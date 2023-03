Große Speicher, kleine Preise: Externe Festplatten bei MediaMarkt bis zu 47 % günstiger

Von: Ömer Kayali

Teilen

Externe Festplatten: SDDs und HDDs sind gerade im Sale bei MediaMarkt. © amnachphoto/PantherMedia

Kein Platz mehr auf dem Handy oder PC für Fotos und Videos? Externe Festplatten bieten zusätzlichen Speicherplatz. Bei MediaMarkt erhalten Sie derzeit hohe Rabatte auf SSDs und HDDs.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Im digitalen Zeitalter häufen sich Fotos und Videos auf den Endgeräten mit der Zeit an. Irgendwann reicht der Speicherplatz auf Smartphone, Tablet, PC oder Laptop nicht mehr. Die Dateien zu löschen ist eine Möglichkeit, aber spätestens bei schönen Erinnerungen von Urlauben oder Geburtstagspartys ist Schluss. Glücklicherweise gibt es eine einfache Möglichkeit, für zusätzlichen Speicherplatz zu sorgen: Externe Festplatten.

Bei MediaMarkt sind derzeit mehrere Exemplare bis zu 47 Prozent reduziert. Doch welche Festplatte passt am besten zu Ihren Bedürfnissen? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen HDD und SSD? In diesem Artikel erfahren Sie es. Die MediaMarkt-Deals finden Sie im nächsten Abschnitt. Lassen Sie sich nicht allzu lange Zeit, denn die Angebote sind nur bis zum 3. April verfügbar.

Externe Festplatten bei MediaMarkt: SSDs und HDDs im Sale

Externe Festplatten von Toshiba Western Digital und Sandisk sind im Sale. © MediaMarkt

Externe Festplatten sind mehr als nur Speicher für Fotos, Videos. Sie bieten eine sichere Möglichkeit, wichtige Daten zu sammeln und zu schützen. So haben Sie immer Backups Ihrer persönlichen Dokumente parat. Diese Festplatten sind bei MediaMarkt im Angebot:

HDD-Festplatten:

SSD-Festplatten:

SSD und HDD im Vergleich: Die wichtigsten Eigenschaften gegenübergestellt

Eigenschaften SSD HDD Geschwindigkeit Schneller Langsamer Lautstärke Leiser Lauter Stromverbrauch Niedriger Höher Zuverlässigkeit Keine beweglichen Teile Anfällig für mechanische Defekte Preis Höher Niedriger Nutzung für Gaming\t Ideal Ok Nutzung für Backup\t Ideal Ok

Welche Festplatte ist die richtige für Sie?

Während SSDs schneller und zuverlässiger sind, haben HDDs in der Regel eine höhere Speicherkapazität und sind preiswerter.

Darum SSD: Wenn Sie schnellere Ladezeiten benötigen und bereit sind, mehr Geld auszugeben, sollten Sie eine SSD wählen.

Wenn Sie schnellere Ladezeiten benötigen und bereit sind, mehr Geld auszugeben, sollten Sie eine SSD wählen. Darum HDD: Wenn Sie mehr Speicherplatz benötigen und es Ihnen nichts ausmacht, etwas langsamer zu arbeiten, sollten Sie eine HDD wählen.