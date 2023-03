Fantastische Zeitreisen in Österreich

Teilen

Überall in Österreich finden sich zauberhafte historische Städte, imposante Burgen und andere spannende Ausflugsziele. Machen Sie sich mit Ihren Kindern zum Beispiel auf Entdeckungsreise zu Rittern und Bergleuten, zu Falknerinnen und in funkelnde Kristallwelten. Ein Erlebnis für die ganze Familie!

Das Salz Tirols: Entdeckungsreise in Hall-Wattens

Stadtspaziergang, Hall in Tirol. © Hall Wattens

Im Herzen Tirols liegt die Region Hall-Wattens. Wandergenuss in den Tuxer Alpen und im Naturpark Karwendel trifft hier auf eine glanzvolle Geschichte und eine charmante Kleinstadt. Das weiße Gold der Alpen – das Salz – und die Münzprägung machten Hall einst reich und zu einem wichtigen Handelsplatz. Heute können Sie im Münzturm von Burg Hasegg, einem Wahrzeichen der Stadt, Ihre eigene Münze prägen. Spannend wird’s bei der Schatzsuche quer durch die malerische Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen und lauschigen Plätzen.

Nicht verpassen: ein Besuch im Haller Bergbaumuseum und Lamatrekking am Wattenberg mit Hans Geißlers flauschigen Wandergesellen.

Ausflugstipp: Die Swarovski Kristallwelten

Der ikonische Riese der Swarovski Kristallwelten. © Swarovski Kristallwelten

In den Swarovski Kristallwelten in Wattens verzaubern 18 Wunderkammern, gestaltet von internationalen Künstler*innen und Designer*innen. Sie zeigen Kristall in all seinen Facetten. Im weitläufigen Park funkelt die Kristallwolke, und das nostalgische Carousel dreht seine Runden. Speziell für kleine Gäste: mal austoben im vierstöckigen Spielturm oder am Abenteuerspielplatz. Vielleicht finden Sie währenddessen Ihr neues Lieblingsstück in einem der weltweit größten Swarovski Stores. Das Haubenrestaurant und Café Daniels Kristallwelten verwöhnt kulinarisch.

Zirkusfestival: Täglich von 21. Juli bis 3. September 2023 verwandeln die Artist*innen des Circus-Theater Roncalli den Garten der Swarovski Kristallwelten wieder in eine Manege. Die Auftritte sind im Ticketpreis inkludiert.

Mittelalter hautnah auf den Salzburger Burgen

Falknerin vor der Erlebnisburg Hohenwerfen. © Salzburger Burgen & Schlösser

Sie ist das Wahrzeichen der Stadt Salzburg und eine der größten Burganlagen Europas: die Festung Hohensalzburg, von der Sie eine großartige Aussicht über die Mozartstadt haben. Andere Salzburger Burgen wachen über Wälder und Täler. Auf der Erlebnisburg Hohenwerfen im Pongau tauchen Gäste mitten ins Leben von Rittern und Burgfräulein. Beeindruckend: die Schau der Falkner*innen und die Ausstellung über den unheimlichen Zauberer Jackl. Die mächtige Zollburg Burg Mauterndorf im Lungau erzählt dagegen alte Schmugglergeschichten.

Spektakulär: der neue Rundwanderweg um Burg Mauterndorf mit Zugbrücke und das Ritteressen in der Burgschenke.

Weitere Inspirationen zum Urlaub in Österreich gibt es im aktuellen Sommermagazin sowie auf unserem offiziellen Reiseportal austria.info/sommer.

Zum Sommer in Österreich