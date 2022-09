Die besten Kaffeemaschinen für Dolce vita zu Hause – Top-Angebote im September

Von: Nina Dudek

Teilen

Kaffee wie in Italien: Mit den besten Kaffeemaschinen auch zu Hause kein Problem. © Cseh Ioan/PantherMedia

Beste Kaffeemaschine, bester Freund am Morgen. Unsere Favoriten für perfekte Crema und italienisches Lebensgefühl – Kaffeevollautomaten, Siebträger, Pad-Maschinen und Espressokocher.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Holen Sie sich ein Stück Bella Italia nach Hause! Was wäre ein Morgen ohne das vertraute Zischen und das verführerische Aroma, das für uns im Italienurlaub zum Barbesuch einfach dazugehört? Starten Sie Ihren Morgen auch nach den Ferien ganz italienisch und werden Sie selbst zum Barista.

Wir haben die aktuellen September Angebote bei Amazon für Sie nach den besten Kaffeemaschinen durchforstet und möchten Ihnen hier die Favoriten unserer Redaktion vorstellen: Für einen rundum italienischen Start in den Tag, den obligatorischen Espresso zwischendurch oder die genussvolle Latte Macchiato-Pause am Nachmittag.

Tipp: Die besten Kaffeevollautomaten 2022 haben wir ebenfalls im Test unter die Lupe genommen.

Beste Kaffeemaschine für Cappucchino & Co: De‘Longhi Active Siebträger

Ein Profigerät zum bezahlbaren Preis: De‘Longhi Active © De‘Longhi

Dieser Klassiker ist ein echter Blickfang mit Mehrwert: Der kompakte Espresso Siebträger ECP 33.21.W ist eine professionelle Espressomaschine mit edlem Aluminium-Finish, typischer Milchschaumdüse sowie Tassenwärmer und Heißwasserfunktion.

De‘Longhi Active Siebträger für 103,99 € statt 121,99 €

De‘Longhi für 103,99 € sichern

🟤 Konstante Kaffeetemperatur und volle Aroma-Entfaltung von der Zubereitung bis in die Tasse 🟤 Kaffeespezialitäten vom traditionellen italienischen Espresso bis zum cremigen Cappuccino 🟤 Traditionelle Milchaufschäumdüse für heiße Milch oder cremigen Milchschaum 🟤 Zubehör kann platzsparend in der Maschine verstaut werden

Beste Kaffeemaschine für Eilige: Philips Domestic Appliances Kaffeepadmaschine

Am besten gleich das SENSEO-Kapsel-Set zum Ausprobieren mitbestellen. © Philips

Zwei Tassen SENSEO-Kaffee in weniger als einer Minute mit besonders feiner und samtiger Crema-Schicht: Wenn es schnell gehen soll, der Genuss aber keinesfalls auf der Strecke bleiben soll, ist diese praktisch-kompakte Kaffeepad-Maschine Ihr treuer Begleiter.

Philips SENSEO Kaffeepad-Maschine für 56,99 € statt 69,99 €

Philips SENSEO für 56,99 € sichern

🟤 2 Tassen gleichzeitig in nur 1 Minute 🟤 Kaffee Boost Technologie: Verteilt Wasser durch 45 Aromadüsen für extra intensiven Geschmack 🟤 Einfach fertiges SENSEO-Kaffeepad einlegen und Kaffee genießen 🟤 Automatische Abschaltfunktion spart Energie

SENSEO-Probierpaket Testen Sie 5 Sorten SENSEO-Kaffe und Cappuccino im günstigen SENSEO-Probierpaket für nur 12,69 € statt 13,45 € . Das Set reicht für insgesamt 330 Tassen.

Beste Kaffeemaschine für Kenner & Schokofans: De‘Longhi PrimaDonna

Dieser Kaffeevollautomat bereitet auch Trinkschokolade zu. © De‘Longhi

Diese edle Siebträgermaschine bereitet Kaffee in Baristaqualität, verwandelt Milch in einen cremigen Schaumtraum – und verwöhnt Schokoladenfans mit herb-süßer Trinkschokolade wie im Kaffeehaus. Das Aanze funktioniert sogar per App-Steuerung. Mit dem De‘Longhi Kaffeevollautomaten PrimaDonna Elite Experience ECAM 656.85.MS holen Sie sich einen professionellen Alleskönner in die Küche.

