Langlebig und besonders scharf: Damaszener Messer im 3er-Set zum Schnäppchenpreis

Von: Ömer Kayali

Messer aus Damaststahl sind besonders robust und bleiben lange scharf. (Symbolbild) © gresey/PantherMedia

Damaszener Messer sind für ihre besonderen Eigenschaften bekannten, doch auch für ihre hohen Preise. Das 3er-Set von Echtwerk ist jetzt über die Hälfte reduziert erhältlich.

Damaszener Messer – oder auch Damastmesser genannt – zeichnen sich durch mehrere einzigartige Merkmale aus. Schon rein äußerlich unterscheiden sie sich von gewöhnlichen Küchenmessern, da sie eine auffällige, schön gemusterte Maserung besitzen. Doch vor allem die Qualität hebt sie aus der Masse hervor. Damaszener Messer sind nämlich besonders stabil und gleichermaßen flexibel. Mit der richtigen Pflege bleiben sie zudem über lange Zeit scharf. Der Nachteil ist, dass sie aufgrund der aufwendigen Herstellung und des hochwertigen Materials in der Regel recht teuer in der Anschaffung sind. Bei eBay erhalten Sie momentan ein 3er-Set von der Marke Echtwerk zum Angebotspreis. Sie bekommen 69 Prozent Rabatt und zahlen so lediglich 39,99 Euro statt 129,95 Euro – eine Ersparnis von rund 90 Euro.

Damastmesser von Echtwerk: 3er-Set für nur 39,99 €

Echtwerk Damaszener Messer 3er-Set © Echtwerk

Verschiedene Größen : Das Set enthält ein Kochmesser, ein Santokumesser und ein Schälmesser. Die Messer sind 18, 13 und 9 cm lang.

: Das Set enthält ein Kochmesser, ein Santokumesser und ein Schälmesser. Die Messer sind 18, 13 und 9 cm lang. Damaszener-Eigenschaften : Die Klingen sind mit 67 Lagen gefertigt und dadurch extrem hart und besonders scharf. Seien Sie beim Schneiden vorsichtig.

: Die Klingen sind mit 67 Lagen gefertigt und dadurch extrem hart und besonders scharf. Seien Sie beim Schneiden vorsichtig. Ergonomischer Griff: Der Griff ist aus Pakka-Holz und liegt gut in der Hand – bei Links- und Rechtshändern gleichermaßen.

Damaszener Messer gehören nicht in die Spülmaschine

Reinigen Sie die Messer stets im Spülbecken, da sie nicht für die Spülmaschine geeignet sind. Am besten säubern Sie die Klinge mit einem feuchten Tuch und ein wenig Spülmittel. Anschließend trocknen Sie es sorgfältig ab. Idealerweise ölen Sie die Klinge nach dem Trocken etwas ein.