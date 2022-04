Spiegel-Bestseller „Die Prinzipien des Wohlstands“: Wie Sie am Aktienmarkt von Krisen profitieren

Florian Homm und Moritz Hessel stellen ihr neues Buch vor. © Brandlift

„Das einzige Buch, das Sie jemals lesen müssen, um in jeder Marktlage Geld zu verdienen“: Die Autoren Florian Homm & Moritz Hessel über ihr Werk „Die Prinzipien des Wohlstands“ & gutes Investment.

Gekürt zum Spiegel-Bestseller! Auf der Spiegel-Bestsellerliste hat „Die Prinzipien des Wohlstands“ aktuell Platz 2 in der Kategorie „Hardcover Sachbücher“ eingenommen.

Sie sind bereits seit längerem am Aktienmarkt aktiv? Oder fragen Sie sich als Einsteiger, wie Sie am besten vorgehen sollten, um Ihr Vermögen zu vermehren? Hedgefonds-Legende und Ex-Milliardär Florian Homm und Portfoliomanager Moritz Hessel verraten im Buch „Die Prinzipien des Wohlstands – Denke und investiere wie ein Milliardär“ (werblicher Link) ihre Investmentphilosophie, die Homm einst zum Milliardär gemacht hat. Die beiden Finanzprofis setzen auf die „Total Return“-Strategie. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie im Exklusiv-Interview mit Florian Homm und Moritz Hessel.

Ihr Buch trägt den Untertitel „Denke und investiere wie ein Milliardär“. Verhilft mir Ihr Buch also zu Reichtum?

Die Antwort ist ja. Es verhilft zu Reichtum. Im Endeffekt geht es aber um die Umsetzung vom Erlernten. Dieses Buch gibt die notwendigen Kniffe mit an die Hand.

Wie komme ich dank Ihres Buches zu mehr Vermögen?

Um ein Vermögen in der heutigen Zeit aufbauen, erhalten und vermehren zu können, führt kein Weg am Aktienmarkt vorbei. Wir setzen auf „Absolute Return“ oder auch „Total Return“ – sprich: positive Ergebnisse unabhängig von Marktrenditen, wie sie auch bei den reichsten Hochschulen der Welt wie Yale, Harvard oder den besten Hedgefonds zur Anwendung kommen, also den obersten 1 Prozent der Finanzelite. Gemeinsam hat unser Autorenteam bereits 50 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und die reichsten Familien der Welt beraten. Das Buch hilft jungen Menschen dabei, schneller finanzielle Unabhängigkeit und damit gewonnene Freiheit zu erlangen. Älteren Investoren, die altersbedingt einen kürzeren Anlagehorizont aufweisen, gibt es die Möglichkeit, ihre potenzielle Rentenlücke zu schließen.

Ist das Buch „Die Prinzipien des Wohlstands“ auch etwas für Menschen, die sich bislang nicht an Aktien herangetraut haben?

„Die Prinzipien des Wohlstands“ ist ein zeitloses Standardwerk, welches hoffentlich auch noch für unsere Kinder und Enkelkinder Bestand haben wird. Zwar ist nicht jedes Kapitel für den Anfänger geeignet, die Essenz des Total Return Investierens und die damit verbundene richtige Denkweise möchten wir aber Menschen mit und ohne Erfahrung am Kapitalmarkt zugänglich machen.

Was raten Sie Menschen, die jetzt aktiv werden wollen am Aktienmarkt? Welche Informationsquellen sind empfehlenswert?

Wir verweisen hier noch einmal auf den Circle of Competence: Nur kaufen, was man versteht. Das Kopieren von Portfolios anderer Anleger ist im Allgemeinen keine gute Idee. Vielmehr sollten Sie die Aktionen sehr erfolgreicher Investoren als eine Art Ausgangspunkt nutzen und darüber hinaus eigene Recherchen anstellen. Wenn Sie im Grunde nur Ideen kaufen, die andere großartige Investoren bereits gekauft haben, nachdem Sie sie studiert haben, wird Ihre Fehlerquote einen Bruchteil jener betragen, die Sie hätten, wenn Sie allein in die Prärie gehen würden. Der »SEC Form 13F« ist ein vierteljährlicher Bericht, der gemäß den Vorschriften der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission von »institutionellen Anlageverwaltern« mit der Kontrolle über ein verwaltendes Vermögen von 100 Millionen US-Dollar veröffentlicht werden muss. Wenn Sie dies und den dazugehörigen Investor in die Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben, finden Sie auf diversen Websites wie Dataroma die aktuellen Positionen der Superinvestoren. Das heißt, wir müssen lediglich viermal im Jahr die Käufe und Verkäufe unserer ausgewählten Investoren checken und nachschauen, ob diese eine Position gekauft, verkauft, reduziert oder aufgestockt haben.

