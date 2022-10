Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Das müssen die Geräte können

Von: Ömer Kayali

Teilen

Elektrische Zahnbürsten reinigen Ihre Zähne gründlicher als herkömmliche Bürsten. © imago images / Panthermedia / Andrey Popov

Eine elektrische Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung Ihrer Zähne. Hier finden Sie empfehlenswerte Modelle im Vergleich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Elektrische Zahnbürsten gestalten die alltägliche Zahnreinigung einfacher. Sie erreichen zudem bessere Resultate als herkömmliche Bürsten. Letztere sind zwar günstiger, doch erreichen Sie nicht jede Stelle, an die elektrischen Gegenstücke kommen. Dank der schnellen Rotation des Bürstenkopfs und der Vibration. Je stärker die Bürste vibriert, desto sauberer werden die Zähne. Es gibt jedoch unterschiedliche Typen von elektrischen Zahnbürsten.

Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Diese unterschiedlichen Arten gibt es

Rotationsbürsten : Bei diesen Geräten bewegt sich der Bürstenkopf im Halbkreis in sehr hohem Tempo hin und her. Einige Modelle verfügen über eine zusätzliche Puls-Funktion. Rotationsbürsten schaffen etwa 5.000 Schwingungen in der Minute.

: Bei diesen Geräten bewegt sich der Bürstenkopf im Halbkreis in sehr hohem Tempo hin und her. Einige Modelle verfügen über eine zusätzliche Puls-Funktion. Rotationsbürsten schaffen etwa 5.000 Schwingungen in der Minute. Schallzahnbürsten : Im Gegensatz zur Rotationsbürste beweget sich der Bürstenkopf hier nicht hin und her. Stattdessen werden die Zähne durch stärkere Vibrationen des länglichen Bürstenkopfs gereinigt. Das geschieht bei über 15.000 Schwingungen in der Minute, wodurch die Reinigung noch gründlicher wird.

: Im Gegensatz zur Rotationsbürste beweget sich der Bürstenkopf hier nicht hin und her. Stattdessen werden die Zähne durch stärkere Vibrationen des länglichen Bürstenkopfs gereinigt. Das geschieht bei über 15.000 Schwingungen in der Minute, wodurch die Reinigung noch gründlicher wird. Nutzer von elektrischen Zahnbürsten müssen verstärkt darauf achten, das Zahnfleisch nicht zu verletzen. Generell sollte man nicht zu viel Druck ausüben, um Zahnfleisch und Zahnschmelz zu schonen.

Im folgenden Abschnitt stellen wir einige elektrischen Zahnbürsten gegenüber.

Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Oral-B Pro 2

Oral-B Pro 2 © Amazon Produktbild

Die Oral-B Pro 2 in der Black Edition ist besonders elegant. Doch was wirklich zählt, ist die Funktionalität – und die lässt bei diesem Modell keinerlei Wünsche offen. Eine visuelle Andruckkontrolle signalisiert, wenn die Bürste zu stark aufgedrückt wird. Damit hilft die Oral-B Ihnen dabei, Ihr Zahnfleisch zu schützen. Darüber hinaus verfügt sie über einen integrierten Timer, damit Sie die ideale Putzdauer auch wirklich einhalten. Laut Hersteller entfernt die Bürste 100 Prozent mehr Plaque als herkömmliche Bürsten. Der Lithium-Ionen-Akku hält mit einer Ladung sogar ungefähr zwei Wochen – doch das Aufladen nimmt ebenfalls mehrere Stunden in Anspruch. Kleines Manko: Die Bürste passt nicht optimal in das mitgelieferte Reise-Etui.

Preis: ab 69 € Funktionen: Andruckkontrolle, integrierter Timer, 2 Putzrogramme Akkulaufzeit: circa 2 Wochen Lieferumfang: Zahnbürste inklusive Ladestation, 1 Aufsteckbürste, 1 Reise-Etui

Oral-B Pro 2 Black Edition bestellen

Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 © Amazon Produktbild

Bei der Philips Sonicare handelt es sich um eine Schallzahnbürste – erkennbar am länglichen Bürstenkopf. Laut Hersteller entfernt sie sogar sieben Mal mehr Plaque als eine herkömmliche Bürste. Dafür arbeitet sie mit 62.000 Schwingungen pro Minute. Die Andruckkontrolle gewährleistet eine schonungsvolle Reinigung und schützt das Zahnfleisch. Die Sonicare verspricht ebenfalls eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Besonders praktisch: Eine spezielle Anzeige signalisiert Ihnen, wenn es an der Zeit ist, die Aufsteckbürste auszutauschen.

Preis: ab 59,99 € Funktionen: Andruckkontrolle, integrierter Timer, 1 Reinigungsprogramm, 2 Intensitätsstufen Akkulaufzeit: circa 2 Wochen Lieferumfang: Schallzahnbürste inklusive Ladestation, 2 Aufsteckbürsten

Philips Sonicare bestellen

Lesen Sie auch: Smartphones für unter 500 Euro: Günstige Handy-Modelle im Vergleich.

Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Oral-B Vitality

Oral-B Vitality © Amazon Produktbild

Die Oral-B Vitality ist eine günstigere elektrische Zahnbürste. Grundsätzlich bietet sie aber alle gängigen Features. Sie arbeitet mit 7.600 Rotationen pro Minute und hat somit eine ordentliche Power. Ein Timer signalisiert Ihnen, wenn Sie die von Zahnärzten empfohlene Putzdauer von zwei Minuten schon erreicht haben. Abstriche müssen Sie bei der Oral-B Vitality in Sachen Akkuleistung machen. Die Bürste muss ungefähr alle vier bis fünf Tage aufgeladen werden, wenn Sie sie täglich zwei Mal zwei Minuten benutzen.

Preis: ab 25 € Funktionen: Reinigungsmodus, Timer Akkulaufzeit: circa 5 Tage Lieferumfang: Zahnbürste inklusive Ladestation, 1 Aufsteckbürste

Oral-B Vitality bestellen

Elektrische Zahnbürsten im Vergleich: Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 © Amazon Produktbild

Die Pulsonic Slim Clean 2000 ist eine Schallzahnbürste von Oral-B und arbeitet mit ganzen 62.000 Schwingungen pro Minute. Die abgerundeten Borsten bieten zusätzlichen Schutz für das Zahnfleisch – dafür fehlt aber eine Andruckkontrolle wie bei vergleichbaren Modellen. Ihnen stehen zwei Putzprogramme zur Auswahl: Tägliche Reinigung und Aufhellen. Ein Timer ist ebenfalls integriert.

Preis: ab 49,95 € Funktionen: 2 Putzprogramme. Akkulaufzeit: circa 2 Wochen Lieferumfang: Schallzahnbürste inklusive Ladestation, 1 Aufsteckbürste

Oral-B Pulsonic Slim Clean 2000 bestellen

Elektrische Zahnbürsten: Wie oft muss der Bürstenkopf gewechselt werden?

Experten empfehlen, die Zahnbürste etwa alle drei bis vier Monate zu wechseln – selber Zeitraum gilt für Bürstenköpfe von elektrischen Modellen. Mit der Zeit nutzen sich die Borsten ab und entfernen dadurch Plaque schlechter. Die Bürstenköpfe sollten Sie daher regelmäßig wechseln. (ök) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks.

Auch interessant: Heimkino einrichten: Mit diesen Geräten wird Ihr Wohnzimmer zum Filmsaal.