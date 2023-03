DHDL: Stargast Joey Kelly stellt My Esel vor

Von: Nina Dudek

Christoph Fraundorfer (l.), Heinz Mayrhofer und Markenbotschafter Joey Kelly (M.) präsentieren mit „My Esel“ ein individualisierbares Holzfahrrad. © RTL / Bernd-Michael Maurer

In „Die Höhle der Löwen“ wird es 2023 ganz schön sportlich: Das Fahrrad „My Esel“ lässt sich komplett individuell konfigurieren – und ist aus Holz. Joey Kelly ist der Markenbotschafter.

In der dritten Folge der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ ist ein prominenter Extremsportler zu Gast: Joey Kelly tritt als Markenbotschafter eines besonderen Drahtesels vor die Kamera. „My Esel“ ist ein komplett individuell konfigurierbares Fahrrad – aus Holz! Das Gründerduo Christoph Fraundorfer und Heinz Mayrhofer möchte mit ihrem maßgeschneiderten Produkt die Löwen restlos überzeugen.

Was macht „My Esel“ so besonders?

Christoph und Heinz erhoffen sich ein Investment von 675.000 Euro und bieten im Gegenzug 15 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Eine stattliche Summe, die gerechtfertigt sein will. Was also kann ihr hölzerner Drahtesel, was andere Fahrräder nicht können?

My Esel ist ...

... komplett aus Holz

... gebaut für individuelle Bedürfnisse

... regional hergestellt in Österreich

... robust, wetterfest und hat 5 Jahre Garantie

... als City-, Touren- oder Cross-Bike und als Rennrad erhältlich

... sogar in der E-Bike-Version vorhanden

Bei DHDL soll „My Esel“ auch in der E-Bike und Rennrad-Version mit Markenausstattung punkten

Die Idee, ein Rennrad oder Gravel-Bike aus Holz zu bauen, ist tatsächlich innovativ. Von einem Holz-E-Bike ganz zu schweigen. Das Gründerduo hat also gute Karten, die Löwen mit ihren Holz-Drahteseln zu überzeugen.

Jedes Rennrad von My Esel ist eine Maßanfertigung mit Scheibenbremsen und Shimano Ultegra Schaltung, die perfekt mit seinem Fahrer harmoniert. Auch bei der Gravel-Version lassen sich Heinz und Christoph nicht lumpen: Scheibenbremsen und Shimano GRX 600 Schaltung sowie Vibrationsdämpfung und Laufruhe sind Markenzeichen der Gravels.

Dass E-Bike nicht gleich E-Bike ist, zeigt die My Esel-Auswahl im Akku-Betrieb: E-Tour und E-Tour Pro oder E-Cross erfüllen alle Ansprüche an ein modernes E-Bike. Hochwertige Ausstattung wie Carbon- oder Feder-Gabel und ein eigens entwickelter Antrieb bieten Fahrgenuss auf hohem Niveau. Dieser UPEA Nabenantrieb der My Esel GmbH ist leichte und dynamische und bietet ordentlich Kraft. Perfekt für hügeliges Gebiete.

Das E-Mountain unterstützt mit den 250 W und 90 Nm Drehmoment eines Brose Mittelmotor und überzeugt mit einer Federgabel Rockshox mit 100 mm Federweg.

Gibt es günstige Alternativen zum Holz-Fahrrad „My Esel“?

Was sich die Gründer – zu Recht – gut bezahlen lassen, ist die Maßanfertigung ihrer Bikes. My Esel galoppiert eben nicht einfach so von der Stange. Wem die Idee eines nachhaltigen Holzfahrrads gefällt, findet durchaus ähnliche Räder für kleineres Budget.