Festool Werkzeuge jetzt reduziert – Staubsauger und Co. zu Spitzenpreisen

Die Werkzeuge von Festool sind hochwertig und Made in Germany. Daher sind die Geräte bei Profihandwerkern sehr beliebt. © Amazon Produktbild

Festool bringt durchdachte und hochwertige Werkzeuge auf den Markt. Die Geräte sind ideal für Profihandwerker. Nun gibt es einige Produkte stark reduziert.

Die deutsche Firma Festool stellt hochwertige und praktische Elektro- und Druckluftwerkzeuge her. Die Werkzeuge erhalten dadurch das Qualitätssiegel „Made in Germany“ und sind daher bei Profihandwerkern sehr gefragt. Doch so viel Qualität hat ihren Preis. Die Geräte von Festool sind im Vergleich zur Konkurrenz von Makita* und Bosch Professional wesentlich teurer. Doch Festool ist auch der einzige Hersteller weltweit, der seine Sauger selbst entwickelt und baut. Zudem liefert Festool ein gutes System mit, Zubehör und Ersatzteile sind auch noch Jahre nach dem Kauf erhältlich. Wer also auf hochwertige Werkzeuge wert legt und auch den entsprechenden Preis dafür zu zahlen bereit ist, der liegt mit Festool genau richtig. Aktuell gibt es einige Top-Geräte des württembergischen Herstellers zu Spitzenpreisen.

Festool Werkzeuge stark reduziert: Die Angebote im Überblick

Festool Akkuschrauber CXS 2.6-Plus: Leichter Bohrer mit Schnellwechselsystem

Festool Akkuschrauber CXS 2.6-Plus © Amazon Produktbild

Festool Akkuschrauber CXS 2.6-Plus: jetzt 291,60 €

Kompakter Festool Akkuschrauber mit beeindruckender Ergonomie und geringem Gewicht .

. 12 Drehmomenteinstellungen und Drehmomentabschaltung für präzises Befestigen.

für präzises Befestigen. Integriertes LED-Licht für bessere Sicht an dunklen Stellen.

für bessere Sicht an dunklen Stellen. FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem .

. Bohrfutter: 1-10 mm

1-10 mm Gewicht: 900 gr.

900 gr. Lieferumfang: Akkuschrauber, 2x Akku mit 2,6 Ah, Systainer, Ladegerät, CENTROTEC Werkzeugfutter, CENTROTEC Magnet-Bithalter BH 60 CE, Schnellspannbohrfutter FastFix 10 mm, Bit PZ 2, Gürtelclip.

Festool Hebelzwinge FS-HZ 160: jetzt 27 % reduziert

Festool Hebelzwinge FS-HZ 160 © Amazon Produktbild

Festool Hebelzwinge: jetzt 47,22 € statt 64,49 €

Hebelzwinge aus Ganzstahl zum sicheren Fixieren der Führungsschiene .

zum sicheren . Spannweite: 160 mm

160 mm Dank einer Rastung kann sich die Zwinge auch bei leichten Vibrationen nicht lösen.

kann sich die Zwinge auch bei leichten Vibrationen nicht lösen. Festbügel ist auf die Nut und Profile des Multifunktionstisch MFT 3 und der Unterflurzugsäge Precisio abgestimmt.

Festool Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus: jetzt 10 % reduziert

Festool Akku-Schlagbohrschrauber TPC 18/4 5,2/4,0 I-Plus QUADRIVE © Amazon Produktbild

Festool Akku-Schlagbohrschrauber: 599,- € statt 668,78 €

Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber QUADRIVE für Schraub- und Bohrarbeiten mit großen Durchmessern . Bei Arbeiten mit kleineren Durchmessern sorgt er für schnellen und sauberen Fortschritt.

. Bei Arbeiten mit sorgt er für schnellen und sauberen Fortschritt. Dank eines äußerst kraftvollen, bürstenlosen und damit langlebigen EC-TEC-Motors entwickelt der Akku-Schlagbohrschrauber die maximale Leistung.

entwickelt der Akku-Schlagbohrschrauber die maximale Leistung. Durch das unverwüstliche 4-Gang-Metallgetriebe ist das Gerät zudem sehr robust. Der QUADRIVE mit vier Gängen ist ideal für jede Anwendung: vom Schrauben mit 50 Nm Drehmoment im 1. Gang bis hin zum Bohren mit 3.600 U/min im 4. Gang.

ist das Gerät zudem sehr robust. Der vom Schrauben mit 50 Nm Drehmoment im 1. Gang bis hin zum Bohren mit 3.600 U/min im 4. Gang. Dank FastFix Schnittstelle schnelles und werkzeugloses Umrüsten auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben.

auf Bohren, Schrauben, Winkelbohren und Winkelschrauben. Der Tiefenanschlag und der Exzentervorsatz ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben.

ermöglichen zusätzlich tiefenbegrenztes und randnahes Schrauben. Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs durch zuschaltbare LED-Beleuchtung – auch über die Work App steuerbar.

