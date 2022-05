E-MTB von FISCHER: Jetzt sensationell günstig

Mit dem E-Mountainbike von FISCHER ist kein Berg zu hoch. © eBay

Ob auf dem Berg, im Wald oder auf Stadtstraßen: Das Fischer E-Mountainbike überzeugt mit seiner Qualität und Ausstattung auf allen Wegen. Sichern Sie sich das Fahrrad jetzt mit einem Doppelrabatt.

Mit dem 29 Zoll E-MTB EM 1724 von Fischer sind Sie auf allen Straßen und Wegen komfortabel, schnell und sicher unterwegs. Es hat alle Vorteile eines großen Laufrades: Das E-Mountainbike bleibt sicher auf der Spur und hat einen guten Grip auf allen Böden. Für den zusätzlichen Schub sorgt der Bafang-Motor mit 45 Newtonmetern – wenn das Treten mal schneller und leichter gehen soll. Das Marken-E-Bike, inkusive der FISCHER E-Connect App mit Navigationsfunktion, gibt es jetzt für nur 1.249 statt 1.749 Euro. Zusätzlich bekommen Sie einen 15-Prozent-Rabatt mit dem Code DRAUSSEN – solange der Vorrat reicht. Das exklusive eBay WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie erhalten den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

E-MTB von FISCHER: 1.249,- € statt 1.749 €

Gute Fahrt auf allen Wegen – mit dem E-MTB EM 1724 von Fischer

Nicht nur für Berg oder Wald ist das E-MTB EM 1724 von Fischer bestens geeignet. Wer sein E-Mountainbike auch in der Stadt fahren möchte, kann das natürlich tun. Auch abends sind Sie dank des inkludierten StVZO-Beleuchtungs-Sets für eine sichere Fahrt im Straßenverkehr gewappnet. Durch die spezielle Geometrie des Rahmens sitzen Sie mehr in als auf Ihrem E-Bike. Dadurch haben Sie spürbar mehr Kontrolle.

Dank der Shimano Deore Schaltung mit 24 Gängen können Sie Ihre Geschwindigkeit gut anpassen und auch Steigungen sind dadurch kein Problem. Sie können übrigens dank der fünf Unterstützungsstufen des Heckmotors mit bis zu 25 km/h schnell fahren. Laut Hersteller hält der Akku bis zu 120 Kilometer durch. Die Federgabel ist optimal im Gelände. Und die performanten hydraulischen Scheibenbremsen verzögern das E-MTB EM 1724 in allen Lagen – und das schnell und zuverlässig.

Die Route bestens im Blick: mit der E-Connect App von FISCHER

Ein weiteres Plus: Koppeln Sie Ihr Smartphone via USB-Anschluss und Bluetooth mit dem Bordcomputer, um Routen mithilfe der E-Connect App von FISCHER zu planen und navigieren. Eine Panne unterwegs? Das LCD Display des Bordcomputers zeigt Ihnen auch die nächsten Fischer-Servicepunkte an.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick

Schaltmechanismus Kettenschaltung Federung vorne ✔️ Schaltungstyp Trigger Anzahl der Gänge 24 Rahmengröße 51 cm Reifengröße 29 Zoll Motortyp Hinterrad-Nabenmotor Motorleistung 250 W Höchstgeschwindigkeit 25 km/h Fahrradart Pedelec / Unisex Erwachsene Farbe Mehrfarbig