Welchen Fehler sollten Anleger in der aktuellen Zeit auf keinen Fall begehen?

Die kommenden Jahre werden eine einfache Buy-and Hold-Strategie am Aktienmarkt nicht mehr zulassen. Wenn man die letzten hundert Jahre an den amerikanischen Börsen betrachtet, gab es sehr lange Zeitfenster, in denen man mit dem klassischen Long-Only-Anlagestil eher schlecht als recht performt hat. Wer behält schon die Nerven bei einem derart vitiösen Anlagekreislauf und hat zudem einen Anlagehorizont von einem Vierteljahrhundert? Das Risiko, das sich bald eine wirtschaftliche Stagnation anbahnt (bzw. sich die aktuell, abflachende wirtschaftliche Leistung verfestigt) ist sehr wahrscheinlich. Momentan wird der Markt lediglich von der 0%-Leitzinspolitik der Fed und der EZB getragen. Außerdem leidet er mittlerweile unter Schulden, die höher sind als je zuvor, einer immer älter werdenden Gesellschaft, einer steigenden Schattenarbeitslosenquote, Lieferkettenproblemen, geopolitischen Auseinandersetzungen und einer aus dem Ruder gelaufenen Inflation.

Sie nennen die aktuell hohe Inflationsrate. Wie genau wirkt sich diese auf Geldanlagen am Aktienmarkt aus?

Ein Großteil der Unternehmen am Kapitalmarkt wird die gestiegenen Kosten nicht an seine Kunden weitergeben können, das ist leider Realität und wird für den breiten Aktienmarkt schwer zu kompensieren sein. Abgesehen von den vielen Überraschungen sind Aktien über einen Zeitraum von 10 bis 20 Jahren vorhersehbar. Ob sie in zwei oder drei Jahren höher oder niedriger stehen werden, kann man nicht sagen. Da könnte man genauso eine Münze werfen. Die letzte lange Phase der hohen Inflation fand im Zeitraum zwischen 1955 bis Mitte der 1980er Jahre statt. Hier waren beispielsweise Gold, Rohstoffe und Immobilieninvestmentfonds (REITs), bereinigt um die Inflation, die klaren Gewinner. Der Long/Short-Ansatz erlaubt es, in diese Assets long zu investieren und gleichzeitig über Leerverkäufe Renditen auf Basis der Inflationsverlierer zu erwirtschaften. Die Vermeidung von Kursverlusten ist daher der Schlüssel zu langfristigem Erfolg. Wenn man neben Long-Investitionen auch Leerverkäufe tätigt, hat man die Chance, konstant positive Renditen zu erwirtschaften – auch in Zeiten hoher Inflation. Dies ist die Strategie des Total-Return-Portfolios.

In Ihrem Buch dreht sich alles um den „Total-Return-Ansatz“: Was macht diesen aus?

Eines der wichtigsten Instrumente des Total Return-Ansatzes ist es, Unternehmen mit Marktvorteil zu kaufen und Unternehmen mit eindeutigem Nachteil in derselben oder einer ähnlichen Branche zu verkaufen. Dieser Prozess wird „Pair-Trading“ genannt. Des Weiteren ist es wichtig, parallel auf aktuelle Trends zu setzen, wie zum Beispiel die Technologiebranche in den letzten Jahren oder einige diverse Rohstoffe. Der Total-Return-Investor stellt sich selten die Frage, was für seine Anlagestrategie das perfekte Timing ist, denn seine Portfoliostruktur ergibt sich aus einem Mix von Long- und Short-Positionen, der insgesamt ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis aufweist. Falls der Markt kollabiert, verliert der Total-Return-Investor fast immer weniger als der Long-only-Investor. Die erfolgreichsten Anleger, die diesen Ansatz verfolgen, profitieren sogar von einer Krise. Selbst in einem seitwärts tendierenden Markt sind jährliche Renditen von rund 10 bis 20 Prozent nicht unrealistisch. Das bedeutet, dass der Total-Return-Ansatz bei zirka 90 Prozent der Markttendenz gut performt. Insgesamt halten wir es für nahezu unmöglich, kontinuierlich und in jeder Marktphase die Kursentwicklungen akkurat vorherzusagen.

