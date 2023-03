DHDL: TADA Ramen – traditionelle japanische Ramen Suppe aus Deutschland

Die Höhle der Löwen 2023 startet am Montag, dem 3. April mit der 13. Staffel. Das junge Start-up TADA Ramen begeistert mit fertigen Ramenbrühen in Restaurantqualität.

Sie wollen jetzt schon wissen, welche brillanten Ideen in der neuen Staffel der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ 2023 vorgestellt werden? Wenn Sie japanisches Soulfood lieben, dann werden Sie vom kulinarischen Konzept des Unternehmens TADA Ramen begeistert sein.

Mit den fertigen Brühen ohne Geschmacksverstäker und Konservierungsstoffe von TADA Rahmen können Sie die typische japanische Nudelsuppe ganz einfach selbst wie im Restaurant kochen. Sie haben dabei nach dem Baukastensystem unbegrenzte Möglichkeiten. Fügen Sie frische Toppings hinzu und genießen Sie Ramen ganz nach Ihrem eigenen Geschmack. TADA Ramen bietet Ihnen verschiedene Sets, sowohl für Veganer, als auch für Fleischesser. Genießen Sie eine gesunde Mahlzeit in Restaurantqualität.

Was genau sind Ramen?

Wenn Sie Ramen-Suppe im Restaurant bestellen, bekommen Sie eine Schüssel mit kräftiger Brühe, Weizennudeln sowie würziger Einlage und frischen Toppings serviert. Das japanische Nationalgericht setzt sich aus diesen vier Bestandteilen zusammen. Es gibt Shoyu-Ramen, Miso-Ramen, Shio-Ramen und Tonkotsu-Ramen. Ihre Namen sind auf die Basis ihrer jeweiligen Brühen zurückzuführen. Gesunde Einlagen und Toppings sind Lauchzwiebeln, eingelegte Bambussprossen, Mais oder Spinat, verschiedenste Fleisch- und Fischsorten, Wan Tan, Shiitake-Pilze sowie gebratene oder gekochte Eier. Mit den Ramen Set Boxen können Sie sich zu Hause Ihre eigenen Ramen-Kreationen zaubern:

Das Miso Ramen gilt als beliebteste Ramen Variante und basiert auf einer japanischen Gemüsebrühe. Fermentierte Sojabohnen sowie Ingwer sind zwei grundlegende Zutaten der Miso Tare, einer traditionellen Gewürzpaste für Ramen. Gemüse und Tofu eignen sich bei dieser Brühe am besten als Topping.

Für Freunde des würzigen Geschmacks eignet sich die Tantam Ramen Hühnerbrühe hervorragend. Sie basiert auf einer intensiven Hühnerbrühe aus 100 Prozent Bio Huhn und frischem Gemüse. Sesam, Chili sowie fermentierte Sojabohnen sind unerlässliche Zutaten der Tantan Tare, einer traditionellen Gewürzpaste für Ramen. Angebratenes Hackfleisch und marinierte Eier sind bei der Tantan Ramen Hühnerbrühe besonders passend.

Die TADA Ramen Nudelnester sind eine optimale Ergänzung der Miso und Tantan Ramen. Verschiedene frische Toppings machen aus den Nudelsuppe ruck-zuck eine gesunde Mahlzeit in Restaurantqualität. Damit die Nudeln lange haltbar sind, werden sie schonend getrocknet. Auch das ist wesentlich gesünder, als die sonst übliche Konservierungsmethode Frittieren.

Das Who is who der japanischen Nudeln