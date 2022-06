Dezenter Office-Rucksack von Eastpak zum Schnäppchenpreis: Jetzt nur rund 30€

Von: Ömer Kayali

Der Eastpak Out of Office Rucksack ist derzeit um die Hälfte reduziert. © Eastpak

Der schlichte Out of Office Rucksack von Eastpak mit praktischem Laptop-Fach ist derzeit über die Hälfte reduziert erhältlich.

Home-Office hat sich in vielen Berufen etabliert. Egal ob von zu Hause, im Café oder sonst wo – in der Regel wird nur der Laptop und eine stabile Internetverbindung benötigt. Wer beruflich oft unterwegs ist und mobil bleiben muss, der benötigt eine gute Tasche, in der die wichtigsten Arbeitsmittel Platz haben. Der Eastpak Out of Office Rucksack ist genau dafür konzipiert. Bei Amazon ist er momentan um die Hälfte des üblichen Preises reduziert.

Eastpak Out of Office Rucksack – jetzt mit 52% Rabatt

Eastpak Out of Office Rucksack. © Eastpak

Ob als Schultasche, für die Uni oder für die Arbeit: Mit einem Volumen von 27 Litern hat der Rucksack in der Haupt- und Fronttasche viel Platz für Laptop, Unterlagen, Brotzeit und Trinkflasche und mehr.

hat der Rucksack in der Haupt- und Fronttasche viel Platz für Laptop, Unterlagen, Brotzeit und Trinkflasche und mehr. Für Laptops ist ein Fach in der Haupttasche vorgesehen. Es passen Geräte von maximal 13 Zoll hinein.

ist ein Fach in der Haupttasche vorgesehen. Es passen Geräte von maximal 13 Zoll hinein. Das Material ist wasserabweisend , sodass der Inhalt auch bei regnerischem Wetter trocken bleibt.

, sodass der Inhalt auch bei regnerischem Wetter trocken bleibt. Und damit das Tragen leicht fällt, verfügt der Out of Office Rucksack über ein gepolstertes Rückenteil sowie spezielle Schulterriemen .

. Farblich ist die Auswahl leider eingeschränkt, zumindest was das rabattierte Modell betrifft. Falls Ihnen der graue Rucksack nicht gefällt, können Sie ab rund 40 Euro eine andere Farbe auswählen.

Maße 44 x 29,5 x 22 cm Volumen 27 Liter Gewicht 500 Gramm Material 100 Prozent Nylon Farbe Grau (Black Denim) Fach für Laptop ✔️ Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,7 von 5

