Familienzelt für 5 Personen: Über 100 Euro sparen

Von: Nina Dudek

Teilen

Familienzelt für 5 Personen - Rocky Mountain von Coleman © Amazon

Familienzelt: Wasserdicht, mit dunklem Nachtschwarz-Schlafbereich und Moskitonetz ideal gerüstet für sommerlichen Campingspaß mit der ganzen Familie.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Sommer, Ferien, schönes Wetter, Wochenende. Viele gute Gründe, die ganze Familie zusammenzutrommeln, um im gemeinsamen Zelturlaub die Natur zu erobern! Besonders viel Spaß macht das großen und kleinen Outdoorfans natürlich im Zelt auf einer gemütlichen Campingmatratze. Pünktlich zur Saison gibt es bei Amazon das geräumige Tunnelzelt Rocky Mountain von Coleman für bis zu fünf Personen zum Schnäppchenpreis von 343,99 Euro statt 452,02 Euro .

Zum Angebot auf Amazon

Familienzelt Rocky Mountain von Coleman: Die Vorteile

Einfacher Aufbau in nur wenigen Minuten

Schlafkabine mit BlackOut Bedroom® Technologie hält bis zu 99 % des Lichtes zurück

Die eindrucksvolle Wassersäule von 4.500 mm hält selbst stärkstem Regen stand

Robuster, vollständig integrierter PE-Boden für saubere und trockene Verhältnisse im Zeltinneren

Reißverschlussstopper an den Zelttüren für mehr Sicherheit, gut erreichbar für Kinder

Familienzelt Rocky Mountain von Coleman: Im Video entdecken

Familienzelt Rocky Mountain von Coleman: Die BlackOut Bedroom® Technologie

Der Nachtschwarz-Schlafbereich mit bis zu 99 Prozent weniger Tageslicht sorgt für einen erholsamen und vor allem langen Schlaf bis weit in den Morgen, ohne störende Sonnenstrahlen, oder Lichteinstrahlung in der Nacht. Ein weiterer Vorteil der BlackOut Bedroom Technologie: die Innenzelttemperatur an heißen Tagen bis zu 5 Grad Celsius kühler ist. UV GUARD, vergleichbar mit einem Lichtschutzfaktor von circa" 50+

Innenabmessungen Schlafbereich: 210 x 120 x 170 cm (LxBxH) Abmessungen Stauraum: 165 x 310 x 195 cm (LxBxH) BlackOut Bedroom® Technologie ✔️ UV Guard™ Sonnenschutz ✔️ Wasserdicht bis WS 4.500 mm dank WeatherTec™ ✔️ Fiberglasgestänge extrem flexibel und robust ✔️ Moskitonetz mit Belüftungsschlitzen im Schlafbereich ✔️