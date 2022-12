Die besten Seniorensmartphones: das sind die Testsieger 2022

Von: Nina Dudek

Seniorensmartphones erfüllen nicht nur kommunikativen Nutzen – sie können im Notfall eine große hilfe sein. © tan4ikk/PantherMedia

Sie bringen Sicherheit, ermöglichen die Teilhabe am Leben und erleichtern die Kommunikation: Smartphones für Senioren und Handys. Die Testsieger 2022 stehen jetzt fest

Irgendwann ist es so weit: Eltern werden älter, Oma und Opa sehen nicht mehr so gut. Die Tasten von gängigen Handymodellen und Smartphones sind viel zu klein, die Software zu unübersichtlich, die Technik zu komplex. Was also tun?

Viele ältere Menschen steigen dann oft wieder um auf schnurlose Telefone um, die ausschließlich im Haus über den Festnetzanschluss funktionieren. Doch Seniorensmartphones, aber auch Smart Home-Geräte wie Alexa können einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass ältere Menschen weiterhin am Leben teilhaben können.

Die Kommunikation mit Freunden und Verwandten bleibt aufrechterhalten, außerdem bieten Smartphones für Senioren ein gewisses Maß an Sicherheit für alle Beteiligten: Ältere Menschen wissen, dass sie im Notfall jemanden erreichen können, Angehörige und Freunde können beruhigt sein, dass jederzeit ein Kommunikationsmittel zur Verfügung steht.

testsieger.de hat jetzt die besten Smartphones für Senioren 2022 bekannt gegeben.

Welches ist das beste Seniorensmartphone? Darauf sollten Sie achten

Lässt man an dieser Stelle alles Technische weg, lautet die einfache Antwort: Das Smartphone, mit dem der Benutzer am Ende des Tages am besten zurechtkommt, ist das Beste.

Deshalb ist es wichtig, den Benutzer oder die Benutzerin mit in den Kauf einzubeziehen. Natürlich ist es gut gemeint, älteren Menschen ein Seniorensmartphone zu kaufen – sie damit aber mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen zu stellen. Es kann unglaublich hilfreich sein, die betreffende Person zum Kauf mitzunehmen. Denn auch die Akzeptanz des neuen Geräts ist so höher.

Darauf sollten Sie beim Kauf eines Seniorensmartphones achten:

Das Aussehen eines Seniorensmartphones s ist zweitrangig. Optisch wichtig ist z. B. ein großes Display

Achten Sie auf ein möglichst spiegelfreies, kontrastreiches Display

Hohe Lautstärke

Das Smartphone sollte sicher in der Hand des Benutzers liegen, also weder zu leicht noch zu schwer sein

Die Tasten sollten so groß sein, dass nicht versehentlich zwei gleichzeitig gedrückt werden

Tasten und Display mit großer Schrift, Ziffern und Icons

Lassen Sie das Smartphone ausprobieren. Nur so zeigt sich, wie benutzerfreundlich es ist

Achten Sie ggf. auf einen Notruf- und spezielle Kurzwahltasten

Ladestationen sind besser als ein filigranes Ladekabel

Was ist das einfachste Seniorensmartphone?

Der Begriff „einfach“ hat in diesem Zusammenhang zwei Seiten: Auf der einen Seite ist die Bedingung für den Benutzer gemeint (s. oben) auf der anderen Seite aber auch die Vereinfachung des Alltags durch das Smartphone.

Nicht nur für den älteren Menschen selbst – auch für Angehörige – können Seniorensmartphones oder entsprechende Handys eine wesentliche Erleichterung bedeuten. Denn viele haben bereits sicherheitsrelevante Zusatzfunktionen, die „ein besseres Gefühl“ geben.

Testsieger Emporia Euphoria V50 Großtastenhandy

Emporia Euphoria V50 Großtastenhandy © emporia

Dieses Handy ist ein guter Kompromiss für alle, die kein Smartphone mit „viel Drumrum“ möchten. Die Oberfläche ähnelt dem gewohnten Telefon, auch die Bedienung ist weitgehend gleich. Zusätzlich können auf dem Farbdisplay aber Fotos betrachtet oder über die Kamera selbst aufgenommen werden.

59,99 € bei OTTO

✔️ Einfache Menüführung ✔️ Superlaute Hörer- und Klingellautstärke ✔️ Funktionen über Seitentasten bedienbar ✔️ Bluetooth-Funktion ermöglicht die kabellose Verbindung, z.B. zur Freisprecheinrichtung

Seniorensmartphones mit Kopplung ans Hörgerät

Einige Modelle wurden speziell für Anwender mit Hörgerät entwickelt. Diese Seniorensmartphones lassen sich direkt mit einem entsprechend ausgelegten Hörgerät koppeln, entweder über eine Induktionsspule oder über Bluetooth. Die Sprache wird so direkt ins Ohr übertragen und ist besonders gut verständlich. Im Fachgeschäft kann Ihnen ein Hörgeräte-Experte Auskunft geben, ob Mobiltelefon und Hörgerät via Bluetooth kompatibel sind.

Handys für Senioren mit Notrufknopf und Fallsensor

Viele ältere Menschen laufen Gefahr zu stürzen und dann hilflos zu sein. Hier kann ein Smartphone mit Notruffunktion im Notfall lebensrettend sein. In dieser Situation muss das Handy nicht einmal entsperrt werden, die gut sichtbare Notruftaste (oft auf der Rückseite des Geräts) kann sofort gedrückt werden. Teilweise besitzen derartige Seniorenhandys auch einen Fallsensor, der nach einem Sturz automatisch einen Notruf sendet.

