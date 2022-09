Fake-Bewertungen: Mit diesen zehn Tricks erkennt man sie

Kundenrezensionen (Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis/Lobeca

Egal ob Hotelzimmer oder Shopping: Kunden-Bewertungen sind ausschlaggebend für den Kauf. Nur blöd, wenn diese gefälscht sind. So deckt man Fake-Bewertungen auf.

Internet-Bewertungen sind grundsätzlich eine gute Sache. Der Wettbewerb am Markt wie auch die Endverbraucher können davon profitieren. Doch immer öfter tauchen Fake-Bewertungen auf und zerstören dadurch das Vertrauen in das System. Auf Einladung des Reisebewertungs- und -buchungsportals HolidayCheck haben sich unlängst auf einem Panel Experten und Expertinnen aus Politik, Verbraucherschutz und Wirtschaft umfassend mit dieser Problematik befasst. Schon seit längerer Zeit setzt sich HolidayCheck intensiv mit diesem Thema auseinander und möchte nicht nur in der Reisebranche zu Verbesserungen beitragen.

Die Relevanz von Fake-Bewertungen ist für Unternehmen wie Kunden sehr hoch: Laut dem Handelsverband Deutschland (HDE) haben für 61 Prozent der Umfrageteilnehmer Bewertungen im Internet und Meinungen aus dem Freundes- oder Familienkreis größeren Einfluss als Werbung. Bei der Urlaubsentscheidung verlassen sich laut HolidayCheck, 71 Prozent der Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Bewertungen anderer Kundinnen und Kunden zu ihren Hotels und Unterkünften.

Fake-Bewertungen vermiesen daher nicht nur Usern den geplanten Urlaub, sondern beeinflussen auch Unternehmen, welche durch Retouren oder Beschwerden viel Kunden und auch Geld verlieren. Als Gegenmittel versuchen die Portale mit automatisierten und manuellen Filtern sowie Hilfe der Nutzer gegen diese gefälschten Empfehlungen vorzugehen. Doch auch der Kunde kann Fake-Bewertungen erkennen.

Mit diesen Tipps Fake-Bewertungen entdecken

Folgende Punkte - vor allem in Kombination - können darauf hinweisen, dass es sich um Fake-Bewertungen handelt.

1. Große Anzahl an Bewertungen in kurzer Zeit

Ein Produkt, das erst kurz auf dem Markt ist und schon etliche Bewertungen bekommen hat, ist verdächtig. Oft sind diese dann gekauft und bewerten das Produkt positiv.

2. Auf Werbesprache achten

Rezensionen können schnell auf einen Fake hinweisen. Bei vielen Superlativen oder positiven Adjektiven im Wortlaut erinnert eine Bewertung eher an Werbung als an eine persönliche Meinung. Hier ist Vorsicht geboten.

3. Dopplung von Texten

Verdächtig sind auch Rezensionen, die ähnlich oder gleich klingen. Oft werden dieselben Formulierungen oder Schlagworte verwendet, welche die Bewertung unglaubwürdig machen. Ein weiteres Warnsignal sind kopierte Überschriften oder nur leicht veränderte Texte.

4. Das Profil des Bewerters prüfen

Aussagekräftig ist auch ein kurzer Blick auf das Profil des Bewerters. Klingt der Name unglaubwürdig? Und wie sind die Bewertungen formuliert?

5. Verhältnis zwischen sehr guten zu sehr schlechten Bewertungen

Bei einer überwiegend schlechten Bewertung ist es verdächtig, wenn weitere Kunden absolut zufrieden sind. Eine gute Mischung aus 2, 3, 4 oder Sternen ist realistisch.

6. Empfehlung von Konkurrenzprodukten

Produkte werden aber nicht nur nach oben gepusht. Auch negative Bewertungen können ein Fake sein. Hier wird dann ausdrücklich ein Produkt der Konkurrenz angepriesen. Echte Kunden würden dies nur selten tun.

7. Nicht verifizierte Käufer ignorieren

Bei kostspieligen Anschaffungen gilt es auf die Verifizierung des Käufers zu achten. In diesem Fall kann ein Käufer nur durch das Portal selbst verifiziert werden. Dadurch besteht eine Garantie, dass der Artikel selbst getestet wurde.

8. Sortieren nach eigenen Bedürfnissen

Am hilfreichsten ist es, nach den eigenen Kriterien wie “neueste Bewertungen” zu suchen und zu sortieren. Falls möglich, dann einen Filter auf beispielsweise Alter des Bewertenden oder bewerteten Reisezeitraum legen.

9. ReviewMeta filtert Amazon-Rezensionen

Für Amazon-Produkte gibt es mittlerweile einen eigenen Filter für persönliche Kriterien. Auf der Seite ReviewMeta, gibt man den passenden Link zum Amazon-Produkt ein und daraufhin werden jegliche Fake-Rezensionen automatisch aussortiert. Leider gibt es dieses Angebot aktuell nur für Amazon-Rezensionen.

10. Melde-Button für Fake-Bewertungen

Zusätzlich kann die Kundin oder der Kunde unterschiedliche Seiten vergleichen und zum Beispiel auf Testportale wie das von Stiftung Warentest zurückgreifen. Zudem sollte man schon bei der Auswahl der Website achtsam sein. Ein Melde-Button für gefälschte Bewertungen und ein eigener Prüfprozess für Bewertungen sollte auf keinen Fall fehlen. Dies zeigt den Willen der Anbieter, den Verbraucher zu schützen.

Durch Melden und Überprüfen kann somit auch der Kunde beim Aufdecken von Fake-Bewertungen mithelfen. Auf der von der Bundesregierung geförderten Marktwächter-Seite gibt es zudem ein Beschwerdeformular sowie die Rubrik “Mitmachen-Verbraucheraufrufe”. Ein kurzer Hinweis an die Marktwächter erleichtert das Entlarven von gefälschten Bewertungen. (mia/jok/spot)