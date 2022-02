Die besten Make-ups im Vergleich – die passende Foundation für jeden Hauttyp

Make-ups eignen sich für jeden Hauttypen und sind in allen Farbnuancen erhältlich. Sie können mit einem Pinsel, mit den Fingern oder einem Schwamm aufgetragen werden. © AllaSerebrina / PantherMedia

Make-ups gibt es für alle Hauttypen und in fast allen Farbnuancen. Wir haben die besten Make-ups im Vergleich.

Make-up ist aus unseren Badezimmern nicht mehr wegzudenken. Ob trockene, fettige oder neutrale Haut, es gibt flüssige Foundations in fast allen Farbnuancen, die Rötungen und Pinkel perfekt abdecken. Hierbei muss in der Regel der richtige Farbton für Ihre Hautfarbe gewählt werden, um ein natürliches Ergebnis zu erhalten. Welches Make-up am besten für Sie geeignet ist, erfahren Sie in unserem großen Make-up-Vergleich.

Die besten Make-ups im Vergleich: Eine Übersicht

Make-up ist eher ein Sammelbegriff für Gesichtskosmetik aller Art. Rouge, Concealer, Wimperntusche oder Lippenstift gehören dazu. Eine Foundation kann hingegen das Hautbild ebenmäßiger erscheinen lassen und es gibt sie in verschiedenen Formen wie flüssig, cremig oder pudrig. Hier können Sie optimal vergleichen, welches Make-up am besten für Sie geeignet ist.

Die besten Make-ups im Vergleich – die große Vergleichstabelle

L'Oréal Paris M. Asam NYX Professional Maybelline New York Max Factor NIVEA Hyaluron Anzahl Töne Alle 1 8 1 15 3 Formel Creme Creme - Creme - - Skin Type 1.R/1.C Rose Ivory Bronze - Normal Hell Mittel Menge 30 ml 30 ml Palette mit 8 Tönen 30 ml 30 ml 30 ml Bewertung 4,6 ⭐ 4,4 ⭐ 4,6 ⭐ 4,6 ⭐ 4,2 ⭐ 4,1 ⭐ Preis 7,95 € 29,99 € 15,49 € 5,95 € 9,60 € 13,88 €

Die besten Make-ups im Vergleich: L‘Oréal Paris Perfect Match – Pflege, Schutz & Foundation

L‘Oréal Paris Perfect Match. © Amazon Produktbild

L‘Oréal Paris Perfect Match - jetzt für 7,95 €

Mit dem flüssigen Make-up von L‘Oréal Paris versorgen Sie Ihre Haut mit Feuchtigkeit, Hyaluron und Aloe vera und verleihen ihr belebende Frische und ein perfektes Match. Die Foundation verbessert das Hautbild und deckt sie Ton-in-Ton ab – für hydratisierte und gepflegte Haut im optimalen Farbton. Die leichte Textur verbessert optisch die Hautstruktur und verschmilzt mit der Haut. Das Make-up spendet Feuchtigkeit und sorgt für ein angenehmes Tragegefühl. Es fühlt sich wundervoll geschmeidig an, ohne störenden Maskeneffekt.

Die besten Make-ups im Vergleich: M. Asam Magic Finish Make-up – alles in einem Töpfchen

M. Asam Magic Finish Make-up. © Amazon Produktbild

M. Asam Magic Finish Make-up – jetzt für 29,99 €

Ein tolles 4-in-1-Produkt. Die Mousse passt sich an jeden Hautton und Hauttypen an und kaschiert Rötungen, Pigmentflecken und Fältchen sofort. Sie deckt Augenringe ab und mattiert den Teint. Das Make-up ist samt-weich und verteilt sich ebenmäßig auf der Haut. Nach dem Auftragen sind Sie mit Ihrem Make-up komplett fertig und benötigen kein zusätzliches Puder zum Mattieren. Sie können es mit dem Finger, einem Schwamm oder einem Make-up-Pinsel auftragen.

Die besten Make-ups im Vergleich: NYX Professional Make-up Highlight & Contour Pro Palette

NYX Professional Make-up Highlight & Contour Pro Palette © Amazon Produktbild

NYX Professional Make-up – jetzt für 15,49 €

Die Puder-Palette mit ihren samtweichen Matt- und Perlmutt-Tönen ist ideal für das Hervorheben Ihrer persönlichen Konturen im Gesicht. Der Puder lässt sich mühelos auftragen und passt sich Ihrem natürlichen Hautton an. Optimal für unterwegs können Sie es in jede Tasche verstauen und haben es immer zur Hand, wenn Sie einen perfekten Auftritt planen. Besonders gut hält es, wenn Sie eine leichte Foundation verwenden und es locker mit einem sauberen Pinsel auftragen. Mit diesem Puder haben Sie Make-up, Concealer und Highlighter in einem Produkt vereint.

Die besten Make-ups im Vergleich: Maybelline New York EverFresh Make-up

Maybelline New York EverFresh Make-up © Amazon Produktbild

Maybelline New York Make-up – jetzt für 5,95 €

Die flüssige Foundation ist luftdurchlässig, hält bis zu acht Stunden und ist für jeden Hauttyp geeignet. Sie ist in unterschiedlichen Farbtönen erhältlich, ohne zu verstopfen. Das Make-up wird mit den Fingern, einem Schwamm oder einem Make-up-Pinsel aufgetragen und besitzt eine mittlere Deckkraft von morgens bis abends. Es ist für alle Hauttypen geeignet und verleiht Ihrer Haut einen natürlichen, frischen Teint. Die Foundation ist dermatologisch getestet, bildet keinen Maskeneffekt und entspricht den EU-Regulierungsrichtlinien.

Die besten Make-ups im Vergleich: Max Factor Facefinity All Day –der Alleskönner

Max Factor Facefinity All Day © Amazon Produktbild

Max Factor Facefinity All Day – jetzt für 9,60 €

Das Make-up verleiht Ihrer Haut volle Deckkraft und ein glattes, makelloses, mattiertes Finish. Drei Produkte in einem – Foundation, Primer und Concealer – und das alles in einem kleinen Töpfchen für eine ebenmäßige glatte Basis und einen makellosen Look. Sie tragen es ganz einfach mit einem Foundation-Pinsel oder den Fingerspitzen auf und verblenden es anschließend. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – perfekt, ohne auszutrocknen. Augenringe und Rötungen sind passé. Der integrierte Lichtschutzfaktor 20 schützt Ihre Haut zudem vor schädlichen Sonnenstrahlen.

Die besten Make-ups im Vergleich: NIVEA Hyaluron Cellular Filler

NIVEA Hyaluron Cellular Filler © Amazon Produktbild

NIVEA Hyaluron Cellular Filler – jetzt für 13,88 €

Das flüssige Make-up mildert sichtbar Fältchen und spendet zwölf Stunden lang Feuchtigkeit für ein ebenmäßiges Hautbild. Sie haben die Wahl zwischen drei Farbnuancen und pflegen zudem Ihre Haut auf höchstem Niveau. Rötungen und Unebenheiten werden abgedeckt und dank der angereicherten Formel mit Hyaluronsäure verschwinden Fältchen im Handumdrehen. Das Make-up enthält eine nicht-fettende Formel, die Ihre Haut zwölf Stunden lang mit Feuchtigkeit versorgt.

