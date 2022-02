Fire Tablets von Amazon – die preiswerte Alternative zu teuren Tablets

Von: Philipp Mosthaf

Das Amazon Fire HD 10 ist das schnellste Tablet des Versandriesen. © Amazon Produktbild

Tablets eignen sich hervorragend für Privat und Beruf, doch sie haben auch ihren Preis. Die Fire Tablets von Amazon sind die günstige Alternative.

Ob zum Filme schauen, zum Arbeiten oder zum Lernen – Tablets sind nützliche Alltagshelfer und bieten jede Menge Funktionen. Aufgrund ihrer kompakten Größe passen sie in jede Tasche. So können die Tablets auch auf Reisen bequem mitgenommen werden – beispielsweise, um während der Zugfahrt für Unterhaltung zu sorgen. So ist es wenig überraschend, dass die Nachfrage nach Tablets stetig steigt – auch bei Kindern. Jeder sechste deutsche Bürger hat mittlerweile ein Tablet, wie eine Umfrage des deutschen Digitalverbands Bitkom aus dem Jahr 2020 ergab. Bei den Kindern zwischen sechs und neun Jahren sind es sogar 79 Prozent.

Doch die iPads von Apple*, Samsung-Tablets und Co. werden auch immer teurer. Der Durchschnittspreis lag 2020 bei 380,- Euro pro Gerät. Tablets unter 300,- Euro sind erhältlich, doch nicht alle sind gut. Eine gute Alternative zu den teuren Modellen bietet die Fire Tablets von Amazon. Der Versandriese hat mittlerweile zahlreiche Modelle auf den Markt gebracht, auch für Kinder ist ein Tablet dabei. Aktuell können Sie bei den Amazon Fire Tablets jede Menge sparen.

Inhaltsverzeichnis

Fire HD 8: 8-Zoll-HD-Display, 32 GB Speicher, 2 GB RAM

Fire HD 8 Tablet © Amazon Produktbild

Fire HD 8 – jetzt 99,99 €

HD-Display mit 8 Zoll (20,32 cm)

Speicherplatz: 32/64 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 1 TB

Leistung: 2 GB RAM, Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, Dolby Atmos, Show-Modus (Alexa-Vollbilderlebnis)

Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden

2-MP-Kamera auf Vorder- und Rückseite

Fire HD 10: großes Full-HD-Display und schneller Prozessor

Amazon Fire HD 10-Tablet © Amazon Produktbild

Fire HD 10 – jetzt 149,99 €

Großes Full-HD-Display mit 10,1 Zoll (25,65 cm), brillanter Farbdarstellung und mehr als 2 Millionen Pixel.

Leistung: Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, 3 GB RAM, Dolby Atmos, Show-Modus (Alexa-Vollbilderlebnis)

Speicherplatz: 32/64 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 1 TB

Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden

2-MP-Frontkamera und 5-MP-Kamera auf der Rückseite

Fire 7: Tablet mit 7-Zoll-Display

Fire 7 Tablet © Amazon Produktbild

Fire 7 – jetzt 54,99 €

IPS-Display mit 7 Zoll (17,78 cm)

Leistung: Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz, 1 GB RAM

Speicherplatz: 16/32 GB interner Speicher, bis zu 512 GB erweiterbar

Akkulaufzeit bis zu 7 Stunden

720p-HD-Frontkamera und 2-MP-Kamera auf der Rückseite

Fire HD 8 Kids Pro: Tablet für Kinder ab dem Grundschulalter

Fire HD 8 Kids Pro-Tablet. © Amazon Produktbild

Fire HD 8 Kids Pro – jetzt 134,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit 8 Zoll (20,32 cm), Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz.

Kindersicherung, 2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

1 Jahr Amazon Kids+: Zugriff auf Tausende Apps, Spiele, Bücher, Videos, Songs und Audible-Hörbücher und -Hörspiele. Enthalten sind auch über 100 Lern-Apps wie Blitzrechnen, Lernerfolg Grundschule und Conni Englisch.