Als Anleger von Krisen profitieren, auch in Zeiten volatiler Märkte? Wie soll das funktionieren? Welche Handlungen empfehlen Sie Anlegern?

Bei Ihrer Portfoliostruktur sollten Sie immer darauf achten, wie long oder wie short Sie positioniert sind und mit welchem Hebel (der Wert ihrer Long- und Short-Position geteilt durch Ihr Anlagekapital). Haben Sie deshalb bitte Ihr Risikoprofil im Blick. Achten Sie auf ein Mindestmaß an Diversifizierung. Sie müssen auch verstehen, dass Ihr Kapital durch Stop-Loss-Disziplin geschützt werden muss, damit Sie weiterhin mit dem Rohstoff Geld arbeiten können. Wir sind oft bestens damit gefahren, Investment Positionen in zwei oder drei Stufen auf- beziehungsweise abzubauen. Man spricht hier von Scale-in und Scale-out, also dem schrittweisen Ein- und Ausstieg aus einer Position. Das liegt daran, dass es sehr schwer ist, den optimalen Einstieg zu finden. Am Markt hängt viel von der eigenen Intuition ab. Der Long-Short-Ansatz hat sich hier bewährt.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Komplementierung von Long-Investitionen mit Leerverkäufen in den kommenden Jahren ein Muss für jedes Portfolio sein wird, um nach wie vor positive Renditen zu erwirtschaften. Das Wichtigste für die nächsten Jahre ist also das frühe Erkennen von Trends sowie das Ausfindigmachen der Gewinner und Verlierer in den einzelnen Branchen, bei den Gewinnern setzen wir auf steigende Kurse und bei den Verlierern dementsprechend auf fallende Kurse. Unser Buch gibt einen kompletten Leitfaden vor, daher unterscheidet es sich auch von allen anderen Anlagebüchern.

Es gibt immer mehr Broker auf dem Markt: Sollte man mehrere nutzen? Wie findet man für sich den besten Onlinebroker?

Die letzten Jahre hat sich hier viel getan, der Preisdruck unter den Brokern ist immens hoch. Achten Sie auf aber versteckte Gebühren. Broker, die scheinbar nichts kosten, also bei denen eine Order kostenlos ist, verkaufen teilweise Ihre Daten und Sie werden somit selbst zur Ware. Besser sind fixe Transaktionskosten, die übersichtlich sind und auch schon für Käufe von 1000 Euro pro Transaktion bestenfalls lediglich ein oder zwei Prozent der Summe an Gebühren ausmachen. Nicht immer ist der günstigste Broker auch der beste, ein guter Support für allfällige Rückfragen sollte ebenfalls nicht unterschätzt werden, insbesondere für Einsteiger. Wir nutzen seit Jahren Captrader oder Interactive Brokers, da die meisten deutschen Online Broker aktuell leider noch keinen Leerverkauf anbieten.

Was raten Sie Einsteigern und Anlegern, die nur wenig Kapital zur Verfügung haben?

Jeder Cent, der überschüssig ist und nicht zum Leben oder für sinnvoll investierte Freizeit benötigt wird, zählt langfristig für den Vermögensaufbau. Aus 1.000 Euro werden bei einer jährlichen Rendite von 10% im Jahr über 30 Jahre immerhin knapp 175.000 Euro, bei einer jährlichen Rendite von 20% sogar 237.38 Euro, und es ist nicht vollends unmöglich, dies zu schaffen. Peter Lynch (Lehrmeister von Florian Homm) schaffte gar eine jährliche Rendite von 29%, dem Orakel von Omaha Warren Buffett gelingen die 20% jährliche Rendite bereits seit über 50 Jahren. Das Wichtigste ist es, einfach zu starten, jedes Jahr zählt.

