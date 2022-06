Externe Festplatte mit massig Speicher: Seagate HDD schon für unter 50 €

Von: Ömer Kayali

Eine externe Festplatte bietet Extra-Speicherplatz, falls Sie keinen mehr auf Ihrem PC haben. © grebcha/PantherMedia

Die Seagate Expansion+ Desktop-Festplatte mit starken 4 Terabyte Speicherplatz bekommen Sie jetzt schon für unter 50 Euro.

Das Smartphone ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Es vereint viele Geräte in einem, vor allem verwenden wir es als Kamera für Fotos und Videos. Mit der Zeit sammeln sich Unmengen an Daten auf unseren Handys an und früher oder später ist der verfügbare Speicher voll. Die vielen Bilder und Videos zu löschen, kommt natürlich nicht infrage, daher ist es sinnvoll, die Dateien hin und wieder auf den PC zu übertragen und Backups zu erstellen. Doch irgendwann ist auch hier die Festplatte voll, gerade dann, wenn der Speicherplatz des Computers bereits mit anderen Programmen belegt ist. Mit einer externen Festplatte schaffen Sie sich Abhilfe. Seagate gehört zu den Marktführern in Sachen Speichermedien. Die Seagate Expansion+ Desktop HDD-Festplatte mit 4 Terabyte ist derzeit schon für 44,99 Euro bei Amazon erhältlich!

Seagate Expansion+ Desktop externe Festplatte. © Seagate

Festplattentyp HDD Zustand Generalüberholt Speicherkapazität 4 TB Größe 12 x 17,6 x 3,6 cm Gewicht 950 g Anschlüsse USB 3.0, USB 2.0 Unterstützte Betriebssysteme Windows 7 oder aktueller Lieferumfang Festplatte, USB-3.0-Kabel, Netzteil

HDD oder SSD: Welche externe Festplatten sind besser?

Bei Festplatten wird zwischen HDD (Hard Disk Drive) und SSD (Solid State Drive) unterschieden. Der Unterschied liegt in erster Linie in der Bauweise, wodurch sich verschiedene Eigenschaften ergeben. SSDs sind in der Regel schneller, robuster und geräuscharmer, dafür aber auch teurer. Eine HDD ist empfindlicher und sollte daher vorsichtiger behandelt werden – dafür bietet sie eine längere Lebensdauer und ist deutlich günstiger. Darüber hinaus werden die Dateien bei einer HDD wesentlich langsamer übertragen. Zum Ablagern von Foto- und Videodateien eignet sich die HDD-Festplatte bestens. (ök)