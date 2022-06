Eiswürfelmaschine von KESSER: jetzt sensationell günstig

Von: Olga Krockauer

Eiswürfelmaschine von KESSER zaubert schnell Eis für Ihre Sommergetränke. © Kesser

Vor allem an heißen Sommertagen kann es nicht schnell genug gehen: kühle Getränke. Mit der modernen Eiswürfelmaschine von KESSER® bereiten Sie sie einfach per Knopfdruck. Jetzt bekommen Sie den Designklassiker zum halben Preis!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schnell, geräuschlos, einfach – so geht Eiswürfel machen mit der smarten Eiswürfelmaschine von Kesser. In nur wenigen Minuten erzeugt sie Eis für mehrere Getränke. Dabei müssen Sie nur den Wassertank befüllen – und schon genießen Sie in Kürze eine kühlende Limonade oder eine erfrischende Weinschorle. Ade geschmolzener Eiswürfel-Vorrat: Dank innerer Isolierung hält Ihr Eiswürfelbereiter im edlen Design Ihren Eisvorrat frisch. Das praktische Gerät es jetzt für nur 109,80 statt 249,95 Euro. Das exklusive WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos. Sie haben Lust auf selbstgemachtes Eis? Mit einer Eismaschine gelingt Ihnen das im Handumdrehen.

Schnelle Abkühlung – mit dem KESSER Eiswürfelbereiter 2,2L

Bis zu 12-15 kg Eiswürfel in 24 Stunden: Damit sind Ihnen kühle Getränke – ob für die Party, fürs Büro oder einfach für zwischendurch – zu jeder Zeit garantiert. Kein langes Warten mehr nötig, bis die Eiswürfel im Gefrierfach einfrieren: In nur 7-13 Minuten haben Sie neun Eiswürfel bereit. Dabei müssen Sie kein extra Wasser zuleiten: Einfach den Wassertank aufmachen, Wasser einfüllen, den Einschaltknopf drücken und kurz zurücklehnen. Machen Sie einfach einen Eisvorrat, wenn Sie gerade Besuch haben: Die stylishe Eiswürfelmaschine hält Ihre Eiswürfel frisch.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Eisspeicherkapazität 800 g Wassertank Kapazität max. 2.2 l Eismenge pro Tag 12 kg Eiswürfel-Größen 2 Leistung 120 Watt Stromquelle Netzstrom ✔️ Abmessungen 36,0* 24,9 *32,7 cm Gewicht 11 kg Farbe Schwarz Amazon-Bewertung ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,3 von 5

Stylisch und praktisch: Technische Features und Extra-Zubehör

Damit alles rund läuft, ist der kompakte und leichte Eiswürfelbereiter mit einer Alarm-Funktion ausgestattet. Ist das Eisfach voll oder das Wasser zu Ende, hören Sie ein Signal. Der praktische Energiesparmodus schaltet den Eiswürfelbereiter automatisch aus, wenn das Programm beendet wurde.

Alles im Blick: Durch das Sichtfenster beobachten Sie jeder Zeit, wie weit die Maschine mit dem Eiswürfelherstellen ist – ohne den Deckel aufmachen zu müssen. Dank der drei Kontrollleuchten sind Sie darüber informiert, in welchem Betriebszustand sich das Gerät gerade befindet. Mit dabei sind auch: ein praktischer Eiswürfelbehälter und eine Eiswürfelschaufel – damit haben Sie alles Nötige zur Hand, um schnell und unkompliziert ein paar erfrischende Sommerdrinks zu machen.