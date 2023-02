Mehr Radio für Ihr Geld – die 5 besten DAB+ Kompaktanlagen unter 280 €

Von: Nina Dudek

Zurücklehnen und großen Sound genießen – ob Radio, DC, Smartphone oder Laptop. DAB+ Kompaktanlagen spielen wirklich alles ab. © ra2studio/PantherMedia

Sie sind die Alleskönner unter den HiFi-Geräten zu Hause: DAB+ Kompaktanlagen. Wer sich für den Kauf eines Digitalradios entscheidet, investiert hier ganz besonders sinnvoll.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Mit den alten FM-Radios und den neuen DAB-Radios verhält es sich ähnlich wie mit Omas altem Nokia-Tastenhandy und dem neuen iPhone: Beide erfüllen denselben Zweck – doch dazwischen liegen himmelweite Unterschiede.

Während das herkömmlich Radio eine recht übersichtliche Anzahl an Sendern empfängt (und die nicht immer ohne Knistern und Rauschen), können Sie mit DAB-Radios Hunderte Sender aus aller Welt störungsfrei genießen – und selbst Nischensender tönen glasklar durchs Wohnzimmer.

Warum sich eine DAB+ Kompaktanlage lohnt

Warum man für ein Radio gleich mehrere Hundert Euro ausgeben soll, fragen Sie sich? Ein guter Punkt. Digitalradios spielen preislich in der obersten Liga, dafür bekommen Sie vom Umfang der Nutzung und der Qualität her allererste Sahne.

Aber: Wenn Sie schon in die modernste Technik der Zukunft investieren, soll sich das auch lohnen – und hier kommen sogenannte Kompaktanlagen ins Spiel. Sie sind die Alleskönner unter den DAB-Radios und wirklich jeden Cent wert. Denn neben „nur Radio“ können die kompakten Multitalente noch viel mehr:

➕ Empfang aller Radiokanäle: DAB+, FM, AM, UKW ➕ CDs abspielen ➕ Smartphone & Co. über Bluetooth verbinden ➕ Schallplatten hören ➕ SD-Karten auslesen ➕ Musik über USB-Anschluss abspielen ➕ AUX Anschluss für PC, Laptop/Tablet, Smartphone, DVD- und CD-Player

DAB+ und DAB: Wo liegt der Unterschied? Beides sind die neuesten digitalen Übertragungsformate für Radio. Dabei unterscheiden sich DAB und DAB+ in der Art der komprimierten Daten, die übertragen werden.

DAB verwendet zum Komprimieren das in den 1980er Jahren eingeführte MPEG-1 Verfahren. Es war ursprünglich dazu gedacht, Filme auf das Maß einer Audio-CD zu „schrumpfen“.

DAB+ verwendet zum Komprimieren der Daten den fortschrittlicheren Komprimierungsstandard MPEG-4. Hier benötigt ein einzelner Sender viel weniger Platz. So kann Ihr DAB+-Radio mehr Sender und Zusatzinformationen übertragen. Mehr über DAB-Radios erfahren Sie hier

Testsieger von Stiftung Warentest & Computerbild

Panasonic SC-PMX94EG-S Micro HiFi System © Panasonic

In der Liga der DAB+ Kompaktanlagen unter 300 Euro spielt das Panasonic SC-PMX94EG-S die erste Geige. Und das nicht nur wegen seiner Klangqualität. Auch die vielen Anschlüsse machen es zum treuen Begleiter auch für weniger technikaffine Nutzer.

Für 270,99 € bei Amazon

Das besondere Plus: auch der Fernseher lässt sich koppeln – Soundgenuss mit volldigitalem LincsD-Amp Verstärkersystem

Das Schnäppchen in Weiß der Kultmarke auna

Auna »Stereo Sonic DAB+ Stereoanlage.jpg © Auna

Wer in Sachen HiFi die neuesten Trends verfolgt, kommt um Auna nicht herum. Dort finden sich unter anderem enorm hochpreisige Saundanlagen und allerlei Extravagantes. Darum ist dieses Highlight ein echter Glücksfall – nicht nur preislich.

Nur 94,99 € statt 319,00 € bei OTTO

Das besondere Plus: kann sowohl mit mitgelieferten Standfüßen aus Acryl als auch als Wandgerät genutzt werden

Testurteil „hervorragend“ bei HiFi-Test

Grundig HiFi-System CMS 5000 BT © Grundig/HiFi Test

Wer nur wenig Platz für eine HiFi-Anlage inklusive Lautsprecher hat, ist mit smarten Minisystemen bestens beraten. Grundig bietet mit der CMS 5000 DAB+ WEB eine Komplettlösung zum attraktiven Preis.

264,87 € neu bei eBay

Das besondere Plus: Hören Sie Ihre Lieblings-Playlist mit Spotify über Internetradio

Design-Sieger: Panasonic Kompakt-Stereoanlage

Panasonic SC-HC304EG-W Design-Stereo © Panasonic

Auffällig unauffällig, so präsentiert sich unser Design-Sieger Panasonic SC-HC304EG-G. Ultraflach passt diese DAB+ Kompaktanlage auch ins Regal oder an die Wand und sorgt dort nicht nur für verzerrungsfreien Sound, sondern auch für einen Eyecatcher.

Ab 166,01 € bei Amazon

Das besondere Plus: In 5 stylishen Farben erhältlich

Der Bestseller bei Amazon: 4,6 ⭐⭐⭐⭐⭐

TechniSat 371 mit Farbdisplay und Fernbedienung © TechniSat

Absoluter Preis-Leistungs-Sieger dürfte diese Kompaktanlage von TechniSat sein. Das Digitalradio 371 vereint in handlich-platzsparenden Maßen wirklich alle Nutzungsmöglichkeiten von UKW-Radio über DC-Player bis hin zu AUX-Anschlüssen. Der klare Favorit der Amazon-User und deshalb Bestseller Nummer eins.

Nur 139 € bei Amazon

Das besondere Plus: Maximales Können auf kleinstem Raum für alle, die wenig Platz haben aber große Leistung wünschen.