De‘Longhi PrimaDonna für nur 1.379,99 € statt 1.899,00 €

De‘Longhi für 1.379,99 € sichern

🟤 Auf Knopfdruck aus Milch und Schokolade leckeren, heißen Kakao zaubern 🟤 13-stufiges Kegelmahlwerk für 200 g Kaffeebohnen kann individuell eingestellt werden 🟤 Patentiertes Milchaufschäumsystem für besonders cremigen, feinporigen Milchschaum 🟤 Eignet sich auch für die Nutzung mit Kaffeepulver

Beste Kaffeemaschine für handwerkliche Traditionalisten: Easyworkz Diego Espressokocher

Dieser Espressokocher funktioniert auf allen Herden – auch mit Induktion. © Easyworkz

18/8 Edelstahl, frisch gemahlener Kaffee und Wasser: Aus diesen drei Zutaten bereiten Traditionalisten ihren Espresso auf dem Herd zu. Dieser Espressokocher spielt in der oberen Liga: Mit 520 ml Fassungsvermögen, 18/8 Edelstahl mit hoher Spiegelpolitur sowie neuester Fertigungstechnologie bietet er pure Ästhetik und puren Genuss.

Easyworkz Diego Espressokocher für nur 59,49 € statt 69,99 €

Espressokocher für nur 59,49 € sichern

🟤 Espresso: extra stark, reich und aromatisch 🟤 Geeignet für Induktion, Gas und Elektroherd 🟤 Aus rost- und korrosionsfreiem Edelstahl 🟤 Espressokanne für 10-12 Tassen

Beste Kaffeemaschine für Singles mit Anspruch: De‘Longhi Nespresso inkl. Milchaufschäumer

Diese Nespresso-Kapselmaschine gibt es inklusive Milchaufschäumer. © De‘Longhi Nespresso

Nespresso Vertuo Next Deluxe: Ein Name, der Niveau verspricht. Für kleine Haushalte und Genusstrinker ist diese kompakte Kapselmaschine ideal. Der Clou: Die automatische Erkennung der Kaffeesorte sorgt immer für optimale Zubereitung und Ergebnisse. Und falls es doch einmal mehr sein soll: Mit spezieller Vertuo Carafe Kapsel schafft diese Maschine auch bis zu 535 ml Kaffee auf Knopfdruck.

Nespresso inkl. Milchaufschäumer für nur 150,99 € statt 165,63 €

Nespresso für nur 150,99 € sichern

Selektion NESPRESSO VERTUO zum Testen Auswahl an Espresso (40 ml) und Double Espresso (80 ml) Kaffee, leichte, mittlere und dunkle Röstungen, insgesamt 50 Kaffeekapseln als NESPRESSO VERTUO Test-Set für 28,10 €.

🟤 Nespresso-Kapselmaschine + Milchaufschäumer im Set 🟤 6 Tassengrößen 40 ml – 535 ml: Espresso, Double Espresso, Gran Lungo, Mug, Alto und Vertuo Carafe 🟤 Automatische Barcode-Erfassung der Kaffeesorte für optimale Zubereitung

Beste Kaffeemaschine für Klassiker: Melitta Filterkaffeemaschine mit Thermokanne

In dieser Kaffeemaschine bleibt der Kaffee dank Thermoskanne lange heiß. © Melitta

Unter all den raffinierten Barista-Kreationen und extravaganter Latte-Art ist ein Klassiker niemals wegzudenken: der traditionelle Filterkaffee. Langsam und beständig in genau der richtigen Temperatur sucht sich Wasser seinen Weg durch feingemahlenes Kaffeepulver. Das Ergebnis: Kaffee, wie er sein muss – individuell einstellbar von mild-aromatisch bis kräftig-intensiv, aufbewahrt in einer formschönen Isolierkanne.

Melitta Kaffeemaschine mit Isolierkanne für nur 78,99 € statt 90,27 €

Melitta Kaffeemaschine für nur 78,99 € sichern

🟤 AromaSelector: Kaffee von mild-aromatisch bis kräftig-intensiv 🟤 Programmierbarer Brühstart dank Timer-Funktion mit LED-Anzeige 🟤 Bruchsichere Thermokanne mit Einhandbedienung 🟤 Unkomplizierte Reinigung: Spülmaschinengeeigneter Filtereinsatz, 3-in-1 Kalkschutz mit programmierbarem Wasserhärtegrad