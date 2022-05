Everjump (Die Höhle der Löwen): So funktioniert das Springseil mit Gewicht

Von: Philipp Mosthaf

Everjump ist ein Springseil mit Gewichten. Das Produkt aus „Die Höhle der Löwen“ ist mit sechs verschiedenen Seilen erhältlich. © Everjump

Bei „Die Höhle der Löwen“ (Vox) präsentieren zwei Gründer mit Everjump ein Springseil mit Gewicht. Damit kann man gleichzeitig Fett verbrennen und Muskeln aufbauen.

Die Gründer Moritz Lienert und Julian Fuchs präsentieren zum Staffelfinale von „Die Höhle der Löwen“ eine Neuheit auf dem Sportmarkt: Mit Everjump erhalten Sportbegeisterte ein Springseil mit Gewichten. Mit diesem Springseil kann man gleich zwei Ziele erreichen. Aufgrund des Intervalltrainings wird die Fettverbrennung angekurbelt, dank der Gewichte wird die Muskulatur aufgebaut. Die Investoren sind neugierig, Löwe und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg testet Everjump höchstpersönlich. Wie das Springseil funktioniert, lesen Sie hier. In der Vox-Gründershow sorgte zuletzt die Thai-Kochbox KONKRUA für Begeisterung.

Everjump (Die Höhle der Löwen): Für wen ist das Springseil geeignet?

Everjump ist mehr als ein gewöhnliches Springseil. Denn dank der austauschbaren, gewichteten Seile eignet sich die Sport-Neuheit aus „Die Höhle der Löwen“ für Anfänger ab 65 Gramm bis hin zu Profis mit Gewichten bis zu 810 Gramm. Das Training mit dem Springseil wird so zum anspruchsvollen Ganzkörpertraining. Die Griffe sind mit sechs verschiedenen Seilen kompatibel:

Weißes Seil mit 65 Gramm

Gelbes Seil mit 125 Gramm

Dunkelblaues Seil mit 225 Gramm

Schwarzes Seil mit 350 Gramm

Graues Seil mit 500 Gramm

Hellblaues Seil mit 810 Gramm

Everjump (Die Höhle der Löwen): Wie funktioniert das Springseil?

Egal wann, egal wo – mit dem Everjump-Springseil lassen sich gleichzeitig Fett verbrennen und die Muskeln aufbauen. Das Springseil ist mit Griffen, die über ein Kugellager verfügen. So reagiert das Springseil auf sämtliche Bewegungen der Handgelenke und sorgen so für Dynamik und Sicherheit bei jedem Spring. Everjump besitzt das patentierte Everclip System. Dieses System ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel der unterschiedlich gewichteten Springseile – für Anfänger und Fortgeschrittene. Die Griffe sind aus einem hochwertigen Metallkern sowie einer Evergrip Oberfläche hergestellt. So bietet Everjump bei jedem Sprung optimalen Halt ohne Abrutschen.

Everjump (Die Höhle der Löwen): Wie gut ist das Springseil mit Gewicht?

Everjump aus „Die Höhle der Löwen“ ist laut Gründer ein Ganzkörpertraining mit Fettverbrennung und Muskelaufbau. Durch die explosiven Sprungbewegungen werden Beine und Gesäß effektiv trainiert. Aufgrund des Intervalltrainings werden Bauch- und Brustmuskulatur intensiv beansprucht. Der Sixpack rückt in Nähe. Durch das Springseil werden die Schulterblätter zusammengezogen, das führt zu einer trainierten Rücken- und Armmuskulatur. Das Besondere: Mit der Everjump-App erhalten Sie einen digitalen Trainer für das perfekte Workout.

Nico Rosberg unterzieht Everjump bei „Die Höhle der Löwen“ einem Praxistest. © RTL+

