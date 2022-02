Echo Buds: Amazons neue In-Ear-Kopfhörer jetzt auch in Deutschland verfügbar

Von: Philipp Mosthaf

Die Echo Buds überzeugen durch ein schickes Design. Die In-Ear-Kopfhörer sind in Weiß und Schwarz erhältlich. © Amazon

Mit den Echo Buds 2 macht Amazon den AirPods Pro und den Samsung Galaxy Buds Pro ordentlich Konkurrenz. Zum Release gibt es die Kopfhörer für nur 80,- Euro.

Starker Sound, ein effektives Active Noise Cancelling (ANC) und spritzwassergeschützt – mit den Echo Buds 2 bringt Amazon leistungsstarke In-Ear-Kopfhörer auf den Markt. Ab 24. Februar sind die Kopfhörer nun endlich auch in Deutschland erhältlich. Schon jetzt können Kunden die Echo Buds vorbestellen und dabei 33 Prozent sparen. Die Echo Buds sind aktuell für 79,99 € zu haben. Wie gut sind die Echo Buds 2 wirklich? Können Sie den AirPods Pro* von Apple oder den Samsung Buds Pro Konkurrenz machen?

Echo Buds 2: Dynamischer Klang und starkes ANC

Hochwertige Lautsprecher sorgen für einen klaren und ausgewogenen Klang.

sorgen für einen klaren und ausgewogenen Klang. Dank der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) werden Hintergrundgeräusche effektiv reduziert. Genießen Sie Musik, Podcasts und Hörbücher in voller Vielfalt.

werden Hintergrundgeräusche effektiv reduziert. Genießen Sie Musik, Podcasts und Hörbücher in voller Vielfalt. Die Echo Buds überzeugen durch eine individuelle Passform. Die In-Ear-Kopfhörer sind klein, leicht und schweißresistent.

Bleiben Sie flexibel: Die Echo Buds werden mit vier Paar Ohrpolstern und zwei Paar Ohrbügeln geliefert.

geliefert. Lassen Sie Ihr Smartphone bequem in der Tasche . Mit den Echo Buds können Anrufe getätigt, Erinnerungen erstellt oder Termine dem Kalender hinzugefügt werden.

. Mit den Echo Buds können Anrufe getätigt, Erinnerungen erstellt oder Termine dem Kalender hinzugefügt werden. Steuern Sie die Echo Buds mit Ihrer Stimme! In Verbindung mit der Alexa App können die Kopfhörer Musik, Podcasts und Hörbücher abspielen. Fragen Sie einfach Alexa. Die Echo Buds funktionieren auch mit anderen Sprachassistenten.

Ein großer Vorteil der Echo Buds 2 ist die Alexa-Integration. Damit sind viele Funktionen verbunden, wie etwa Anrufe tätige, Erinnerungen erstellen und vieles mehr. © Amazon

Jeder Ohrhörer ist mit drei Mikrofonen ausgestattet. Diese sorgen für beste Qualität der Telefongespräche und Sprachbefehle.

ausgestattet. Diese sorgen für beste Qualität der Telefongespräche und Sprachbefehle. Kompatibel mit Android und iOS , unterstützt den Zugriff auf Siri und Google Assistant.

, unterstützt den Zugriff auf Siri und Google Assistant. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 5 Stunden pro Ladung und bis zu 15 Stunden mit dem Ladecase. Dank einer 15-minütigen Schnellladung sind die Echo Buds weitere 2 Stunden betriebsbereit.

pro Ladung und bis zu 15 Stunden mit dem Ladecase. Dank einer 15-minütigen Schnellladung sind die Echo Buds weitere 2 Stunden betriebsbereit. Die Echo Buds gewährleisten höchsten Datenschutz! Über die Alexa App können die Mikrofone stumm geschaltet werden. Auch Sprachaufnahmen können jederzeit angehört und gelöscht werden.

Die Echo Buds 2 werden in einem kabellosen oder kabelgebundenen Ladecase geliefert. © Amazon

Echo Buds 2: Die technischen Details im Überblick

Preis 79,99 € statt 119,99 € Gewicht 5,7 gr (ohne Ohrpolster) Aktive Geräuschunterdrückung ✔️ Mikrofone 3 pro Ohrhörer: 2 externe + 1 internes Kompatibilität iOS, Android Sprachassistent Alexa, Siri, Google Assistant IPX-Schutzart IPX4: Schutz gegen Spritzwasser Konnektivität Bluetooth 5.0 Akkulaufzeit Bis zu 5 Stunden Musikwiedergabe Zubehör Ladecase, 4 Paar Ohrpolster, 2 Paar Ohrbügel, USB-C-Kabel

Wie gut sind die Echo Buds 2 wirklich? Das sagen wir dazu

Die neuen In-Ear-Kopfhörer aus dem Hause Amazon bringen alles mit, was gute Ture-Wireless-Modelle auszeichnet. Die Echo Buds 2 sind klein, leicht und besitzen einen hohen Tragekomfort. Mit den Sprachassistenten können Sie ohne Smartphone auf die Kopfhörer zugreifen. Ein weiterer Pluspunkt ist der Aktive Geräuschunterdrückung (ANC), hier hat das Unternehmen weitere Optimierungen im Vergleich zur 1. Generation vorgenommen. An die ANC-Qualität der AirPods Pro, die in dieser Kategorie top sind, kommen die Echo Buds aber nicht ganz heran. Dafür überzeugen die Amazon-Kopfhörer mit der Alexa-Integration, die von allen Testportalen als außerordentlich gut bewertet wurde. Wer mehrere Echo-Geräte schon zu Hause hat, der kommt hier voll auf seinen Kosten.

Mit einer Laufzeit von bis zu 5 Stunden bewegen sich die Echo Buds 2 im Durchschnitt aller In-Ear-Modelle, auch die AirPods Pro werden mit einer ähnlichen Laufzeit angegeben. Dank der IPX4-Schutzart sind die Echo Buds 2 gegen Spritzwasser geschützt, so können die Modelle auch beim Sport getragen werden. Die Samsung Galaxy Buds Pro, Testsieger der Stiftung Warentest, überzeugen hier mit IPX7 und sind damit sogar gegen kurzzeitiges Untertauchen geschützt. In Sachen Preis macht den Echo Buds 2 niemand etwas vor. Die Top-Modelle von Apple, Samsung und Sony kosten teilweise doppelt so viel. (pm) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.