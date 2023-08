Kaffeevollautomaten-Countdown – bis zu 67 % Rabatt sparen

Von: Nina Dudek

Teilen

Markenprodukte von Siemens, Philips & De‘Longhi zu sommerlich leichten Preisen. © Siemens; Philips; De‘Longhi

Bei OTTO ist der Sommerschlussverkauf in vollem Gange. Sichern Sie sich jetzt Wahnsinns-Schnäppchen bei Kaffeevollautomaten von Siemens, Krups, De‘Longhi & Co.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Warten Sie mit einer größeren Anschaffung auch lieber bis zum Schlussverkauf? Dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Denn bei OTTO haben wir bereits erste Sommer-Angebote gesichtet. Diese drastisch reduzierten Marken-Kaffeevollautomaten darf man sich einfach nicht entgehen lassen.

67 % Rabatt – Krups Kaffeevollautomat EA819E Arabica Latte

Krups Kaffeevollautomat EA819E Arabica Latte © Krups

399 € statt 1.219,99 €

Zaubert perfekten Milchschaum wie vom Barista, speichert vier Lieblingsrezepte, Reinigung komplett automatisch, klare Schaltflächen für einfache Bedienung

57 % Rabatt – Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 classic

Siemens Kaffeevollautomat EQ.500 classic TP503D09 © Siemens

539 € statt 1.259,00 €

Cremiger Milchschaum für Kaffeemilchspezialitäten-Trinker, Latte Macchiato, cremiger Cappuccino oder Espresso auf Knopfdruck, iAroma System für ausgewogenen Geschmack

57 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S

De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.118.W © De‘Longhi

299 € statt 699 €

Drei Jahre Hersteller-Garantie nach Registrierung, für Kaffeebohnen und -pulver geeignet, brüht zwei Espressi gleichzeitig, anpassbares Aroma und Menge

58 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat mit LatteCrema Milchsystem

De‘Longhi Kaffeevollautomat ECAM 23.466.S © De‘Longhi

399 € statt 955,00 €

Direktwahltaste für Cappuccino, cremiger, dichter, langanhaltender Milchschaum mit dem patentierten LatteCrema Milchaufschäumsystem

57 % Rabatt – Krups Kaffeevollautomat Arabica mit 2-Tassen-Funktion

Krups Kaffeevollautomat EA8107 Arabica © Krups

299 € statt 689,99 €

Patentiertes Thermoblock-System für Barista-Aroma, drei Mahlwerkeinstellungen für außergewöhnlich authentischen Ristretto, Espresso und Kaffee

56 % Rabatt – De‘Longhi Kaffeevollautomat inkl. Milchaufschäumer

De‘Longhi Kaffeevollautomat Magnifica S ECAM 21.118.B © De‘Longhi

329 € statt 740,00 €

Alicia Milchaufschäumer im Wert von 89,99 € geschenkt, für Kaffeebohnen und -pulver geeignet, auch in Weiß für nur 329 € erhältlich.

Weitere Top-Angebote für Kaffeevollautomaten

Weitere Angebote: Bei Amazon sind derzeit verschiedene Haushaltsgeräte ebenfalls zu Sparpreisen erhältlich, unter anderem auch einige Kaffeemaschinen. Sie erhalten bis zu 55 Prozent auf Marken wie Tefal, Krups, De‘Longhi, Braun und weitere. Hier finden Sie die Highlights aus dem Haushalt-Sale bei Amazon.

Kaffee ist weiterhin das Lieblingsgetränk der Deutschen

Wie die Tagesschau berichtet, trinken die Deutschen so viel Kaffee wie nie zuvor. Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Kaffeeverbands hervor. Pro Tag werden durchschnittlich vier Tassen konsumiert, ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu früheren Untersuchungen. Der Verband führt diesen Trend vor allem auf die Aufhebung der Corona-Beschränkungen in der Gastronomie im letzten Jahr zurück. Kaffee bleibt das beliebteste Getränk in Deutschland, noch vor Mineralwasser und Bier. Im Jahr 2022 wurde ein Rekordabsatz von 479.700 Tonnen Röstkaffee verzeichnet, wovon die Gastronomie stark profitierte – der außerhäusliche Konsum stieg um etwa 45 Prozent.

Mit weniger Menschen im Homeoffice wurde wieder mehr Kaffee auf dem Weg zur Arbeit oder während der Mittagspause getrunken. Dies führte zur Wiederbelebung der klassischen Kaffeepause. Trotz des Absatzrekords ging der jährliche Pro-Kopf-Konsum von Kaffee 2022 aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl leicht auf 167 Liter zurück.

Ein weiterer Trend ist die wachsende Beliebtheit ganzer Kaffeebohnen im Verkauf. Im Jahr 2022 machten sie mit 44 Prozent genauso viel aus wie gemahlener Kaffee. Für 2023 wird erwartet, dass erstmals mehr ganze Bohnen als gemahlener Röstkaffee verkauft werden. Etwa jeder dritte Haushalt besitzt einen Kaffeevollautomaten. Kaffee-Pads haben einen Marktanteil von sechs Prozent, Kaffee-Kapseln von rund fünf Prozent.