Zusätzlich zu Inhalten von Amazon Kids+ bieten Kids Pro-Tablets Zugriff auf einen digitalen Shop. Dort können Kinder den Kauf oder Download von Apps wie ANTON, Minecraft oder Netflix anfragen und diesen von Eltern bestätigen lassen.

Webbrowser: Eingebaute Filter helfen dabei, nicht altersgerechte Inhalte zu blockieren. Eltern können zudem bestimmte Websites gezielt sperren.

Fire HD 10 Kids Pro: vollwertiges Tablet für Grundschulkinder

Fire HD 10 Kids Pro-Tablet. © Amazon Produktbild

Fire HD 10 Kids Pro – jetzt 199,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit Full-HD-Display mit 10 Zoll (25,4 cm), Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz und zwei Kameras.

Kindersicherung, 2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

1 Jahr Amazon Kids+: Zugriff auf Tausende Apps, Spiele, Bücher, Videos, Songs und Audible-Hörbücher und -Hörspiele. Enthalten sind auch über 100 Lern-Apps wie Blitzrechnen, Lernerfolg Grundschule und Conni Englisch.

Zusätzlich zu Inhalten von Amazon Kids+ bieten Kids Pro-Tablets Zugriff auf einen digitalen Shop. Dort können Kinder den Kauf oder Download von Apps wie ANTON, Minecraft oder Netflix anfragen und diesen von Eltern bestätigen lassen.

Webbrowser: Eingebaute Filter helfen dabei, nicht altersgerechte Inhalte zu blockieren. Eltern können zudem bestimmte Websites gezielt sperren.

Fire 7 Kids Pro: Tablet mit Kindersicherung und 2 Jahre Sorglos-Garantie

Fire 7 Kids Pro-Tablet © Amazon Produktbild

Fire 7 Kids Pro – jetzt 99,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit Display mit 7 Zoll (17,78 cm), Quad-Core-Prozessor, 1 GB RAM und 16 GB Speicherplatz und zwei Kameras.

Kindersicherung, 2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

1 Jahr Amazon Kids+: Zugriff auf Tausende Apps, Spiele, Bücher, Videos, Songs und Audible-Hörbücher und -Hörspiele. Enthalten sind auch über 100 Lern-Apps wie Blitzrechnen, Lernerfolg Grundschule und Conni Englisch.

Zusätzlich zu Inhalten von Amazon Kids+ bieten Kids Pro-Tablets Zugriff auf einen digitalen Shop. Dort können Kinder den Kauf oder Download von Apps wie ANTON, Minecraft oder Netflix anfragen und diesen von Eltern bestätigen lassen.

Webbrowser: Eingebaute Filter helfen dabei, nicht altersgerechte Inhalte zu blockieren. Eltern können zudem bestimmte Websites gezielt sperren.

Fire HD 8 Plus: mehr Leistung & schnelleres Laden

Fire HD 8 Plus-Tablet © Amazon Produktbild

Fire HD 8 Plus – jetzt 119,99 €

HD-Display mit 8 Zoll (20,32 cm)

Speicherplatz: 32/64 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 1 TB

Leistung: 3 GB RAM, Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, Dolby Atmos, Show-Modus (Alexa-Vollbilderlebnis)

Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden, kabelloses Laden möglich

2-MP-Kamera auf Vorder- und Rückseite mit 720p HD-Videoaufnahme

Fire HD 10 Plus: großes Full-HD-Display für beste Unterhaltung

Fire HD 10 Plus-Tablet © Amazon Produktbild

Fire HD 10 Plus – jetzt 179,99 €

Full-HD-Display mit 10 Zoll (25,4 cm)

Speicherplatz: 32/64 GB interner Speicher, erweiterbar bis zu 1 TB

Leistung: 4 GB RAM, Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz, Dolby Atmos, Show-Modus (Alexa-Vollbilderlebnis)

Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden, kabelloses Laden möglich

