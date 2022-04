Convertibles im Vergleich: die besten Modelle auf einen Blick

Von: Philipp Mosthaf

Ob produktives Arbeiten oder das Genießen von Multimedia-Inhalten – mit einem Convertible sind Sie flexibel und leistungsstark unterwegs. © Amazon Produktbild

Mit einem Convertible sind Sie flexibel unterwegs. Dank eines Klapp- und Drehmechanismus wird aus dem Tablet schnell ein Laptop. Wir haben uns die besten Convertibles angeschaut.

Lieber ein Tablet oder doch gleich einen Laptop? Oder sogar beides? Viele Menschen stellen sich oft diese Fragen. Während man mit einem Tablet maximal flexibel ist, kann man mit einem Laptop produktiv arbeiten. Viele umgehen dieses Problem und kaufen Stift und Tastatur für das Tablet. Die Leistungsfähigkeit bleibt jedoch unverändert. Mit einem Convertible erhalten Sie einen leistungsfähigen Laptop, der per Klapp- oder Schiebemechanismus zum Tablet umgerüstet werden kann. Es gibt auch 2-in-1-Tablets auf dem Markt, wie das Microsoft Surface Pro 8. Der Unterschied hierzu: Diese 2-in-1-Tablet müssen erst umgerüstet werden, besitzen also keine integrierte Tastatur. Wir haben uns die Convertibles genauer angeschaut und die besten Modelle miteinander verglichen. Zudem erfahren Sie hier, auf was es bei einem Convertible ankommt.

Was ist ein Convertible?

Ein Convertible verbindet die Mobilität eines Tablets mit der Leistungsstärke eines Laptops. Aufgrund ihres Designs und der Konstruktion werden Sie daher auch 2-in-1-Tablet oder Hybrid-PC genannt. Doch, wie bereits oben erwähnt, gibt es eklatante Unterschiede zwischen einem 2-in-1-Tablet und einem Convertible. Das Convertible verfügt über ein um 360° flexibles Scharnier. So kann die Tastatur komplett umgeklappt und das Convertible als Tablet genutzt werden. Da Convertibles zudem so leicht und dünn wie ein Tablet sein sollen, verzichten die meisten Hersteller auf ein optisches Laufwerk.

Für wen ist ein Convertible sinnvoll?

Ein Convertible eignet sich vor allem für diejenigen, die viel unterwegs sind und auch im Zug oder im Bus arbeiten möchten. Sie können die Vorteile eines Tablets nutzen und Filme oder Serien schauen, aber auch arbeiten, da das 2-in-1-Tablet über die Leistung eines Notebooks verfügt. Jedoch ist ein Convertible in Bezug auf Grafikkarte und Prozessor nicht ganz so stark wie ein Gaming-PC. Zocker sollten sich also eher einen typischen Gaming-Laptop oder Gaming-PC zulegen.

Convertibles: die große Vergleichstabelle

Samsung Galaxy Book Pro 360 Acer Spin 5 EVO Microsoft Surface Book 3 HP Envy x360 Lenovo IdeaPad Flex 5i Modell ‎NP930QDB-KF6DE SP513-55N-72ER ‎SMN-00005 15-eu0055ng Chromebook Prozessor Intel Core i5 2,4 Ghz Intel Core i7 4,7 GHz Intel Core i7 3,9 GHz AMD Ryzen 5 5500U Intel Core i3 3,0 GHz Arbeitsspeicher 8 GB 16 GB RAM 32 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Speicherplatz 256 GB SSD 1 TB SSD 512 GB SSD 512 GB SSD 128 GB SSD Displaygröße 13,3 Zoll 13,5 Zoll 15 Zoll 15,6 Zoll 13,3 Zoll Bewertung 4,1 von 5 ⭐ 4,7 von 5 ⭐ 4,1 von 5 ⭐ 4,5 von 5 ⭐ 4,4 von 5 ⭐ Aktueller Preis* 876,62 € 1.299,- € 3.099,- € 771,42 € 449,- €

*Stand: 20.04.2022

Convertibles im Vergleich: Samsung Galaxy Book Pro 360

Samsung Galaxy Book Pro 360 © Amazon Produktbild

Samsung Galaxy Book Pro 360: nur 876,62 € statt 1.199,- €

Technische Details: 256 GB SSD, 8 GB RAM, Intel evo Core i5 Prozessor mit 2,4 GHz, Windows 11 Home, Super AMOLED-Display mit 13,3 Zoll (33,78 cm), 360° Scharnier.

