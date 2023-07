Galaxy Z Fold5 vorbestellen – faltbares Smartphone jetzt im Vorverkauf erhältlich

Von: Ömer Kayali

Das Samsung Galaxy Z Fold5. © Samsung

Samsung hat neue Smartphone-Modelle enthüllt, darunter auch das Galaxy Z Fold5. Das neue faltbare Smartphone ist jetzt vorbestellbar.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

Faltbare Handys waren in den frühen Tagen der Mobiltelefone ein beliebter Trend. Mit dem Erscheinen von Smartphones, bei denen das Display eine weit größere Bedeutung bekam, war erstmal Schluss damit. Doch seit mehreren Jahren haben verschiedene führende Hersteller mit faltbaren Smartphones experimentiert. Während die ersten Foldables noch von den meisten Nutzerinnen und Nutzern skeptisch beäugt wurden, haben sich mittlerweile einige davon durchsetzen können – darunter die Z-Fold- und die -Z-Flip-Reihe von Samsung. Im Rahmen des Galaxy Unpacked Events im Juli hat das Unternehmen die neuesten Modelle vorgestellt. Jetzt sind sie vorbestellbar.

Galaxy Z Fold5 vorbestellen

Galaxy Z Fold5 vorbestellen – Release am 4. August

Die „Galaxy Unpacked“-Veranstaltung von Samsung fand am 26. Juli statt. Die präsentierten Smartphone-Neuheiten sind bereits kurz darauf im Handel erhältlich. In den letzten Jahren wurden die Geräte bereits im August ausgeliefert. Auch dieses Jahr wird das beim Galaxy Z Fold5 der Fall sein – sowie beim Z Flip5. Der Release ist am 4. August.

Wie viel kostet das Z Fold5? Das Galaxy Z Fold5 mit 512 Gigabyte ist zum Release für 2.019 Euro erhältlich.

Galaxy Z Fold5 vorbestellen

Welche Neuerungen stecken im Z Fold5?

Samsung Galaxy Z Fold5 mit 19,21 cm (7,6 Zoll) großem Klapp-Bildschirm und überarbeitetem Flex-Scharnier für sicheres Zusammenklappen.

Multi Window ermöglicht hohe Produktivität mit drei Fenstern auf einem Display und einer Taskleiste mit bis zu 12 Elementen; S Pen Unterstützung vorhanden.

Helle Spitzenhelligkeit von bis zu 1.750 Nits für beeindruckende Bilderlebnisse; Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform für High-End Gaming Performance.

Fortschrittliches Kamera-System mit 30-fachem Space Zoom, Frontdisplay-Vorschau und Expert RAW; Zwei-Display-Formfaktor für vielseitige Fotomöglichkeiten.

Lange Akku-Laufzeit: Bis zu 73 Stunden Musik oder 21 Stunden Videos; leistungsstarker 4.400-mAh-Akku.

Hohe Langlebigkeit mit Armor Aluminum im Rahmen und überarbeitetem Flex-Scharnier mit Doppel-Schiene für Stabilität und Langlebigkeit.