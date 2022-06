2 in 1: Luftreiniger und Ventilator – der Dyson Pure Cool TP04 jetzt zum Rekord-Tiefpreis

Von: Philipp Mosthaf

Der Dyson Pure Cool TP04 reinigt die Luft und gibt diese in einem angenehmen, kühlen Luftstrom wieder ab. © Dyson

Der Dyson Pure Cool TP04 ist das ganze Jahr über ein praktischer Alltagshelfer. Ob Luftreinigung während der Pollenzeit oder kühle Luft in den Sommermonaten – der Dyson TP04 ist ein Muss.

Wenn die Monate wieder wärmer werden und die Sonne den ganzen Tag lang scheint, dann heißt es wieder „lüften, lüften, lüften“. Doch zum einen sollte man nicht den ganzen Tag lüften, da sonst viel warme Luft in die Wohnung dringt und zum anderen ist die Luft voll mit Abgasen und anderen Schadstoffen. Für Pollenallergiker tut sich dabei noch ein weiteres Problem auf, denn durch die geöffneten Fenster können die Pollen ungehindert hereinkommen. Was also tun? Dyson Pure Cool TP04 heißt die Lösung: Das Gerät des namhaften Herstellers verbindet Luftreinigung und Kühlung. Denn der TP04 entfernt nicht nur 99,95 % der Partikel aus der Luft. Die gereinigte Luft wird per Luftstrom gekühlt an die Wohnung abgegeben. Der Dyson Pure Cool TP04 ist damit Luftreiniger und Turmventilator in einem. Aktuell gibt es das Produkt bei eBay zum Spitzenpreis. Mit dem Gutscheincode PROMORESTORE sparen Sie zusätzlich 10 %. So bekommen Sie den Dyson Pure Cool TP04 für unschlagbare 416,70 Euro. Erfahren Sie hier, ob Turmventilatoren oder Standventilatoren besser sind.

Dyson Pure Cool TP04 stark reduziert – dank eBay refurbished

Den Dyson Pure Cool TP04 gibt es aktuell bei eBay so günstig wie noch nie. Das ist dank eBay refurbished möglich. Hier werden neuwertige Produkte zu einem Toppreis angeboten. Die Geräte wurden von Dyson-Technikern getestet, geprüft und Sie erhalten eine 1-Jahres-Garantie. Der Dyson Pure Cool TP04 ist ein generalüberholtes Gerät aus dem Dyson Outlet Store. Hierbei handelt es sich entweder um Ausstellungsstücke oder Retouren von Kunden. Sicher ist: Der Turmventilator & Luftreiniger funktioniert zu 100 % einwandfrei.

Dyson Pure Cool TP04: alle Eigenschaften des Turmventilators und Luftreinigers

Der Turmventilator und Luftreiniger Dyson Pure Cool TP04 kann bequem per App oder Fernbedienung bedient werden. Das Gerät liefert zudem Echtzeitberichte über die Luftqualität. © Dyson

Der Dyson Pure Cool TP04 Turmventilator wurde vom ETM Test Magazin mit der Bestnote „Sehr gut“ bewertet und ist als Testsieger aus dem Vergleich mit acht Turmventilatoren hervorgegangen.

aus dem Vergleich mit acht Turmventilatoren hervorgegangen. Der Turmventilator verfügt über einen HEPA-Filter der Filterklasse H13 und kann 99,95 % der ultrafeinen Partikel wie Bakterien, Viren und Aerosole aus der Luft entfernen. Mit dem Aktivkohlefilter werden Gase entfernt. Die Filter benötigen wenig Wartung und können schnell und leicht ausgetauscht werden. Dank der integrierten Benachrichtigungsfunktion erfahren Sie sofort, wenn ein Filter gewechselt werden muss.

und kann 99,95 % der ultrafeinen Partikel wie Bakterien, Viren und Aerosole aus der Luft entfernen. Mit dem Aktivkohlefilter werden Gase entfernt. Die Filter benötigen wenig Wartung und können schnell und leicht ausgetauscht werden. Dank der integrierten Benachrichtigungsfunktion erfahren Sie sofort, wenn ein Filter gewechselt werden muss. Komfortabel: Die gereinigte Luft wird ohne Luftzug verteilt. Mit der Air Multiplier Technologie werden 290 Liter Luft pro Sekunde in einem angenehmen Luftstrom abgegeben. Somit wird die Luft im gesamten Raum verteilt. Der Winkel des Luftstroms kann dabei zwischen 45° und 350° angepasst werden.

in einem angenehmen Luftstrom abgegeben. Somit wird die Luft im gesamten Raum verteilt. Der Winkel des Luftstroms kann dabei zwischen 45° und 350° angepasst werden. Der Dyson Pure Cool TP04 ist mit purer Intelligenz ausgestattet! So erkennt, entfernt und verteilt der Turmventilator automatisch die gereinigte Luft. Die Daten werden anschließend in Echtzeit an die Dyson Link App übermittelt. Zudem erkennt der Luftreiniger die Schadstoffwerte von PM2.5, PM10, VOC, NO2 und erstellt Echtzeitberichte über die Luftqualität .

. In der Nacht arbeitet der Turmventilator sehr effizient. Die Luftqualität wird permanent überwacht , sodass der Dyson Pure Cool TP04 auf Veränderungen reagieren kann. Dabei nutzt das Gerät geräuscharme Einstellungen und das Display wird gedimmt. Für einen erholsamen Schlaf!

, sodass der Dyson Pure Cool TP04 auf Veränderungen reagieren kann. Dabei nutzt das Gerät geräuscharme Einstellungen und das Display wird gedimmt. Für einen erholsamen Schlaf! Der Turmventilator kann per Fernbedienung oder mit der Dyson Link App gesteuert werden. Die Fernbedienung ist magnetisch und kann bequem auf dem Gerät aufbewahrt werden.

Dyson Pure Cool TP04: technische Daten

Kabellänge 1,8 m Farbe Weiß/Silber Gewicht 4,98 kg Abmessungen 105,4 x 22,3 x 22,3 cm Luftstromeinstellungen 10 Stufen