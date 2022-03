French Press: Kaffeebereiter von Bodum – sparen Sie jetzt 67 Prozent

Von: Ömer Kayali

Mit einer French Press ist der Kaffee schnell und einfach zubereitet. © AntonMatyukha/PantherMedia

Mit einer French Press bereiten Sie Kaffee ganz klassisch und ohne viel Wartung zu. Bestellen Sie jetzt das Set der Marke Bodum mit 67% Rabatt.

Automatische Kaffeemaschinen haben klar ihre Vorteile. Per Knopfdruck bekommt man eine schöne, heiße Tasse Kaffee serviert. Allerdings haben sie auch ihre Nachteile. Zum einen sind sie ziemlich groß und nehmen deshalb in der Küche viel Platz weg. Zum Anderen sind sie anfällig für technische Probleme. Wenn Sie einen klassischen Kaffee* bevorzugen und auf Cappuccino, Latte Macchiato und Co. verzichten können, dann ist eine French Press die richtige Wahl für Sie. Sie funktioniert denkbar einfach: Kaffeepulver in die Kanne, kochendes Wasser einschütten und den Kaffee ein paar Minuten ziehen lassen – und schon ist der frische Kaffee fertig. Die French Press von Bodum ist der Klassiker unter den Kaffeebereitern. Aktuell bekommen Sie darauf 67 Prozent Rabatt. Falls Sie doch auf der Suche nach einer vollautomatischen Kaffeemaschine sind: Die Philipps Series 2200 ist derzeit ebenfalls stark reduziert.

++French Press von Bodum für 19,79€ statt 59,99€ – zum Angebot++

French Press von Bodum: 67 Prozent Rabatt

French Press Bodum © Amazon Produktbild

Preis: 21,99€ statt 59,99€ Rabatt: 63 Prozent Marke: Bodum Füllmenge: 1 Liter Farbe: Schwarz Material: Hitzebeständiges Glas, verchromter Edelstahl

Die Bodum French Press ist nicht nur praktisch zum Zubereiten von frischem Kaffee, es ist auch ein dekorativer Gegenstand, der sich sowohl in traditionell als auch modern eingerichteten Küchen bestens einfügt. Wenn Sie auf der Suche nach einem Geschenk sind, ist eine French Press zusammen mit einer manuellen Kaffeemühle eine hervorragende Idee. Geschmacklich sorgen die Kaffeebereiter für einen wunderbar starken, puren und geschmackvollen Kaffee. Zu guter Letzt ist die French Press deutlich günstiger im Gegensatz zu einem Kaffeevollautomaten.

