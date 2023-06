Der neue Trend 2023: Holzkohle-Tischgrill ohne Rauch

Von: Nina Dudek

Teilen

Der Lotus Grill und ähnliche Modelle sorgen für nahezu rauchfreies Grillaroma. Kompakt und leicht zu transportieren © Lotus

In den sozialen Medien wird er bereits gefeiert und gilt als der Trend des Sommers: Der Tischgrill mit Kohle, der so gut wie nicht raucht – aber für das typische Grillaroma sorgt. Grillbereit in 3 Minuten

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Warum wurde dieser geniale Grill nicht schon viel früher erfunden? Das Prinzip ist so einfach wie genial und begeistert Grillfans auf der ganzen Welt: Ein kleiner, leichter Grill, der mit wenig Holzkohle für herrliches Grillaroma sorgt, aber nahezu rauchfrei ist.

Unter dem Markennamen „Lotus Grill“ begann der Siegeszug des rauchlosen Kohlegrills, mittlerweile gibt es unzählige Alternativen zum Original (UVP 149 €). Wie sie funktionieren und welche Modelle es gibt, erfahren Sie hier.

Hier gibt‘s den Trend-Grill

So funktioniert der rauchfreie Lotus-Holzkohlegrill

Der Grillbehälter besteht aus einer Innen- und Außenschale. Die Innenschale reflektiert die Hitze nach oben, die Außenschale bleibt kühl. So lässt sich der Grill auch während des Grillens problemlos verschieben und anfassen. Die Holzkohle kommt in einen separaten Behälter in der Mitte des Grills. Ein batteriebetriebener Lüfter sorgt für Frischluftzufuhr und damit für eine besonders saubere, raucharme Verbrennung. Das Raucharoma wird zwar zum Grillgut transportiert, aber es qualmt nicht. Grillbereit in 3 Minuten: Weil der Lüfter das Feuer direkt nach oben in den Holzkohlebehälter bläst, ist der Grill innerhalb weniger Minuten grillbereit. Raucharm grillen mit vollem Grillaroma: Eine Edelstahlplatte auf dem Grillrost verhindert, dass Flüssigkeit auf die Holzkohle tropfen – das reduziert die Rauchentwicklung um ein Vielfaches. Kompakt & leicht zu transportieren: Ob Balkon, Garten, Badesee, Camping oder auf dem Boot – der Grill lässt sich super schnell und einfach auseinanderbauen. Grillrost und Innenschale dürfen zum Reinigen in die Spülmaschine.

Versandkostenfrei bei Amazon

Vom Original bin ich absolut begeistert, endlich lohnt es sich auch für mich alleine, den Grill anzuwerfen! Er ist wirklich innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und ich habe schon alles ausprobiert, vom Gemüse hin zum Käse und natürlich Fleisch. Auch die Reinigung ist easy, ob von Hand oder in der Spülmaschine. Von mir bekommt der Lotusgrill jedenfalls eine uneingeschränkte Empfehlung!

Sofort losgrillen mit dem Lotus-Grill XL Starter-Set

Lotus-Grill XL Starter-Set © Lotus

Gratis-Lieferung über Amazon

Damit kann das Grillvergnügen sofort losgehen: Set inklusive 1x Lotus-Grill XL (versch. Farben erhältlich) mit USB-Anschluss, 1x Lotus-Grill Tragetasche XL, 1x Buchenholzkohle 2,5 kg, 1x Brennpaste 200ml, 1x Zange (Farbe und Form nach Vorrat), 4 x Mignon Batterien, 1x Gebrauchsanweisung, Preis 289 €

Für Sparfüchse: Alternativen unter 100 €

Mit 149 € ist der Lotus-Grill eher im oberen Preissegment angesiedelt. Allerdings haben viele Hersteller dasselbe Prinzip übernommen und ebenfalls raucharme Holzkohle-Tischgrills entwickelt. Einige gut bewertete Alternativen stellen wir Ihnen vor.

Grillmeister Holzkohlegrill AG 34 C1

Der Kundenliebling bei Lidl: Grillmeister Holzkohlegrill AG 34 C1 © Lidl

Grillfläche: ca. Ø 34,6 cm, raucharme Glut in wenigen Minuten, spülmaschinengeeignet, Luftzufuhr per Drehknopf einstellbar, inkl. Batterie

49,99 € statt 69,99 € bei Lidl

Bestseller bei Amazon – Tischgrill Vesuvio

Tischgrill Vesuvio, raucharmer Holzkohlegrill © Amazon

Hergestellt in Deutschland, Grillfläche: ca. Ø 33 cm für 3-4 Personen, Lüftungsmotor per mitgeliefertem USB-Kabel aufladbar, 200 g Holzkohle reichen

89 € bei Amazon

Activa Tischgrill Airbroil Junior – mit Spitzenbewertungen aus Deutschland

Activa Tischgrill Airbroil Junior © Amazon

Stufenlose Temperaturregelung, Grillfläche ca. Ø 32 cm, inkl. Tragetasche, batteriebetriebener Lüfter, pflegeleicht

99 € bei Amazon

Syntrox Tischgrill BG-100B-Round

Syntrox Tischgrill BG-100B-Round © Amazon

Deutsches Markenprodukt, Grillfläche ca. Ø 31 cm, max. 250 g Kohle reichen, batteriebetriebener Lüfter

89,99 € bei Amazon

Enders® Holzkohle-Tischgrill Aurora – mit Beleuchtung

Holzkohle-Tischgrill mit LED-Ambientelicht © Enders

Gemütliche Atmosphäre am Abend mit integriertem Ambientelicht, Lüfter mit Batterie oder Powerbank, Grillfläche 37 x 25 cm

59,99 € statt 84,90 € bei OBI