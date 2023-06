Elektrosmog – 4 Möglichkeiten, sich vor gefährlicher Strahlung schützen

Man kann ihn weder sehen, riechen noch hören – und trotzdem ist er fast überall: Elektrosmog © sangoiri/PantherMedia

Smartphones, 5G Internet, Laptop, Sendemasten, Induktionsherde, ja selbst Elektroautos. Mediziner warnen schon lange vor dem unsichtbaren „Wellensalat“. Wie gefährlich er ist – und was Sie dagegen tun können.

Heute aktueller denn je: das Thema Elektrosmog. In den Nullerjahren wurde das Thema heiß in Medien, von Wissenschaft und Medizin diskutiert. Doch angesichts weiter fortschreitender Technologien wie 5G flammt die Diskussion wieder auf: Alles, von Smartphone und Laptop bis hin zu WLAN-Router und sogar Induktionsherd oder Elektroauto, erzeugt eine Art von elektromagnetischen Feldern.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Elektrosmog?

Den sogenannten Elektrosmog kann man weder sehen, riechen noch hören. Doch er lässt sich nachweisen und sogar messen. Die Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung weist darauf hin, dass Belastungen in Wohn- und Arbeitsbereichen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben können.

Nach ersten Ergebnissen wissen wir sicher, dass es unter Einfluss von Magnet- und Hochfrequenzfeldern zu Schäden an der DNA kommt und dass Stressproteine produziert werden.

Das Gutachter- und Sachverständigenzentrum für Umwelt-Messungen GmbH berichtet, dass auch Umweltmediziner den Verdacht gesundheitlicher Probleme untersuchen und diskutieren.

Elektrosmog kann unter anderem ausgehen von:

Smartphones, Tablets & Laptops

WLAN-fähigen Geräte

Induktionsherden

Mobilen Netzwerke (4/5G)

Mobilfunkmasten

Hoch- und Niederspannungsleitungen

E-Autos

Flugradar & elektrifizierte Bahnstrecken

Auch in Elektroautos entsteht Elektrosmog Das Gutachter- und Sachverständigenzentrum für Umwelt-Messungen GmbH berichtet, dass Elektrosmog möglicherweise auch in E-Autos entstehen kann. Vor allem beim Beschleunigen und Bremsen, wenn sich sehr hohe Ströme und Magnetfelder aufbauen. Messungen ergaben dabei die höchsten Strahlungswerte im Bereich der Rückbank.

Gesundheitliche Auswirkungen von Elektrosmog

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Elektrosmog sind ein umstrittenes Thema. Verschiedene Studien lassen vermuten, dass langfristiger Kontakt mit bestimmten Arten von elektromagnetischen Feldern gesundheitliche Probleme verursachen könnte. Auch die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte 2011 hochfrequente elektromagnetische Felder, wie sie von Mobiltelefonen erzeugt werden, als „möglicherweise krebserregend für den Menschen“ ein.

Kann man Elektrosmog messen?

Elektrosmog lässt sich nachweisen und messen. Er ist überall zu finden, wo Strom fließt und Spannung entsteht oder Funksignale wie WLAN, Mobilfunk oder Radiowellen zum Einsatz kommen.

Dabei unterscheidet man zwei Arten von Messgeräten:

Niederfrequenzmessgeräte Messung von Stromleitungen im Haus & daran angeschlossene Geräte Hochfrequenzmessgeräte Messung von Smartphones, WLAN-Routern, DECT-Schnurlostelefon oder Mikrowelle

PNGOS K2 EMF Magnetfeld Anti-Strahlungs-Testgerät © Amazon

Der EMF Magnetfeld-Detektor misst die Strahlung Geräten, Mobiltelefonen, elektrischen Leitungen und sogar vom menschlichen Körper: einfach zu bedienen und abzulesen.

29,99 € bei Amazon

VOLTCRAFT MWT-2G Hochfrequenz (HF)-Elektrosmogmessgerät © Conrad

Der MWT-2G erkennt schädliche Strahlung von Geräten wie Mikrowellen, WLAN-Routern, Mobiltelefonen und Sendemasten. Überschreitet der Indikationswert den Maximalgrenzwert, ertönt ein Warnsignal.

32,99 € statt 34,99 € bei Conrad

Wie kann man Elektrosmog abschirmen?

Obwohl die Beweise noch nicht eindeutig sind, gibt es trotzdem einige einfache Maßnahmen, um sich vor Elektrosmog zu schützen. Die einfachste und effektivste: Geräte ausschalten und Smartphones und andere drahtlose Geräte nicht unnötig eng und lange am Körper. Auch den WLAN-Router über Nacht ausschalten, kann helfen.

Doch was tun, wenn die Nachbarn ringsum auch WLAN haben? Und wie schützt man sich in der Stadt, am Arbeitsplatz, ja überhaupt vor dem überall unsichtbar vorhandenen Elektrosmog, der nicht so einfach abschaltbar ist?

1. vita chip 2.0 - Elektrosmog Neutralisierer fürs Smartphone

vita chip 2.0 Elektrosmog-Neutralisierer für Smartphone, TV-Geräte oder Router © vita chip

74 € bei Amazon

Der vita chip 2.0 wird einfach auf Handy oder Tablet geklebt und soll so vor schädlichen Auswirkungen von Elektrosmog und 5G-Strahlung schützen. Zudem kann er den Schlaf verbessern, die Konzentration fördern und Stress reduzieren.

2. DECT-Telefone ohne dauersendende Basisstation

AVM FRITZ!Fon C6 Schnurloses Telefon © MediaMarkt

69,99 € statt 89 € bei MediaMarkt

Achten Sie bei schnurlosen DECT-Telefonen unbedingt darauf, dass diese nur während des Telefonats senden. Dieses Gigaset ECO DECT Modell reduziert die Sendeleistung zwischen Mobilteil und Basisstation sogar auf nahezu null, wenn das Mobilteil in der Basis steckt.

3. Zweipolige Steckerleisten verwenden

Steckerleiste mit zweipoligen Hauptschalter und vier einzeln schaltbaren Steckdosen © Amazon

26,99 € bei Amazon

Mit Steckerleisten lassen sich auf einmal viele Geräte komplett abschalten. Aber nur, wenn die Leiste einen zweipoligen Schalter hat! Er sorgt dafür, dass alle eingesteckten Geräte zuverlässig komplett vom Netz getrennt werden.

Sogenannte „Abschirmmatten gegen Elektrosmog“ sind keine geeignete Schutz- oder Vorsorgemaßnahme. Weder niederfrequente Magnetfelder noch hochfrequente elektromagnetische Felder können durch derartige Materialien nennenswert abgeschirmt werden.

4. Elektrosmog & Magnetwellen neutralisieren

QiSonic Elektrosmog Schutz © QiSonic

Neuware bei eBay

Der QiSonic Home M Netzstecker verspricht Schutz vor Elektrosmog und 5G-Strahlung. Das kleine Kästchen soll elektromagnetische Felder in einem Bereich bis 110 m² neutralisieren. Für den Dauereinsatz geeignet, ideal zu Hause oder im Büro.

