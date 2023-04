Noch mehr Produkte aus der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“

Blubber deluxe – „Die Höhle der Löwen“ präsentiert Kylies Cuppa

Von: Nina Dudek

Teilen

Original Bubble Tea zu Hause zubereiten geht dank Kylies Cuppa jetzt auch zu Hause © makidotvn/PantherMedia

Erinnern Sie sich noch? Als um die Nullerjahre Bubble Tea-Läden wie Pilze aus dem Boden schossen? 2023 feiert der Bubble Tea in DHDL sein Comeback als Kylies Cuppa. Aber was genau steckt hinter der Idee?

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Wenn Hannah Scheuren (28) und Hannes Ftuni (37) vor die „Löwen“ in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ tritt, wird‘s fruchtig. Denn was die beiden vorstellen, duftet wie ein Teeladen. In gewisser Weise ist es Tee – aber nicht irgendeiner. Denn Kylies Cuppa erweckt das In-Produkt aus Taiwan, den Bubble Tea, zu neuem Leben. Und zwar auch für zu Hause.

Die ursprüngliche Idee von Kylies Cuppa

Als Kylie Steger ihr Start-up-Unternehmen Kylies Cuppa gründete, spezialisierte sie sich auf die Herstellung von Teemischungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten sind. Die Idee: Körper von Frauen zu unterstützen, Gesundheits- und Wohlfühlziele zu erreichen. Alles aus biologischen und natürlichen Zutaten, ohne künstliche Zusatzstoffe.

Kylies Cuppa hat dabei Teesorten für ganz unterschiedliche Bedürfnisse im Sortiment: Stressabbau, Entgiftung und Hormonregulation und sogar spezielle Teemischungen für die verschiedenen Phasen des Menstruationszyklus.

Kylies Cuppa und die Bubble Tea Box in „Die Höhle der Löwen“

2023 kommen Hannes und Hannah ins Spiel. Die beiden Bubble-Tea-Fans fanden es schade, dass es Ihr Lieblingsgetränk immer nur im Laden zu kaufen gab. Die Start-up-Gründerin Kylie und ihre Leidenschaft zusammen ergaben die Idee für die Bubble Tea Boxen von Kylies Cuppa.

Wir als große Fans fanden es immer sehr traurig, da wir unser Lieblingsgetränk nie direkt zu Hause genießen konnten. Und auch die Plastikverpackung hat uns immer enorm gestört.

Liebhaber des fruchtigen Perlengetränks können sich monatlich wechselnde Boxen direkt nach Hause liefern lassen. Kylies Cuppa bietet Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen Bubble Teas zu Hause zuzubereiten. Denn ein grundsätzliches Problem war bisher für Endverbraucher: Die exotischen Zutaten müssen in großen Mengen gekauft werden und die fertigen Bubbles im Tee werden schnell wässrig. Die Zutaten in der Box, die auch als Abonnement angeboten wird, beinhalten alle notwendigen Komponenten für die Herstellung von fünf verschiedenen Bubble Teas. Die einzelnen Bestandteile werden in umweltfreundlichen Behältern aus Glas oder RPET verpackt.

Was genau ist Bubble Tea? Erfunden in Taiwan und beliebt in der ganzen Welt: Bubble Tea. Eine Art Eistee mit essbaren „Perlen“ darin, die beim Draufbeißen herrlich knacken. Ursprünglich wurde er aus grünem oder schwarzem Tee zubereitet und mit Milch und Fruchtsirup in verschiedenen Geschmacksrichtungen zubereitet.

3 hochwertige Alternativen zu Kylies Cuppa aus DHDL

Wer sich das fruchtige Vergnügen zu Hause gönnen möchte, findet auch Alternativen zur Abo-Box.

Das sind die Favoriten der Redaktion:

Alternative 1: EasyCookAsia Bubble Tea DIY Set

EasyCookAsia Bubble Tea DIY Set I © Amazon

19,98 € bei Amazon

Mit natürlichen Tapioka-Perlen, dem Boba-Original aus Taiwan Fertig in 30 Minuten 2 verschiedene Rezepte Ausführliche Anleitung

Alternative 2: Bubble Tea Kit - Passionsfrucht

Bubble Tea Kit - Passionsfrucht © Amazon

26,90 € bei Amazon

Mit Premium-Tee Original Popping Boba Fruchtperlen aus Taiwan Sirup aus exotischen Früchten, hergestellt in Frankreich Mit biologisch abbaubare Zuckerrohr-Strohhalme

Alternative 3: Insta-Hit – Marmor-Effekt, fertig in 1 Minute

Bubble Tea Set fertig in 1 Minute © Amazon

14,99 € bei Amazon

3 typische Sorten: Matcha, Black Tea oder Tao Mit Premium Marbling Syrup für tollen Marmor-Effekt Set je mit 4 Päckchen Marmorsirup, 4 Päckchen Instant-Boba und 4 Papierstrohhalme in Boba-Größe

Noch mehr Produkte aus der aktuellen Staffel von „Die Höhle der Löwen“