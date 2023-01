De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM 3200.S – jetzt so günstig wie nie

Von: Philipp Mosthaf

Der De‘Longhi Kaffeevollautomat ESAM 3200.S ist einfach zu bedienen und zaubert vielfältige Kaffeespezialitäten. © De‘Longhi

Der De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica ESAM 3200.S kreiert leckere Kaffeespezialitäten. Nun gibt es die Kaffeemaschine zum Rekord-Tiefpreis.

Sind Sie Espresso-Liebhaber und brauchen den Koffein-Kick am Morgen? Oder sind Sie vielmehr ein Genießer und schwören auf Cappuccino und Latte Macchiato? Mit der De'Longhi Magnifica ESAM 3200.S werden viele Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck zubereitet. Der Kaffeevollautomat macht aus frischen, herrlich duftenden Kaffeebohnen hervorragenden, aromatischen Kaffee. Die Maschine ist zudem mit einer speziellen Aufschäumdüse im Barista-Style ausgestattet, die den idealen Milchschaum für cremigen Cappuccino oder Latte Macchiato zubereitet.

Qualität hat natürlich ihren Preis. Nicht so bei eBay: Aktuell erhalten Sie den De‘Longhi Kaffeevollautomaten Magnifica ESAM 3200.S so günstig wie noch nie. Bezahlen Sie für die Kaffeemaschine aktuell nur 209,90 Euro. Mit dem Rabattcode „WIENEUJAHR“ sparen Sie zusätzlich 10 Prozent und kommen so auf einen unschlagbaren Preis von 188,99 €.

De‘Longhi Kaffeevollautomat so günstig – wie geht das? Dass die De‘Longhi ESAM 3200.S aktuell bei eBay so günstig ist und direkt von De‘Longhi selbst verkauft wird, hat einen einfachen Grund: Refurbished! Der Kaffeevollautomat ist neuwertig und funktioniert zu 100 Prozent. Eventuell kann die Maschine jedoch oberflächliche Mängel wie kleine Kratzer aufweisen. Auch der Karton kann Gebrauchsspuren aufweisen oder durch einen neutralen Karton ersetzt worden sein. Dennoch erhalten Sie einen Spitzen-Kaffeevollautomaten zum unschlagbaren Preis.

De‘Longhi Magnifica ESAM 3200.S im Test – das sagen die Experten

Technische und teure Geräte müssen natürlich vor dem Gebrauch auch getestet werden. Wir haben uns verschiedene Tests zum Kaffeevollautomaten angeschaut und diese hier für Sie zusammengefasst:

🟢 Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis

🟢 Feinporiger Milchschaum

🟢 Herausnehmbare Brühgruppe zum Reinigen

🟢 Leises Kegelmahlwerk

🟢 Leckerer Espresso

🟢 Einfach zu bedienen

🟢 Stufenlose Mengeneinstellung

🟢 Für Kaffeebohnen und -pulver geeignet

🟢 Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm

🟢 Für Teezubereitung

🔴 Aufheizen und Brühen etwas laut

🔴 15-Bar-Pumpe arbeitet nicht gerade schnell

🔴 Niedriger Auslauf

🔴 Manuelles Milchsystem bedarf Übung