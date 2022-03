Frühlingsmode 2022: jetzt bei eBay auf viele Topmarken über 20 % sparen

Von: Philipp Mosthaf

Der Frühling ist da! Lassen Sie Farbe in Ihren Kleiderschrank und shoppen Sie neue und bunte Trends. © zoomteam/PantherMedia

Der Frühling steht vor der Tür und mit ihm wird es Zeit für einen neuen Look. Shoppen Sie jetzt die besten Modetrends und Styles – mit über 20 % Rabatt auf viele Marken.

Die Tage werden endlich wieder wärmer und länger. Die ersten Blumen blühen, die Sonne lacht in unser Gesicht. Doch viele stehen nun auch vor einem modischen Dilemma: Was kann ich noch anziehen? Was sind die Modetrends im Frühjahr 2022? Es wird allerhöchste Zeit, Ihren Schrank auszumisten. Bei eBay sparen Sie pünktlich zum Frühlingsstart teilweise über 20 % auf neue und gebraute Modeartikel. Von Schuhen über Schmuck bis hin zu Sonnenbrillen ist alles dabei. Und so können Sie sparen: Einfach den Gutscheincode TRENDS22 im Bestellvorgang eingeben und die 20 % werden automatisch abgezogen. Die Aktion läuft bis zum 23. März 2022.

Noch mehr sparen mit dem Multi-Rabatt Gefällt Ihnen ein Teil so sehr, dass Sie es gleich mehrmals kaufen wollen, dann können Sie dank des Multi-Rabatts noch mehr sparen. Denn: Je mehr Teile Sie kaufen, desto höher wird der Rabatt.

Frühlingsmode 2022: Viele Modemarken für sie und ihn

Sie benötigen noch Inspirationen und Ideen für Ihren neuen Frühlingslook? Im Folgenden haben wir Ihnen eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Seidensticker Damen Pullover in der Farbe Grau © Amazon Produktbild

Frühlingsmode 2022: neue Looks für den Mann

3er-Pack Huge Boss T-Shirts mit V-Neck oder Crew-Neck © Amazon Produktbild

20 % auf Mode, Schmuck, Sport sparen: So funktioniert‘s

Sparen Sie bis zum 23.03.2022 mit dem Gutscheincode TRENDS22 20 % auf Artikel aus den Kategorien Fashion & Sport, sowie Beauty & Gesundheit und Uhren & Schmuck von Top-Händlern und Top-Marken. Und so funktioniert es:

Kaufen Sie einen oder mehrere Artikel über die Aktionsseite und geben Sie bei der Kaufabwicklung den Gutscheincode TRENDS22 ein. Klicken Sie dann einfach auf „Einlösen“. Wählen Sie eine Zahlungsmethode aus: PayPal, Kreditkarte, Lastschrift, Google Pay und Apple Pay. Bezahlen Sie Ihre Artikel bis spätestens 23.03.2022, 23.59 Uhr. Nach Eingabe des Gutscheincodes wird der Wert automatisch vom Kaufpreis abgezogen.

