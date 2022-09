Faszienrolle: So finden Sie die richtige Massagerolle für sich

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Mit einer Faszienrolle lässt sich das Bindegewebe trainieren. © IMAGO / Wolfgang Zwanzger

Verspannungen sind Ihre ständigen Begleiter? Faszienrollen schaffen Abhilfe, indem sie das Bindegewebe stärken. Wir haben verschiedene Modelle miteinander verglichen.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Schon mal etwas von Faszien beziehungsweise Faszienrollen gehört? Seit ein paar Jahren sind sie in Sport- und Gesundheitskreisen in aller Munde: Bei Faszien handelt es sich um Bindegewebe, das den gesamten Körper überzieht. Und dabei ist nicht einfach die Bindehaut an Oberschenkeln oder Po gemeint – Faszien umschließen Muskeln, Gelenke, Organe und Nerven und halten das Gewebe zusammen. Durch das Training der Faszien soll die Muskulatur entspannt, Schmerzen sowie Verspannungen gelindert und der Bewegungsapparat geschmeidig gehalten werden. Die Übungen können sowohl von Laien durchgeführt werden, die Verspannungen lockern wollen, als auch von Sportlern zur Vorbereitung und Regeneration der Muskulator.

Wie hilfreich ist eine Faszienrolle wirklich?

Für den nachhaltigen Effekt des Faszien-Trainings gibt es bislang noch keinen hundertprozentigen wissenschaftlichen Beleg. Allerdings schaden die Übungen mit den Massagerollen auch nicht, solange sie korrekt ausgeführt werden. Die Hersteller liefern dazu oft DVDs- oder Bild-Anleitungen mit, die die Handhabe erleichtern sollen. Bei dauerhaften Schmerzen, deren Ursache Sie nicht kennen, ist es aber trotzdem besser professionellen Rat zu suchen.

Faszienrolle kaufen: Worauf es ankommt

Von Faszienrollen gibt es die unterschiedlichsten Modelle: Je nach persönlichem Empfinden können Sie sich eine Massagerolle mit Noppen, Rillen, Wellen oder Spikes besorgen. Für den Anfang tut es aber sicherlich das klassische Modell mit glatter Oberfläche.

Faszienrollen sind im Durchschnitt 30 bis 45 Zentimeter lang mit einem Durchmesser von 15 Zentimeter. Menschen mit breiterem Rücken tun sich womöglich mit einer längeren Rolle leichter. Für die Nacken-, Arm- oder Fußpartien gibt es zudem die kleineren Mini-Foam-Roller, mit denen Sie gezielt die genannten Problemzonen trainieren können.

Bei der Wahl Ihrer Faszienrolle sollten Sie genau auf den Härtegrad achten: Anfänger sollten zunächst mit einem weichen Modell beginnen. Das Training mit der Massagerolle kann gerade zu Beginn etwas schmerzhaft sein, deshalb sollten Sie einen sanften Einstieg wählen. Die Faszienrollen mit einem mittleren Härtegrad haben einen größeren Massageeffekt und sind optimal für Menschen mit schwachem bis normalem Schmerzempfinden. Es gibt zudem besonders harte Faszienrollen, die jedoch eher für Leistungssportler oder Menschen geeignet sind, die sich bereits gut an das Training gewöhnt haben.

Besorgen Sie sich eine Faszienrolle, die vom Hersteller klar als physiologisch unbedenklich deklariert ist. Zudem sollten Sie darauf achten, dass Ihr Massagegerät frei von Schadstoffen und freundlich zur Haut ist. Zum Beispiel sollten keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) enthalten sein. Die meisten Rollen bestehen aus Schaumstoff.

Auch interessant: Yogamatte kaufen: Hier finden Sie die richtige Matte für Yoga- & Fitnessübungen*.

Faszienrolle: Liebscher & Bracht FAYO Faszienrolle mit Umlaufrille

Liebscher & Bracht FAYO Faszienrolle © Amazon

Preis 37,95 € Größe 38 Zentimeter Länge / 12,5 Zentimeter Durchmesser Oberfläche glatt Härtegrad mittel Material Polyprophylen

Liebscher & Bracht Faszienrolle bestellen

Faszienrolle: Blackroll® Standard Faszienrolle

BLACKROLL® Standard Faszienrolle © Amazon

Preis 31,90 € Größe 30 Zentimeter Länge / 15 Zentimeter Durchmesser Oberfläche glatt Härtegrad mittel Material Polypropylen Gewicht 129 Gramm

Blackroll® Faszienrolle bestellen

Faszienrolle: BODYMATE Faszienrolle Standard

BODYMATE Faszienrolle Standard © Amazon

Preis 13,95 € Größe 30 Zentimeter Länge / 15 Zentimeter Durchmesser Oberfläche glatt Härtegrad mittel Material EPP Gewicht 160 Gramm

BODYMATE Faszienrolle bestellen

Faszienrolle: PINOFIT Faszienrolle Wave

PINOFIT Faszienrolle Wave © Amazon

Preis 37,49 € Größe 45 Zentimeter Länge / 12 Zentimeter Durchmesser Oberfläche Wellen Härtegrad mittel Material Schaum­stoff Lieferumfang inkl. Übungsposter

PINOFIT Faszienrolle Wave bestellen

Faszienrolle: relexa 2in1 Faszienrolle

relexa 2in1 Faszienrolle © Amazon

Preis 17,90 € Größe 35 Zentimeter Länge / 14 Zentimeter Durchmesser Oberfläche glatt Härtegrad mittel Material EPP Gewicht 360 Gramm

relexa 2in1 Faszienrolle bestellen

Lesen Sie hier: Laufschuhe kaufen: Ob Joggen oder Fitness – diese Treter eignen sich für beides.