehmigen möchte, kommt beim Einkäufe nach Hause tragen ganz schön ins Schwitzen. Ganz zu schweigen von der eher unerfreulich hohen Rechnung an der Kasse, denn Alkoholisches hat nun mal seinen Preis. Gerade jetzt, wo die Lebensmittelpreise sogar bei Discountern steigen.

Sie haben auch keine Lust auf Schlepperei und fette Rechnungen? Das muss auch nicht sein! Bestellen Sie alle Zutaten für Cocktails und Sommerdrinks doch bequem online. Wer dann auch noch die alkoholfreie und damit gesündere und kalorienärmere Variante bevorzugt, ist fein raus.

Die bequeme Art und Weise, schnell, günstig und ohne Schleppen an die Zutaten für Ihren Lieblingsdrink zu kommen, ist Amazon fresh. Neben kostenloser Lieferung für Prime-Mitglieder direkt vor die Haustür noch am selben oder nächsten Tag profitieren Sie von einer großen Auswahl an nahezu allem, was Küche und Keller (oder Flaschenregal) zu bieten hat.

Seedlip Grove Drink mit Mittelmeer-Vibe

+ Seedlip Grove Citrus ist die Basis für diesen alkoholfreien Shot. (Symbolbild) © Apolonia/PantherMedia

Das erste Highlight: das Design. Das zweite Highlight: das Aroma. Seedlip gilt als Pionier der alkoholfreien Destillate und beliefert die besten Bars, Restaurants, Hotels und Einzelhändler auf der ganzen Welt. Der Seedlip Grove Citrus kitzelt den Gaumen mit einer würzig erdigen Blutorangennote, begleitet von frischen Kräuterauszügen und dem Prickeln des japanischen Sancho-Pfefferkorns. Genial zum Mischen mit Tonic Water.

Ingwer Shot Zutaten für 1 Glas (100 ml)

50 ml Seedlip Grove 42

2 EL Ahornsirup

20 ml Ingwersaft

Frisches Basilikum

Limettenscheiben Alle Zutaten bis auf Sirup miteinander mischen und in ein Glas mit Eiswürfeln füllen. Ahornsirup hinzufügen und mit Basilikum und Limettenscheiben servieren.

Alkoholfreier Martini-Cocktail mit herber Note

+ Die alkoholfreie Variante Martini Florale passt zu fruchtigen Aromen. (Symbolbild) © Olivka888/PantherMedia

James Bond trinkt ihn „geschüttelt, nicht gerührt“ – den Martini. Seit 1863 steht er für herbe Eleganz und italienisches Lebensgefühl. Die alkoholfreie Variante Martini Florale ist inspiriert von der feinen Süße römischer Kamille und verschmilzt diese mit ausgewählten Pflanzenextrakten zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis mit blumiger Note.

Apple-Rosemary-Splash Zutaten für 1 Longdrink-Glas (250 ml) 75 ml Martini Florale

25 ml klarer Apfelsaft

Frischer Rosmarin Eiswürfel in ein hohes Glas geben, Martini und Apfelsaft dazugeben und mit frischem Rosmarin und auf Wunsch Apfelscheiben garnieren.

Tanqueray Berries ohne Promille

+ Alkoholfreier Tanqueray passt genial zu süßen Beeren. (Symbolbild) © Oleksandr Prokopenko/PantherMedia

Tanqueray. Gin-Liebhaber schätzen die britische Destillerie vor allem für den weltweit bekannten „London Dry Gin“. Als Trendsetter hat Tanqueray früh erkannt, dass Menschen zwar auf einen gesünderen Lebensstil ohne Alkohol achten, auf Genuss aber nicht mehr verzichten möchten. Das Ergebnis ist Tanqueray 0,0 % ein alkoholfreier Gin, der aus der gleichen Mischung hochwertiger Zutaten hergestellt wird, wie das alkoholhaltige Original: harziger Wacholder, pfeffriger Koriander, aromatische Engelwurz und Süßholz bilden die Essenz von Tanqueray in der köstlichen alkoholfreien Alternative mit nur 6 kcal pro 50 ml.

Gin Mint-Berry Für ein Glas (250 ml) 50 ml Tanqueray Gin 0,0 %

150 ml Wild Berry Limonade

1 EL Beeren-Sirup

Frische Himbeeren

Frische Minze

Zitrone

Eiswürfel Beeren-Sirup und Beeren in ein Glas mit Eiswürfeln geben, mit alkoholfreiem Gin und Limonade auffüllen, mit Minze und Zitronenscheiben garniert servieren.

Alkoholfrei: Wie verschwindet der Alkohol aus Spirituosen oder Wein?

