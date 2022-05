Das neue Trikot des FC Bayern ist da – exklusiv hier erhältlich

Von: Philipp Mosthaf

Das neue Home-Trikot des FC Bayern München ist da. Mit diesem Trikot gehen Goretzka und Co. in der Saison 22/23 wieder auf Titeljagd. Auch die Damenmannschaft läuft damit auf. © FC Bayern München

Der FC Bayern München präsentiert sein neues Trikot zu Saison 22/23. Die Farben Rot und Weiß dominieren das neue Design. Schon jetzt können Sie das Home-Trikot bestellen.

Der FC Bayern München hat voller Stolz sein neues Heimtrikot für die Saison 22/23 präsentiert. Natürlich dominieren wieder die Farben Rot und Weiß beim deutschen Rekordmeister. Bereits im letzten Heimspiel gegen den VfB Stuttgart präsentieren Thomas Müller und Co. das neue Trikot. Der Zeitpunkt hätte besser nicht sein können, immerhin bekommen die Bayern dann auch die Meisterschale überreicht und können die 10. Meisterschaft in Serie gemeinsam mit ihren Fans feiern.

Das neue Trikot des FC Bayern – exklusiv hier bestellen!

Das neue Home-Trikot der Bayern ist im klassischen Rot gehalten, durchzogen von unterschiedlich dicken weißen Querstreifen. Mit diesem Trikot beginnt in der Saison 22/23 die Jagd auf Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal. Schon jetzt ist das neue Bayern-Trikot erhältlich. Im offiziellen Onlineshop des FC Bayern kann neue Trikot exklusiv bestellt werden. Die Fans erwartet dabei ein dickes Extra.

Das neue Bayern-Trikot 22/23 verfügt über einen Sonderbadge „Serienmeister“. Diesen gibt es beim Kauf des neuen Trikots gratis. © FC Bayern München

Das neue Heimtrikot des FC Bayern München – jetzt mit gratis Sonderbadge „Serienmeister“

Der FC Bayern München schaffte in dieser Saison historisches. Zum ersten Mal ist es einem Verein in den Top-Ligen Europas gelingen, zehn Meisterschaften in Folge zu gewinnen. Zu Ehren dieser Leistung läuft der Abo-Meister in der Saison 22/23 mit dem Sonderbadge „Serienmeister“ auf. Im Onlineshop des FC Bayern erhalten Fans diesen Badge gratis beim Kauf des neuen Home-Trikots 22/23. Dieses einmalige Angebot ist bis einschließlich 09.05.22 gültig. Das neue Home-Trikot 22/23 des FC Bayern München ist für Erwachsene und Kinder erhältlich.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.