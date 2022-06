Mit dem Elektroauto bis zu 410€ sichern – in nur 2 Minuten

Ihr Elektroauto kann ab sofort Geld für Sie verdienen – mit dem THG-Quotenhandel. © tomwang/Panthermedia

Mit dem Kauf eines Elektrofahrzeugs bekommt man in Deutschland ab dem Jahr 2022 aufgrund einer neuen Regelung bares Geld – steuerfrei! Möglich ist das durch das sogenannte Treibhausgas-Guthaben – kurz THG.

Die Kosten für Benzin und Diesel liegen aktuell in neuen Rekordhöhen, wodurch immer mehr Verbraucher nach einem Elektrofahrzeug suchen, oder sich zumindest dafür interessieren. Aber wussten Sie auch, dass ein Elektrofahrzeug nicht nur Kosten verursacht, sondern auch noch Geld verdient?

Möglich macht das eine neue Regelung, welche Unternehmen verpflichtet gewisse CO ² -Grenzwerte einzuhalten. Durch das Laden von Ökostrom statt Tanken von teurem Benzin lassen sich die eingesparten Emissionen an diese Unternehmen – beispielsweise Mineralölkonzerne – verkaufen und Sie können somit viel Geld verdienen. Da dafür aber Flotten von vielen hundert oder tausend Fahrzeugen gebündelt werden müssen, haben sich mehrere Dienstleister der Vermittlung der THG-Quote gewidmet und bieten verschiedene Möglichkeiten an.

Einige besondere Anbieter sehen Sie in dieser Übersicht. Je nachdem, ob Sie nun eher der Zocker, der Spender, der Gönner oder der flexible Typ Mensch sind: Wählen Sie einfach einen der folgenden Anbieter aus.

geld-für-eAuto.de

Sichern Sie sich bis zu 410 Euro mit dem Anbieter geld-für-eAuto.de

Der Anbieter Geld-für-eAuto.de bietet dabei direkt zwei Modelle an. Einerseits gibt es 300 € sicher – egal, wie sich der Strafzoll für eine Tonne CO ² entwickelt. Oder Sie nutzen den Risikopreis, der bis zu 410 € für ein Elektrofahrzeug generieren kann. Interessant ist dieser Anbieter, da er die höchste Prämie verspricht.

fairnergy

Mit fairnergy mindestens 300 € sichern und zusätzlich etwas für die Energiegerechtigkeit tun.

Fairnergy ist ein THG-Quotenvermittler der ersten Stunde und hat sich frühzeitig dafür entschieden, einen Teil der Einnahmen für die Energiegerechtigkeit zu investieren. Mit jeder ausgezahlten Quote werden so 6 % in nachhaltige Projekte, den Klimaschutz oder den Aufbau von Ladesäulen übermittelt.

Mit Elektroautos fahren ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel – dank THG-Quote. © miflippo/Panthermedia

Elektrovorteil.de

Die THG-Experten von Elektrovorteil.de zahlen garantiert 85 % der Prämie oder mindestens 350 € aus.

Elektrovorteil.de hat sich nicht nur in der Presse oder im Fernsehen zum THG-Experten gemausert, sondern bietet auch eine der höchsten Quotenerlöse am Markt. Außerdem hat es der Anbieter mit einem Trick geschafft, Mopeds und Roller bis 45 km/h durch die THG-Quote sogar mit Gewinn zu betreiben.

emobility.energy

Mit dem Anbieter emobility.energy wählen Sie direkt aus drei verschiedenen Modellen.

Wenn Sie noch unentschlossen sind, ob sie nun lieber eine schnelle Auszahlung, ein zusätzliches Investment in ein Aufforstungsprojekt oder eine garantierte hohe Auszahlung bevorzugen, nutzen Sie den Anbieter emobility.energy. Die Beantragung dauert hier nur zwei Minuten und die Auszahlung erfolgt in bis zu 72 Stunden.

JUICIFY

Bekommen Sie Ihre Prämie innerhalb von 5 Tagen ausgezahlt mit JUICIFY.

Der farbenfrohe Anbieter JUICIFY geht einen gesonderten Weg und bietet eine Sofortauszahlung der Quotenerlöse. Während man bei anderen Anbietern mehrere Wochen auf eine Auszahlung warten muss, bekommt man dort das Geld innerhalb von 5 Tagen überwiesen. Das ist nicht nur rekordverdächtig, sondern bietet auch enorme Sicherheit für Sie.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.