– auch über die Work App steuerbar. Für noch mehr Anwendungsvielfalt sorgt der zuschaltbare Axialschlag zum Bohren in Mauerwerk.

Max. Drehmoment: 75 Nm (Stahl) / 50 Nm (Holz)

75 Nm (Stahl) / 50 Nm (Holz) Max. Bohrdurchmesser: 70 mm (Holz) / 13 mm (Stahl / 10 mm (Mauerwerk/Ziegel)

70 mm (Holz) / 13 mm (Stahl / 10 mm (Mauerwerk/Ziegel) Max. Schlagzahl: 57.600 U/min.

57.600 U/min. Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

1,5 - 13 mm Mit den umfassenden Serviceleistungen von Festool sind Sie rundum abgesichert.

sind Sie rundum abgesichert. Lieferumfang: Akku-Schlagbohrschrauber, 2x Akkus (1x 4,0 Ah, 1x 5,2 Ah), Schnellladegerät TCL 6, Bit PZ 2, CENTROTEX Magnet-Bithalter, CENTROTEC Werkzeugfutter, FastFix Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, Winkelvorsatz, Gürtelclip, Systainer SYS3 M 187, Zusatzhandgriff.

Festool Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6-Set: jetzt 9 % reduziert

Festool Akku-Bohrschrauber TXS Li 2,6-Set © Amazon Produktbild

Festool Akku-Bohrschrauber TXS: nur 346,77 € statt 379,86 €

Akku-Bohrschrauber mit einer sehr kurzen, kompakten und leichten Bauweise .

. Dank der ergonomischen Form sind ein bequemes Bohren und Schrauben möglich.

sind ein bequemes Bohren und Schrauben möglich. Vollelektronische 12-stufige Drehmomenteinstellung sowie Abschaltung für exaktes Schrauben.

sowie Abschaltung für exaktes Schrauben. Das integrierte LED-Licht sorgt für optimale Sicht an dunklen Stellen.

sorgt für optimale Sicht an dunklen Stellen. FastFix Schnittstelle und CENTROTEC Werkzeug-Schnellwechselsystem für schnelles und werkzeugloses Umrüsten.

für schnelles und werkzeugloses Umrüsten. Artikelmaße: 39,5 x 29,5 x 11,5 cm.

39,5 x 29,5 x 11,5 cm. Gewicht: 900 gr.

900 gr. Spannung: 10,8 Volt

10,8 Volt Lieferumfang: Akku-Bohrschrauber, Systainer, 2x Akku, Schnellladegerät, Winkelaufsatz

Festool Absaugmobil CTL 26 E CLEANTEC: jetzt 17 % reduziert

Festool Absaugmobil CTL 26 E CLEANTEC © Amazon Produktbild

Festool Absaugmobil: jetzt 597,59 € statt 721,14 €

Optimale Ausnutzung des Behältervolumens – das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen.

– das Bruttovolumen entspricht dem Nettovolumen. Die extrem kompakte Hochleistungsturbine liefert mit 3.900 Liter/min eine hohe Absaugleistung und lässt nichts zurück.

eine hohe Absaugleistung und lässt nichts zurück. Schwenkbare Lenkrollen und Hinterräder sorgen für maximale Mobilität. Eine Feststellbremse gewährleistet sicheren Stand.

sorgen für maximale Mobilität. Eine Feststellbremse gewährleistet sicheren Stand. Behältervolumen: 26 Liter

26 Liter Staubklasse L

Gewicht: 13,9 kg

13,9 kg Mitgeliefertes Zubehör: High Performance Hauptfilter, Kabelaufwicklung, Saugschlauch, Schlauchdepot, SELFCLEAN Filtersack, SYS-Dock mit T-LOC Funktion.

High Performance Hauptfilter, Kabelaufwicklung, Saugschlauch, Schlauchdepot, SELFCLEAN Filtersack, SYS-Dock mit T-LOC Funktion. Festool all-inclusive Service: 36 Monate kostenlose Reparatur, 36 Monate Diebstahlschutz, 10 Jahre Ersatzteil-Garantie, 15 Tage Testen ohne Risiko.

Festool Winkelschmiege SM-KS: jetzt 17 % reduziert

Festool Winkelschmiege SM-KS © Amazon Produktbild

Festool Winkelschmiege: nur 94,90 € statt 114,71 €

Winkelschmiege für Kappsäge KS 120 mit Doppellinienlaser oder KS 60 mit Schlaglicht .

. Winkelschmiege für Innen- und Außenwinkel .

. Anwendungen: Zum Übertragen der Winkelhalbierenden bei Gehrungsschnitten von Leisten und Sockel, Möbelbau, Fußboden legen und Fußleisten anbringen, Rahmenbau, Montage.

Zum Übertragen der Winkelhalbierenden bei Gehrungsschnitten von Leisten und Sockel, Möbelbau, Fußboden legen und Fußleisten anbringen, Rahmenbau, Montage. Zeitersparnis dank exakten Winkelschnitten beim ersten Schnitt.

