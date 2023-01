Gruselige Ideen für Freitag, den 13. – Filme & Hörspiele für Gänsehautmomente

Entertainment

Freitag der 13! Ein gruseliges Datum, das geradezu danach schreit, sich spannend-unheimliche Geschichten anzuhören, Horrorfilme zu gucken und sich beim Thriller an den Partner zu kuscheln.

Es gibt viele Gründe, sich auf das „Unglücksdatum“ Freitag den 13. zu freuen! Denn man muss kein bisschen abergläubisch sein, um diesen Tag zum Anlass zu nehmen, sich einmal wieder ordentlich zu gruseln. Oder sich einen echten Horrorfilm-Klassiker anzuschauen. Noch flexibler sind Sie natürlich, wenn Sie Ihre Filmfavoriten ganz einfach bei Amazon streamen.

Für kleine Gepenster-Freunde bieten sich schaurig-lustige Audible-Hörbucher an – und das 30 Tage gratis über Freitag, den 13. hinaus.

Und das ist nun wirklich Glück statt Unglück!

Amazon Audible: 4 Hörbücher für Erwachsene und Kinder

+ Gute Hörbücher regen die Fantasie an. Für Kopfkino zum Fürchten und Gruseln. © leolintang/PantherMedia

Amazons Audible ist ein monatlicher Abo-Dienst, dessen Bibliothek Tausende von Hörbüchern umfasst. Darunter auch viele Schauergeschichten für Kinder und wirklich spannende Thriller für Erwachsene. Audible ist die ersten 30 Tage kostenlos – einfach anmelden und loshören.

1. Der dunkle Spiegel der Seele: Black Mirror

Was hundert Jahre schlief, ist nun auf Schloss Black Mirror erwacht. Geheimnisse, die am besten für immer unentdeckt bleiben sollten. Story, Atmosphäre und Stimmen lassen die Hörer die Welt ringsum vergessen. Ein tolles Hörspiel für Jugendliche und Erwachsene.

2. Gruselgeschichten berühmter Autoren

Mark Twain, Sir Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe oder Bram Stoker – dieses Hörbuch vereint das Who‘s who der Horrorautoren in über 8 Stunden spannenden Erzählungen.

3. Ottfried Preußler „Das kleine Gespenst“

Seit Generationen lieben Kinder ab 4 Jahren die Abenteuer des kleinen Gespensts Huibu! Liebenswert, schrullig und einfühlsam vorgelesen von Anna Thalbach und Christian Grashof ein Vergnügen für die ganze Familie.

4. Geisterstunde. Vier gruselige Spukgeschichten

Zweieinhalb Stunden jagen vier spannende (und lustige) Geschichten kleinen Grusel-Fans einen wohligen Schauer über den Rücken. Gänsehaut und Gruselgarantie für mutige Kinder ab 6 Jahren mit starken Nerven.

Amazon Prime: 5 Horrorfilme zum Leihen oder Kaufen

+ Manche Horrorfilme lassen sich dann doch besser bewaffnet mit Kissen im Beisein der besten Freundinnen anschauen. © Antonio Guillen Fernández/PantherMedia

Kaufen oder leihen, auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar: Prime Video bietet fantastischen Streaming-Genuss mit tausenden Filmen und Serien. Jederzeit und überall und das auch noch 30 Tage lang völlig kostenlos!

1. Sieben

Dieser Horrorthriller mit Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow und Kevin Spacey ist ein Klassiker. Ein Mörder tötet seine Opfer nach den sieben Todsünden, die diese begangen haben. Nervenkitzel und Spannung bis zuletzt.

2. Evil Dead

Fünf Jugendliche finden ein Buch mit dem Titel „Das Buch des Todes“ in einer fremden Sprache. Als eine beginnt daraus vorzulesen, entfesselt das böse Geister und eine grausame Hetzjagd um Leben und Tod beginnt.

3. Shining: Die 23 Minuten längere US-Kinofassung

Seit 1980 gehen dem Filmpublikum die Horrorszenen mit Jack Nicholson nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Unter Horrorfans ist Shining Kult und wer ihn noch nicht kennt, sollte diese Bildungslücke unbedingt schließen. Ein Hausmeister verliert den Verstand und terrorisiert seine eigene Familie.

4. Freitag, der 13. (Remake)

In diesem Remake von 2009 geht es ordentlich zur Sache: Ein entspanntes Wochenende am Crystal Lake wird für eine Gruppe junger Leute schnell zum blanken Horror. Meilenweit entfernt von der Zivilisation, machen sie – einer nach dem anderen – Bekanntschaft mit der blutigen Vergangenheit des Sees …

5. Zimmer 1408

Schriftsteller Mike Enslin beschäftigt sich mit übernatürlichen Phänomenen. Besonders spannend findet er den Mythos von Zimmer 1408 im New Yorker Dolphin Hotel, in dem angeblich noch kein Gast länger als eine Stunde überlebte. Todesmutig mietet sich Mike in diesem Zimmer ein und ahnt nicht, was ihn dort erwartet.

