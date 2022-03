Dyson Cyclone V10 – hocheffizienter Akku-Staubsauger refurbished für nur 399,- Euro

Der kabellose Dyson Cyclone V10 lässt sich blitzschnell zum Handsauger umbauen. © Dyson-Produktbild

Der leistungsstarke Dyson Cyclone V10 Akku-Staubsauger arbeitet dank speziellem Filtersystem extra gründlich und sauber. Zurzeit gibt es generalüberholte Geräte für 399,-Euro.

Unkompliziert und schnell bringen Sie Ihre Wohnung mit einem Akku-Staubsauger* in Ordnung. Die Technologie des Dyson Cyclone V 10 ist dabei besonders akkuschonend. So überzeugt das Gerät mit langer, gleichbleibend starker Saugkraft. Den Akku-Staubsauger gibt es bei eBay jetzt als zertifiziertes generalüberholtes Modell zu einem top Preis. Dabei handelt es sich etwa um Ausstellungsstücke oder Retouren. Vor dem Verkauf reinigt und überprüft sie ein Dyson-Techniker, sodass sie einem neuwertigen Gerät in nichts nachstehen. Sie können jede Menge Geld sparen.

Dyson Cycylone V10 – refurbished für nur 399 €

Der V10-Motor saugt so stark wie ein Gerät mit Schlauch, Beutel, Kabel und Rollen. Eine Akkuladung hält ausreichend lang für eine Wohnungsreinigung durch. Der Sauger lässt sich angenehm führen und das Gewicht ist so ausbalanciert, dass es keinen Muskelkater verursacht.

Dyson Cyclone V10: Alle wichtigen Details auf einen Blick

Zustand Generalüberholt (zertifiziert) Gewicht 2,68 kg Laufzeit Bis zu 60 min Ladezeit 3,5 Stunden Saugleistung 15,8 AW Behältervolumen 0,76 l Vormotorfilter ✔️

Der Dyson Cyclone V10: Sauberer Kraftprotz für 399,-Euro.

Ob Tierhaare, Krümel, Staubmäuse oder grober Dreck – alles kein Problem für den Dyson Cyclone V10. Dafür sorgt der digitale Motor des Akku-Staubsaugers, der mit 125.000 U/Minute rotiert. Somit ist er besonders saugstark. Kein Wunder: Bei der Entwicklung orientierten sich die Dyson-Ingenieure an der Raumfahrttechnik.

Damit Sie den Schmutz in wirklich allen Ecken erwischen, kommt der Sauger mit einem umfangreichen Zubehörpaket zu Ihnen nach Hause. Die Kombi-Zubehördüse, Fugendüse, Mini-Elektrobürste und Extra-Soft Bürste eignen sich für verschiedenste Oberflächen und örtliche Gegebenheiten, etwa für die empfindliche Couch oder den Teppichboden.

Gut für Allergiker: Das Filtersystem des Dyson Cyclone V10. Dieses ist komplett versiegelt, beim Saugen gelangen weder Staub noch Bakterien zurück aus dem Auffangbehälter. Die Ausblasluft ist damit sogar sauberer, als die der Umgebung.

