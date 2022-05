Sonderprägung „50 Jahre Olympiastadion München“: Ein Stück Sportgeschichte in feinstem Gold und Silber

50 Jahre großartiger Sport: Münchner Merkur/tz würdigen das Olympiastadion. © EuroMint

Zum 50. Jubiläum des Olympiastadions in München gibt es eine exklusive Sonderprägung beim Münchner Merkur/tz. Die Taler sind in feinstem Gold und Silber erhältlich.

Das Münchner Olympiastadion mit dem berühmten Zeltdach ist allen Sportbegeisterten ein Begriff. Dieses Jahr feiert es seinen 50. Geburtstag und blickt auf eine bewegte Geschichte mit großen Siegen und tränenreichen Niederlagen zurück. Münchner Merkur/tz würdigen die Sportstätte mit einer exklusiven Sonderprägung.

Vor genau 50 Jahren wurde anlässlich der Olympischen Spiele das berühmte Stadion in München eröffnet. Die Architekten Behnisch & Partner entwarfen eines der modernsten Stadien seiner Zeit, das vor allem durch die berühmte Dachkonstruktion zu einem prägenden Teil des Münchner Stadtbildes wurde.

Mit der Sonderedition „50 Jahre Olympiastadion München“ ehren Münchner Merkur/tz und EuroMint aber nicht nur die weltbekannte Sportstätte, sondern wollen auch an das Jubiläum „50 Jahre Olympische Spiele in München“ erinnern.

Ein halbes Jahrhundert Sportgeschichte

Außer den Olympischen Spielen 1972 wurden in diesem Stadion noch das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 1974, das Finale der Fußball-Europameisterschaft 1988 und das Champions League-Finale 1997 sowie unzählige und unvergessene Partien des FC Bayern München und des TSV 1860 München ausgetragen.

Gold- und Silbertaler für bleibende Erinnerungen

Aufgrund dieser besonderen Bedeutung – sowohl für die Münchnerinnen und Münchner als auch für ganz Deutschland – erscheint nun eine handgefertigte Sonderprägung, die die Sportstätte in Silber und Gold zeigt und so eines der berühmtesten Stadien Deutschlands würdigt.

Hier lesen Sie die Fakten zur Sonderprägung im Überblick:

„50 Jahre Olympiastadion München“

Feingold-Taler (999.9): 999 Euro pro Sonderprägung – nur 50 Exemplare

Feinsilber-Taler (999): 69 Euro pro Sonderprägung – nur 500 Exemplare

höchste Prägequalität „Proof“

Größe: Ø 30 mm; Gewicht: 8,5 Gramm

Sonderprägung in Feingold mit dem Motiv „50 Jahre Olympiastadion München“. © EuroMint

Hier die Sonderprägung mit dem Motiv „50 Jahre Olympiastadion München“ in Gold bestellen.

Sonderprägung in Feinsilber mit dem Motiv „50 Jahre Olympiastadion München“. © EuroMint

Hier die Sonderprägung mit dem Motiv „50 Jahre Olympiastadion München“ in Silber bestellen.