256 GB SSD, 8 GB RAM, Intel evo Core i5 Prozessor mit 2,4 GHz, Windows 11 Home, Super AMOLED-Display mit 13,3 Zoll (33,78 cm), 360° Scharnier. Besonderheiten: Inklusive S Pen für Zeichnen, Skizzieren und Malen.

Convertibles im Vergleich: Acer Spin 5 EVO

Acer Spin 5 EVO Convertible © Amazon Produktbild

Acer Spin 5 EVO: jetzt für 1.299,- €

Technische Details: 1 TB SSD, 16 GB RAM, Intel Core i7 Prozessor mit 2,8 GHz mit bis zu 4,7 GHz Turbo-Boost, IPS Touch-Display mit QHD und 13,5 Zoll (34,29 cm), Windows 11.

1 TB SSD, 16 GB RAM, Intel Core i7 Prozessor mit 2,8 GHz mit bis zu 4,7 GHz Turbo-Boost, IPS Touch-Display mit QHD und 13,5 Zoll (34,29 cm), Windows 11. Besonderheiten: Wiederaufladbarer Acer Active Stylus mit Wacom AES 1.0 – Universeller Stift, der mit allen Touchscreen-Displays kompatibel ist und über 4.096 Druckstufen verfügt.

Convertibles im Vergleich: Microsoft Surface Book 3

Microsoft Surface Book 3 © Amazon Produktbild

Microsoft Surface Book 3: jetzt für 3.099 €

Technische Details : Intel Core i7 Quad-Prozessor mit 3,9 GHz, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11, neue NVIDIA GTX GeForce-Grafikkarte, Touchscreen mit 15 Zoll (38,1 cm).

: Intel Core i7 Quad-Prozessor mit 3,9 GHz, 32 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11, neue NVIDIA GTX GeForce-Grafikkarte, Touchscreen mit 15 Zoll (38,1 cm). Besonderheiten: Seien Sie kreativ und greifen Sie auf plattformübergreifende Anwendungen wie Dassault SOLIDWORKS, Microsoft Visual Studio, Unity, Adobe Premiere Pro und Adobe Photoshop zu.

Convertibles im Vergleich: HP ENVY x360

HP ENVY x360 15,6 Zoll © Amazon Produktbild

HP ENVY x360: nur 771,42 € statt 849,- €

Technische Details: 8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Ryzen 5 5500U, IPS-Touchscreen mit Full HD und 15,6 Zoll (39,62 cm), Windows 10 Home.

8 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Ryzen 5 5500U, IPS-Touchscreen mit Full HD und 15,6 Zoll (39,62 cm), Windows 10 Home. Besonderheiten: Das HP ENVY x360 verfügt über ein 16:10-Format, so sehen Sie mehr Inhalt als jemals zuvor.

Convertibles im Vergleich: Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook © Amazon Produktbild

Lenovo IdeaPad Flex 5i Chromebook: nur 449,- € statt 599,- €

Technische Details: Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD Grafik, ChromeOS, WideView-Touchscreen mit Full HD (1920x1080 px) und 13,3 Zoll (33,78 cm).

Intel Core i3-1115G4, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Intel UHD Grafik, ChromeOS, WideView-Touchscreen mit Full HD (1920x1080 px) und 13,3 Zoll (33,78 cm). Besonderheiten: Chromebook mit ChromeOS und Google Assistant sowie den neuesten Android-Apps.