Die Basis für alkoholfreie Spirituosen bilden meist Kräuter und Gewürze, die in einem aufwändigen Verfahren in destilliertem Wasser gelöst werden. Eine weitere Möglichkeit, den Alkohol zu entfernen, sind technische Verfahren, die der „richtigen“ Spirituose den Alkohol entziehen. Dies verändert zwar den Grundcharakter des Destillats, doch oft entstehen so spannende Ergebnisse wie beispielsweise alkoholfreier Rum oder Wermut.

Bei alkoholfreiem Wein wird der Alkohol in einem Vakuum verdampft. Dieses Verfahren ermöglicht eine sehr aromaschonende Erwärmung auf nur 27 Grad, sodass das Endprodukt dem Original sehr nahekommt.

Longdrink mit prickelnder Frische

+ Mit alkoholfreiem Sekt lässt sich Hugo in derselben Qualität zubereiten. (Symbolbild) © maddas/PantherMedia

Zugegeben: Eigentlich ist der alkoholfreie Sekt Freixenet legereo pur bereits der Renner. Denn so kommen seine fruchtig vollmundigen Moscatel-Aromen und die zarten Noten von Vanille zum Tragen. Die alkoholfreie Version der beliebten Freixenet erinnert an exotische Früchte wie Mango und Maracuja. Dabei setzt Freixenet seit über 150 Jahren auf die traditionelle Herstellung wie handgelesene Trauben und die Gärung in der Flasche.

Hugo light Zutaten für 1 Glas (250 ml) 20 – 30 ml Holunderblütensirup

100 ml Freixenet legero

50 ml Sprudelwasser

Zitronenscheiben

Frische Minze Sirup in ein Sektglas mit Eiswürfeln geben, mit Freixenet legero und Wasser auffüllen. Mit Zitronencheiben und Minze garniert servieren.

Winzer-Rotwein legère küsst Orange

+ Mit alkoholfreiem Rotwein und Grenadine lassen sich kreative Drinks mixen. (Symbolbild) © lyulka.86/PantherMedia

Schloss Sommerau ist in Deutschland besonders für alkoholfreie Weine bekannt. Peter Mertes keltert seine Weine im Weingut in Berknastel-Kues an der Mosel: ein Weinanbaugebiet, das namhafte Tropfen hervorbringt. Hochwertige liebliche Rotweine sind die Basis für diese alkoholfreie Kreation, bei der in einem besonders schonenden Verfahren der Restalkohol auf unter 0,5 % Vol. gesenkt wird. Schloss Sommerau hat drei verschiedene alkoholfreie Weine im Programm: Einen Weißwein, einen Roséwein und einen Rotwein. Neben den klassischen Weinen sind auch noch zwei alkoholfreie Sektvariationen im Programm.

Vino Tonic Grenadine Zutaten für 1 Glas (200 ml) 50 ml Sommerau Rotwein

100 ml Schweppes Tonic Water

20 ml Grenadine-Sirup

Blutorange

Zitrone Alle Zutaten in ein Rotweinglas mit Eiswürfeln geben. Mit Orangen- und Zitronenscheiben und auf Wunsch einem Rosmarinzweig garniert servieren.

Enthalten alkoholfreie Getränke wirklich keinen Alkohol?

Das kommt auf die genaue Bezeichnung an. Keinerlei Alkohol, also einen Alkoholgehalt von 0,0 Prozent, haben nur Lebensmittel oder Gertänke, auf denen „ohne Alkohol“ steht. Bei Destillaten, Spirits oder Weinen und Sekt ist dies allerdings technisch nicht möglich, ohne den Geschmack komplett zu verfälschen. Deshalb tragen sie die Bezeichnung „alkoholfrei“: Nach deutschem Lebensmittelrecht dürfen darin maximal 0,5 Prozent Alkohol enthalten sein. Das ist dennoch so gut wie ohne Alkohol, denn in 100 ml alkoholfreien Sekt ist demnach nur etwa ein halber Milliliter Alkohol enthalten. In 500 ml normalem Bier ist es die fünfzigfache Menge.

Alkoholfreie Cocktails: Das spricht für die Light-Version

Es ist kein Geheimnis, dass zu viel Alkohol ungesund ist. Alkohol enthält jede Menge versteckte Kalorien, verlangsamt zusätzlich den Stoffwechsel und macht so auf Dauer dick. Studien belegen vielfach, dass regelmäßiger Alkoholkonsum die Gehirnzellen schädigt, Krebs begünstigen kann und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigert. Was also haben Sie davon, wenn Sie Ihre Drinks ab und zu auch mal „ohne Umdrehungen“ genießen?