Trade-In bei eBay: Erhalten Sie Geld für Ihr Altgerät und einen 50 €- eBay Gutschein als Bonus

Von: Alina Wagner

Jetzt gibt es einen noch größeren Anreiz, sich von alter Technik zu trennen: Erfahren Sie, wie Sie beim eBay Trade-In Programm einen 50 € eBay Gutschein erhalten.

Bei eBay Trade-In haben Sie jetzt die Gelegenheit, das volle Potenzial Ihres Altgeräts auszuschöpfen. Tauschen Sie alte

Technikgeräte wie Handy, Laptop oder TV gegen Gutscheine oder Bargeld ein. Erhalten Sie als Bonus einen zusätzlichen 50 € Gutschein. Egal, ob Sie nach Elektronik, Mode, oder Haushaltswaren suchen – bei eBay werden Sie fündig.

So lange gilt das eBay Gutschein-Angebot Das Angebot gilt für registrierte eBay Nutzer vom 19.07. bis 07.08. Für alle Trade-In-Transaktionen mit einem Gerätewert ab 200 € erhalten Sie einen zusätzlichen 50 € eBay Gutschein.

Wie funktioniert das eBay Trade-In Programm?

Das Konzept hinter eBay Trade-In ist einfach: Sie bewerten Ihre gebrauchten elektronischen Geräte auf der eBay Trade-In-Website und erhalten ein unverbindliches Angebot für den Wert Ihres Geräts.

Welche Geräte können Sie bei eBay Trade-In eintauschen?

PC Laptops

Tablets

Mobiles

Smartwatches

Apple Audio

iMacs

Apple TV & Home

iPods

Mac mini/ Mac Pro

Mac Laptops

In 5 Schritten zum 50 € eBay Gutschein

Nutzen Sie die Trade-In-Übersicht, um den Wert Ihres Altgeräts zu ermitteln

Stellen Sie sicher, dass der ermittelte Wert Ihres Altgeräts mindestens 200 € beträgt

Entscheiden Sie sich für den eBay-Gutschein oder eine Auszahlung auf Ihr Bankkonto

Schicken Sie Ihr Altgerät innerhalb von 21 Tagen kostenlos und versichert ein

Nach Überprüfung und Bestätigung erhalten Sie den ermittelten Wert sowie den zusätzlichen 50 € Gutschein von eBay

Vorteile von eBay Trade-In

Der größte Vorteil von eBay Trade-In liegt in seiner Bequemlichkeit. Statt Zeit und Energie in den privaten Verkauf Ihrer elektronischen Geräte zu investieren, bietet Ihnen eBay Trade-In eine stressfreie Alternative. Sie müssen sich nicht mit potenziellen Käufern auseinandersetzen oder Anzeigen schalten. Alles, was Sie tun müssen, ist Ihr Gerät zu bewerten, das Angebot anzunehmen und es an eBay zu senden.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.