Sie werfen im Vorwort des Buches die Frage auf: „Wie managt man sein Portfolio wie ein erfolgreicher Hedgefondsmanager und schafft es, Geld zu verdienen, während alle anderen Marktteilnehmer verlieren?“ Selbstständig an der Börse aktiv zu sein ist zeitintensiv und rechercheintensiv. Ist es nicht sinnvoller, mein Geld einfach einem erfahrenen Fondmanager und Profi zu überlassen, damit dieser es verwaltet?

Die Realität ist leider, dass 80% der aktiven Fondsmanager langfristig die Aktienindizes nicht schlagen. Durch die teils eklatanten Gebühren verlieren Investoren zusätzlich von der erwirtschafteten Rendite. Nichtsdestotrotz gibt es auch zahlreiche Fondsmanager, die eine beeindruckende Rendite für Anleger erwirtschafteten konnten. Dieser „Track-Rekord“ ist leicht einsehbar und über eine kurze Internetrecherche ausfindig zu machen. Achten Sie jedoch darauf, dass der Fondsmanager schon mindestens einen Crash wie die Dotcom Bubble, Subprime Krise oder den jüngsten Coronacrash erlebt hat, und schauen Sie dabei insbesondere auf den maximalen Drawdown in dieser Phase, also wie viel vom Kapital eingebüßt worden ist. Wichtig ist es, die Zahlen zu überblicken und nur Investoren zu vertrauen, die wirklich Performance-Stars sind und keine reinen Verkäufer - Investieren ist kein Sympathiewettbewerb, vertrauen Sie keinen Marktschreiern.

Lieber mehrere Aktien besorgen oder auf ETFs setzen?

Anleger, die keine Zeit mit der Börse verbringen möchten, fahren langfristig mit einem breiten ETF, beispielsweise auf den MSCI World, besser als mit Einzelaktien. Investoren, die eine klare Strategie verfolgen, beispielsweise passives Einkommen durch Dividendenaktien, und mehrere Stunden pro Quartal für die Portfoliogestaltung aufwenden wollen, können mit Einzelaktien auf Zeit den Index outperformen oder zumindest Ihre individuellen Ziele wie passives Einkommen schneller erreichen.

Vertreten Sie auch die Ansicht, dass man finanziell gesehen auf mehrere Säulen bauen sollte? Also nicht nur auf dem Aktienmarkt aktiv sein sollte, sondern auch auf Goldankauf, Immobilien etc. setzen sollte?

Der Portfoliomix ist entscheidend, trotzdem muss man festhalten, dass seit der modernen Datenerfassung keine Anlageklasse Aktien outperformen konnte. Edelmetalle wie Gold haben keinen inneren Wert, da es keine Rendite generiert, wir spekulieren also lediglich auf eine Wertsteigerung. Aufgrund der aktuellen Inflation sowie Gelddruckmanien der weltweiten Notenbanken erachten wir Edelmetalle allerdings als unabdingbar für jedes Portfolio, allerdings sollte man es eher als Bargeldersatz sehen. Bei Immobilien sind wir derzeit etwas kritischer eingestellt, hier sollte man nur noch sehr selektiv vorgehen, eine positive Nettorendite ist allerdings unabdingbar, ansonsten wird aus einer Investition ebenfalls eine Spekulation auf reine Wertsteigerung. Hoffen hat am Kapitalmarkt allerdings in keinerlei Hinsicht etwas verloren.

Warum sollten unsere Leser Ihr Buch kaufen?

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen eine zeitlose Grundlage an die Hand zu geben, die auch noch Ihre Kinder und Enkelkinder gerne hervornehmen, um eine langfristige und nachhaltige Anlagestrategie finden und umsetzen zu können. Wir versuchen, die Geheimnisse der reichen, glücklichen und erfolgreichen Menschen, inspirierend und praxisnah zu vermitteln.

Das Buch „Die Prinzipien des Wohlstands“ ist seit dem 19. April 2022 erhältlich. (€ 25,00 [D] inkl. MwSt.) © Brandlift