2-MP-Frontkamera und rückseitige 5-MP-Kamera

Fire Tablets im Vergleich: Fire HD 8/10 vs. Fire HD 8/10 Plus

Fire HD 8 Fire HD 8 Plus Fire HD 10 Fire HD 10 Plus Preis ab 99,99 € ab 119,99 € ab 149,99 € ab 179,99 € Display 8 Zoll 8 Zoll 10,1 Zoll Full-HD 10,1 Zoll Full-HD Auflösung 1280 x 800 (189 ppi) 1280 x 800 (189 ppi) 1920 x 1200 mit über 2 Mio. Pixeln (224 ppi) 1920 x 1200 mit über 2 Mio. Pixeln (224 ppi) Speicherplatz 32/64 GB 32/64 GB 32/64 GB 32/64 GB Prozessor Quad-Core, 2,0 GHz Quad-Core, 2,0 GHz Quad-Core, 2,0 GHz Quad-Core, 2,0 GHz RAM 2 GB 3 GB 3 GB 4 GB Akkulaufzeit bis zu 12 Stunden bis zu 12 Stunden bis zu 12 Stunden bis zu 12 Stunden Anschlüsse USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Kamera 2-MP-Kamera an Vorder- und Rückseite\t 2-MP-Kamera an Vorder- und Rückseite\t 2-MP-Frontkamera und rückseitige 5-MP-Kamera\t 2-MP-Frontkamera und rückseitige 5-MP-Kamera\t Gewicht 355 g\t 355 g\t 465 g\t 468 g Dolby Atmos ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Show-Modus ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Kabelloses Laden ✔️ ✔️

Fire HD 8 Kids: Tablet für Kinder im Vorschulalter

Fire HD 8 Kids-Tablet. © Amazon Produktbild

Fire HD 8 Kids – jetzt 134,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit 8-Zoll-HD-Display (20,32 cm), Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB Speicherplatz.

2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

Lernen, Spielen und Lesen inklusive: Enthält Amazon Kids+, eine werbefreie Medienbibliothek mit beliebten und immer wieder neuen Spielen, Lern-Apps, Videos, Büchern und Hörspielen. Amazon Kids+ ist ein Jahr kostenlos, danach jederzeit kündbar.

Kindersicherung: Sie entscheiden, wann, wofür und wie lange das Kind das Tablet nutzen darf. Pausieren Sie das Tablet von einem Smartphone, Tablet oder Computer aus.

Fire HD 10 Kids: großes Full-HD-Display für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren

Fire HD 10 Kids-Tablet © Amazon Produktbild

Fire HD 10 Kids – jetzt 199,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit 10-Zoll-Full-HD-Display (25,6 cm), Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz.

2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

Lernen, Spielen und Lesen inklusive: Enthält Amazon Kids+, eine werbefreie Medienbibliothek mit beliebten und immer wieder neuen Spielen, Lern-Apps, Videos, Büchern und Hörspielen. Amazon Kids+ ist ein Jahr kostenlos, danach jederzeit kündbar.

Kindersicherung: Sie entscheiden, wann, wofür und wie lange das Kind das Tablet nutzen darf. Pausieren Sie das Tablet von einem Smartphone, Tablet oder Computer aus.

Fire 7 Kids: 2 Jahre Sorglos-Garantie & Kindersicherung

Fire 7 Kids-Tablet © Amazon Produktbild

Fire 7 Kids – jetzt 99,99 €

Tablet in kindgerechter Hülle für Kinder zwischen 3 und 7 Jahren.

Vollwertiges Tablet mit 7 Zoll (17,78 cm), Quad-Core-Prozessor, 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz.

2 Jahre Sorglos-Garantie (kostenlose Erstattung)

Lernen, Spielen und Lesen inklusive: Enthält Amazon Kids+, eine werbefreie Medienbibliothek mit beliebten und immer wieder neuen Spielen, Lern-Apps, Videos, Büchern und Hörspielen. Amazon Kids+ ist ein Jahr kostenlos, danach jederzeit kündbar.

Kindersicherung: Sie entscheiden, wann, wofür und wie lange das Kind das Tablet nutzen darf. Pausieren Sie das Tablet von einem Smartphone, Tablet oder Computer aus.