Seniorensmartphones mit GPS & „Geofencing“

Leider steigt mit dem Alter auch die Gefahr, an Orientierungslosigkeit oder gar Demenz zu erkranken. In diesem Fall bieten Seniorenhandys mit GPS-Ortung Entlastung und Sicherheit für Nutzer und Angehörige. Die automatische Direktortung des Smartphones erkennt jederzeit den Aufenthaltsort des Nutzers, Angehörige oder Pflegeperson können sich per SMS, E-Mail, Textnachricht oder Anruf benachrichtigen lassen. Auf manchen Seniorenhandys lässt sich mit der sogenannten „Geofencing“ -Funktion sogar ein Bereich definieren. Wird dieser verlassen, löst das Seniorenhandy Alarm aus.

simvalley MOBILE Seniorenhandy mit Geofencing-Funktion

simvalley MOBILE Seniorenhandy © simvalley

Die Einrichtung der GEO-Tracking und Fencing-Funktionen ist kinderleicht und kostenlos: Dazu muss das Handy auf simlocate.de registriert werden. Hier lässt sich die Nummer hinterlegen, die im Notfall verständigt werden soll. Das Live-Tracking zeigt jederzeit, wo sich das Handy gerade befindet. Mit der Geofencing-Funktion lässt sich eine Sicherheitszone einrichten: Verlässt das Handy die Sicherheitszone, sendet es sofort eine SMS mit Koordinaten und Internetlink für Google Maps an die hinterlegte Telefonnummer.

36,99 € statt 39,94 € bei Amazon

Primo 368 by Doro mit Fallsensor & GEO-Tracking

Primo 368 by Doro GSM Mobiltelefon © doro

Dieses günstige Handy hat alles, was man für die Kommunikation braucht und keinen zusätzlichen „Schnickschnack“. Der Fallsensor erkennt im Falle eines Sturzes die Situation und löst automatisch den Notruf aus. Hinzu kommen ein seniorenfreundliches, großes Farbdisplay, GPS & WiFi Ortungsfunktion, Taschenlampe, FM-Radio, Kalender und Tischladestation

Nur 44,99 € statt 59,99 € bei MediaMarkt

Testsieger mit GPS-Tracking Doro 8100

Doro 8100 4G Senioren Smartphone © doro

Die App „Response by Doro“ sendet nach Auslösen der Notfalltaste einen Hilferuf ab, der sofort bis zu 5 hinterlegte Kontakte informiert und automatisch die GPS-Position zusendet.

199 € statt 209,99 € bei Amazon

✔️ 2 verschiedene Ansichten: vereinfachte Version von Doro (EVA) und Standardversion von Android ✔️ Großen und kontrastreicher 6,1 '' Bildschirm ✔️ Team Viewer für schnelle Hilfe durch Angehörige, den Doro Support oder Helferline ✔️ RPbD Sicherheits-App – Hilfe ist nur einen Tastendruck entfernt ✔️ Optimierte Klangqualität

Zahlt die Krankenkasse ein Seniorensmartphone? Die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen ist im Hilfsmittelkatalog geregelt. Liegt ein Rezept vom Arzt vor, ist die Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenversicherung im Prinzip gedeckelt. Allerdings werden Pflegehilfsmittel oder Sicherheitshilfsmittel wie beispielsweise Handys nur dann bezuschusst oder übernommen, wenn ein entsprechender Pflegegrad den Zuschuss der Pflegekasse rechtfertigt.

Seniorensmartphone mit WhatsApp

WhatsApp ist derzeit das Mittel der Wahl, um schnell und direkt zu kommunizieren. Die App lässt sich natürlich auch auf internetfähigen Seniorensmartphones installieren, auf denen die Darstellung des Chats besonders groß und deutlich ist. Die relativ einfache Bedienung von WhatsApp ist für all jene geeignet, die bereits SMS Schreiben. Gerade das Übertragen von Bildern, Emojis oder Sprachnachrichten kann Senioren große Freude bereiten und dazu beitragen, mit anderen Angehörigen oder Freunden regelmäßig in Kontakt zu bleiben.

Testsieger Emporia SMART4 Senioren-Smartphone

Emporia SMART4 Senioren-Smartphone mit WhatsApp © Amazon

Handlich, kompakt und übersichtlich überzeugte dieses Modell die Tester. Neben einer Bedienungsanleitung ist auch ein Trainingsbuch im Lieferumfang enthalten. Mit dem Betriebssystem Android 10 lassen sich alle aktuellen Apps wie WhatsApp installieren.

139 € statt 169 € bei Amazon

✔️ Mit emporia-Notfall-Taste ✔️ 5-Zoll-Display ist ausreichend groß, um alles gut lesen ✔️ Liegt dank der kompakten Ausmaße gut in der Hand ✔️ IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest) ✔️ Austauschbaren Akku und ist auf der Rückseite ✔️ 13 Megapixel Hauptkamera und der 5 Megapixel-Frontkamera

Seniorensmartphone mit oder ohne Vertrag? Um diese Frage zu beantworten, gilt es, alle Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen. Nachteilig an festen Verträgen sind in der Regel eine längere gebundene Vertragslaufzeit, sowie manche Funktionen in den Paketen, die Senioren überhaupt nicht nutzen.

Eine Prepaidkarte unterliegt keinen festen Vertragslaufzeiten, doch sollte man hier immer bedenken: Sie muss regelmäßig aufgeladen werden. Denn ist das Prepaid-Guthaben aufgebraucht, kann das Handy nicht mehr zum Telefonieren oder für andere Kommunikation verwendet werden.