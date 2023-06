Diese Gesellschaftsspiele sollten Sie ausprobiert haben

Das Spiel des Jahres 2022 & 2023

Sie suchen ein neues Gesellschaftsspiel für den nächsten Spieleabend? Hier finden Sie die besten Spiele laut „Das Spiel des Jahres“. Außerdem Klassiker wie „Siedler von Catan“ und „Das Spiel des Lebens“ im Angebot.

Ob alleine, zu zweit oder in der Gruppe, egal ob Glücks- oder Strategiespiel oder mit Kindern: Spielen macht einfach Spaß! Das sind die besten Spiele aus den Jahren 2023 und 2022, die die Auszeichnung „Spiel des Jahres“ erhalten haben.

Spiel des Jahres 2023

Nominiert für das Spiel des Jahres 2023 sind:

Kinderspiel des Jahres 2023

Nominiert für das Kinderspiel des Jahres 2023 sind:

Welche Spiele gewonnen haben, wird am 16. Juli 2023 in der „nhow Music Hall“ in Berlin bekannt gegeben.

Was ist das „Spiel des Jahres“? 1977 schlossen sich führende Spielekritiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu einer Arbeitsgruppe zusammen, aus der heraus dann der Verein „Spiel des Jahres“ entstand. Das Ziel war damals und ist es auch heute noch, neue Akzente für die Idee des Spiels in Familie und Gesellschaft zu setzen. Für den Preis werden alle deutschsprachigen Spiele des aktuellen Jahres und des Jahres zuvor berücksichtigt. Seit 2001 gibt es auch den Preis „Kinderspiel des Jahres“ und seit 2011 das „Kennerspiel des Jahres“. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld und dürfen mit dem Signet der Jury werben. Dafür fallen Gebühren an, mit denen der Verein seine Ausgaben bezahlt.

Spiel des Jahres 2022

Den ersten Platz im vergangenen Jahr belegte das Legespiel „Cascadia“. Die Illustrationen sind inspiriert von der gleichnamigen Region Cascadia. Sie ist das Grenzgebiet zwischen dem Nordwesten der USA und Kanada mit einer besonders abwechslungsreichen Tier- und Pflanzenvielfalt.

Im Spiel müssen die Spieler versuchen, clever die Karten zu legen, um ein möglichst großes Gebiet zu schaffen. Gleichzeitig müssen Sie die Tierkarten den richtigen Gebieten zuordnen.

Sie können Cascadia alleine oder insgesamt zu viert spielen. Empfohlen ist es ab zehn Jahren, der Schwierigkeitsgrad ist mittel.

Dieses Spiel finde ich extrem rund, das hatte ich schon lange nicht mehr. Ich kann nichts kritisieren, ich finde es ist grandios. Es macht bei jeder Partie Spaß.

Ebenfalls nominiert für das Spiel des Jahres 2022 waren:

Kindespiel des Jahres 2022

Um den Preis des besten Kinderspiels hat sich das kooperative Brettspiel Zauberberg durchgesetzt. Es ist für ein bis vier Spieler ausgelegt, der Schwierigkeitsgrad ist niedrig. Empfohlen wird Zauberberg für Kinder ab fünf Jahren.

Die Spieler müssen mithilfe von bunten Kugeln, den Irrlichtern, ihre Figuren über die Kugelbahn, die als Spielfeld dient, Richtung Ziel bewegen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, vor den Hexen, die sich mit jedem rollenden Irrlicht ebenfalls bewegen könnten, anzukommen.

Vom flotten Aufbau über Detailregeln wurde bei diesem faszinierenden kooperativen Spiel alles gut durchdacht, sodass sich Kinder immer wieder vom Zauberberg verzaubern lassen möchten.

Ebenfalls nominiert für das Kinderspiel des Jahres 2022 waren:

Klassiker, Empfehlungen & Angebote

„Mensch ärgere dich nicht“, „Das Spiel des Lebens“ und „Monopoly“ – Wer kennt sie nicht, die Klassiker unter den Gesellschaftsspielen.

