De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo jetzt um 440 Euro reduziert

Von: Philipp Mosthaf

Teilen

Der De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat ESAM 420.40.B sorgt für leckeren Milchschaum und Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. © De‘Longhi

Der De‘Longhi Kaffeevollautomat Perfecta Evo sorgt für perfekten Milchschaum. Zudem bietet die Maschine eine große Auswahl an Kaffeespezialitäten – auf Knopfdruck.

Wer einen leckeren Cappuccino, Latte Macchiato oder Espresso möchte, muss nicht unbedingt zum nächsten Bäcker um die Ecke gehen. Mit einem Kaffeevollautomaten zaubern Sie köstliche Kaffeespezialitäten in nur wenigen Augenblicken. So werden Sie selbst zum Barista. Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Kaffeevollautomaten ist in den vergangenen Jahren – auch durch Corona und Home-Office – stark gestiegen. Das Unternehmen De‘Longhi steht für leistungsstarke Kaffeemaschinen mit vielen Funktionen. Allerdings sind die Geräte nicht gerade günstig. Gut, wenn es Angebote gibt. Aktuell erhalten Sie bei De‘Longhi den Kaffeevollautomaten Perfecta Evo ESAM 420.40.B stolze 440,- Euro günstiger gegenüber der UVP. Der Originalpreis liegt bei 829,99 €, Sie bezahlen aktuell also nur 389,99 €. Wie das möglich ist? Bei eBay bietet De‘Longhi generalüberholte Modelle an – refurbished lautet das Stichwort. Refurbished Produkte sind dabei wie neu, nur besser, denn Sie leisten auch einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutz. Übrigens: Auch den De‘Longhi Magnifica S Kaffeevollautomaten gibt es aktuell zum Tiefpreis.

De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat: nur 389,99 € (829,99 €) – jetzt ansehen!

De‘Longhi Perfecta Evo ESAM 420.40.B: die Vor- und Nachteile des Kaffeevollautomaten

Die Kaffeetester und Experten von coffeeness.de haben den De‘Longhi Perfecta Evo ESAM 420.40.B getestet. Ihr Fazit: Für kostenbewusste Milchschaumfans genau das Richtige. Der Kaffeevollautomat wirkt unscheinbar – macht aber tolle Getränke. Hier die Vor- und Nachteile:

🟢 Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis 🔴 Wirkt sehr klobig 🟢 Einfache Funktionalität 🔴 Viel Kunststoff 🟢 Vergleichsweise leise 🟢 Milchschaum ist top 🟢 Komplett von vorne bedienbar

De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat: nur 389,99 € (829,99 €) – jetzt ansehen!

De‘Longhi Perfecta Evo ESAM 420.40.B: die technischen Details

Leistung 1.450 Watt Integriertes Milchaufschäumsystem ✔️ Volumen des Kaffeebohnenbehälters 250 g Druck 15 bar Wassertank-Volumen 1,8 Liter Display Großes LCD-Display mit Sensor-Bedienfeld Anzahl der Direktwahltasten 4 Kaffeegetränke per Knopfdruck Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso Kaffeestärke einstellbar ✔️ in 5 Stufen 2-Tassen-Funktion ✔️ Brühgruppe herausnehmbar ✔️ Vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm ✔️ Mahlwerk Leises, 13-stufiges Kegelmahlwerk Abmessungen H x B x T 40 x 28,1 x 42,5 cm

De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat: nur 389,99 € (829,99 €) – jetzt ansehen!

Was bedeutet refurbished? Viele Hersteller bieten bei eBay ihre Produkte als refurbished an. Hierbei handelt es sich um zertifizierte und generalüberholte Geräte, die durch die Techniker geprüft und umfassend gereinigt wurden. Die Modelle befinden sich optisch und technisch in einem neuwertigen Zustand, leichte Gebrauchsspuren sind eventuell vorhanden. Bei De‘Longhi erhalten Sie zudem eine Garantie von zwei Jahren. Mit refurbished erhalten Sie teure Markenprodukte zu einem fairen Preis.

De‘Longhi Perfecta Evo Kaffeevollautomat: nur 389,99 € (829,99 €) – jetzt ansehen!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.