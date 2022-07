Fenster-Moskitonetz von Hoberg: Jetzt zum halben Preis

Von: Olga Krockauer

Das Fenster-Moskitonetz schützt vor Insekten wie Mücken oder Fliegen. © Hoberg

Vor allem an heißen Sommertagen schläft es sich besonders gut mit offenen Fenstern – wenn da nicht die Mücken wären. Das Fenster-Moskitonetz von Hoberg schütz Sie zuverlässig vor lästigen Insekten. Jetzt bekommen Sie das praktische Fliegengitter zum halben Preis!

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts .

Sie können einem den Schlaf ganz schön vermiesen: Mücken, Fliegen & Co. Kaum macht man die Augen zu, erklingt das nervtötende Summen am Ohr. Das praktische Moskitonetz von Hoberg schafft Abhilfe. Es lässt sich mit zuverlässigen Magneten-Clips ganz einfach, ohne Bohren und Schrauben, ans Fenster anbringen. Und die lästigen Insekten bleiben sicher draußen. Den praktischen Insektenschutz gibt es jetzt für nur 9,99 statt 19,90 Euro. Das exklusive eBay WOW!-Angebot bestellen Sie ohne jedes Risiko. Sie genießen den eBay-Käuferschutz und sind mit einer Geld-zurück-Garantie abgesichert. Zudem ist der Versand des Produkts für Sie kostenlos.

Sicher insektenfrei: Das Insektenschutznetz jetzt 50 % günstiger

Das Fenster-Moskitonetz von Hoberg schütz Sie in den Sommernächten – und auch untertags – vor Insekten wie Fliegen, Mücken oder Wespen. Dabei schränkt es den Ausblick keinesfalls ein: Das robuste Netz aus Polyester ist anthrazitfarben, halbtransparent und luftdurchlässig. Auch ist die einfache Montage erfreulich: Sie müssen nicht bohren, schrauben, lediglich den Schutz auf die gewünschte Größe zuschneiden. Mit Magnet-Clips, die sich übrigens rückstandsfrei lösen & entfernen lassen, befestigen Sie das Fliegengitter schnell und einfach an Ihrem Fenster. Dieses öffnen und schließen Sie weiterhin problemlos.

Die wichtigsten technischen Details im Überblick:

Größe max. 150 x 130 cm Material ABS, Polyester, Metall (Neodymmagnet) Farbe Anthrazit Magnet-Clips 16 benötigte Werkzeuge ❌

Schnelle Rettung vor Mücken, Fliegen und anderen Insekten

Dank dem praktischen Insektenschutznetz ist mit Klebe-Klettverschluss oder Löchern im Fensterrahmen endlich Schluss. Auch haben die Insekten keine Chance, durch einen locker anliegenden Netzrahmen in Ihr Zuhause einzudringen. Mit 16 optisch unauffälligen Metallplättchen bringen Sie den Insektenschutz innen am Rahmen an. Die Magnet-Clips halten sehr stark. So bleibt Ihr Insektengitter auch bei starkem Wind straff gespannt. Übrigens: Das Moskitonetz können Sie jederzeit leicht abnehmen und wieder befestigen. Das macht es besonders pflegeleicht, denn ab und zu ist es hilfreich, das Netzmaterial zu reinigen und beispielsweise von Staub oder Pollen zu befreien.