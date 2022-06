Fatbikes: Was bringen die Fahrräder mit den extrabreiten Reifen?

Von: Ömer Kayali

Fatbikes eignen sich nicht nur bestens für Offroad-Strecken, sie sind auch ein echter Hingucker im Stadtverkehr. © PixelsAway/PantherMedia

Was sind die Vorteile und Nutzen eines Fatbikes? Wir verraten es Ihnen hier und stellen einige Modelle näher vor.

Vielleicht haben Sie den Begriff noch nie gehört, aber womöglich haben Sie schon mal eins gesehen. Das Fatbike sticht im Straßenverkehr aufgrund der extrem breiten Reifen klar heraus. Die übliche Breite liegt zwischen bei mindestens zehn Zentimetern – was im Vergleich zur durchschnittlichen Breite eines Mountainbike-Reifens mit etwa sechs Zentimetern ziemlich dick ist. Rein äußerlich mutet ein Fatbike fast schon einem Motorrad an. Aber was bringt ein solches Fahrrad überhaupt? Ist es nur ein reiner Hingucker oder haben die breiten Reifen auch Vorteile?

Wofür sind Fatbikes geeignet?

Der Hauptvorteil eines Fatbikes besteht darin, dass es sich für unterschiedliches Gelände eignet und es somit Offroad-tauglicher ist als ein Mountainbike :. Sogar Schnee oder Sand sind dank der breiten Reifen befahrbar, wenngleich Sie dabei trotzdem immer sehr vorsichtig fahren sollten und keineswegs ohne Fahrradhelm. Dank der Dicke der Räder haben Sie aber zusätzlichen Grip und mehr Traktion.

:. Sogar Schnee oder Sand sind dank der breiten Reifen befahrbar, wenngleich Sie dabei trotzdem immer sehr vorsichtig fahren sollten und keineswegs ohne Fahrradhelm. Dank der Dicke der Räder haben Sie aber zusätzlichen Grip und mehr Traktion. Mit dem Fatbike fahren Sie zudem stabiler über Hindernisse wie Wurzeln oder Steine . Ein Trick ist hierbei, den Luftdruck im Reifen niedriger zu halten, um noch mehr Traktion zu erzeugen. Dadurch rutschen die Räder nicht weg und fast jede erdenkliche Passage lässt sich so mit dem Rad bewältigen.

. Ein Trick ist hierbei, den Luftdruck im Reifen niedriger zu halten, um noch mehr Traktion zu erzeugen. Dadurch rutschen die Räder nicht weg und fast jede erdenkliche Passage lässt sich so mit dem Rad bewältigen. Die Reifen haben allerdings den Nachteil, dass Sie schwerer sind. Daher sind Sie etwas langsamer unterwegs, dafür können Sie einfacher ein gleichmäßigeres Tempo halten. Dennoch sind die Fatbikes nicht so schwer wie sie aussehen, aber sie sind trotzdem nicht so agil wie Fahrräder mit dünneren Reifen.

Probieren geht über Studieren – falls Sie Interesse an einem Fatbike haben, dann werfen Sie einen Blick auf die Modelle, die wir im nächsten Abschnitt vorstellen.

Ridgeyard Fatbike 26 Zoll – für 265,99 €

Ridgeyard Fatbike. © Ridgeyard

Material Stahl Gewicht 23,3 kg Radgröße 26 Zoll Anzahl Gänge 7 Maximales Gewicht 100 kg Bremsen Scheibenbremsen Hinweis Lenker, Pedale und Vorderreifen müssen montiert werden

Galano Fatman Fatbike 26 Zoll – für 399,- €

Galano Fatman Fatbike. © Galano

Material Stahl Gewicht 22,1 kg Radgröße 26 Zoll Anzahl Gänge 7 Maximales Gewicht keine Angabe Bremsen Scheibenbremsen Hinweis Fahrrad ist zu 85 % vormontiert

MYTNN Fatbike 26 Zoll – für 659,99 €

MYTNN Fatbike. © MYTNN

Material Aluminium Gewicht keine Angabe Radgröße 26 Zoll Anzahl Gänge 21 Maximales Gewicht keine Angabe Bremsen Scheibenbremsen

ASEDF Fatbike 26 Zoll – für 969,- €

ASEDF Fatbike. © ASEDF

Material Aluminium Gewicht keine Angabe Radgröße 26 Zoll Anzahl Gänge 30 Maximales Gewicht 150 kg Bremsen Scheibenbremsen

Hitway E-Bike 20 Zoll – für 828,74 €

Hitway E-Bike Fatbike. © Hitway

Material Aluminium Elektromotor-Leistung 250 Watt Reichweite je nach Modus 35 bis 90 km Gewicht 26,8 kg Radgröße 20 Zoll Anzahl Gänge 7 Maximales Gewicht keine Angabe Bremsen Scheibenbremsen