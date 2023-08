Gartenpools: Ratgeber zum Kauf + großer OBI-Sale

Von: Philipp Mosthaf

Immer mehr Familien legen sich einen Gartenpool zu. Für die ganze Familie gibt es auch größere Becken als den klassischen Plantschpool. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

Gartenpools sind ein echter Hype. In diesem Artikel erfahren Sie, worauf Sie beim Kauf eines Gartenpools achten sollten und welche Mindestgröße ein Pool haben sollte.

Über 30 Grad im Schatten, die Sonne brennt vom Himmel und bei jeder kleinsten Bewegung tritt Schweiß aus den Poren – jeder Mensch kennt dieses Gefühl, in der Hitze förmlich zu verbrennen. Doch warum bei diesen Temperaturen aufs Fahrrad oder ins Auto steigen, um zum nächsten Freibad oder Baggersee zu kommen? Pools für den eigenen Garten werden von Jahr zu Jahr beliebter, die Nachfrage ist nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie riesengroß.

Der Traum vom eigenen Gartenpool wird für immer mehr Menschen in Deutschland zur Realität. Das bestätigen auch die Zahlen aus der Statistik des Bundesverbandes Schwimmbad & Wellness (bsw). Laut dieser gab es im Sommer 2020 bereits über 550.000 Außenpools in Deutschland, die in die Erde eingelassen wurden. Zusätzlich gibt es 1,2 Millionen Aufstellbecken mit einer Wassertiefe von unter einem Meter und einem Anschaffungspreis von unter 1.500 Euro – Tendenz steigend. In diesem Artikel geben wir Ihnen Kauftipps und stellen Gartenpools vor, mit denen der Wasserspaß im eigenen Garten garantiert ist.

Gartenpool kaufen: Darauf sollten Sie achten

Pool-Typ: Bei Aufstellbecken gibt es drei Arten: aufblasbare Pools oder die robusteren Varianten mit Stahlrahmenbecken oder Holzbecken. Während der aufblasbare Pool relativ leicht aufzubauen und preisgünstig ist, sind die robusten Stahlrahmen- oder Holzbecken natürlich langlebiger und stabiler.

Bei Aufstellbecken gibt es drei Arten: aufblasbare Pools oder die robusteren Varianten mit Stahlrahmenbecken oder Holzbecken. Während der aufblasbare Pool relativ leicht aufzubauen und preisgünstig ist, sind die robusten Stahlrahmen- oder Holzbecken natürlich langlebiger und stabiler. Größe: Der Größe ist nach oben kaum eine Grenze gesetzt – außer natürlich durch das Platzangebot auf dem Grundstück. Für ältere Kinder und Erwachsene sollte ein rechteckiges Becken mindestens 8 x 4 Meter mit einer Tiefe zwischen 1,35 und 1,5 Meter haben. Runde Gartenpools sollten einen Durchmesser von rund 4 Metern haben.

Der Größe ist nach oben kaum eine Grenze gesetzt – außer natürlich durch das Platzangebot auf dem Grundstück. Für ältere Kinder und Erwachsene sollte ein rechteckiges Becken mindestens 8 x 4 Meter mit einer Tiefe zwischen 1,35 und 1,5 Meter haben. Runde Gartenpools sollten einen Durchmesser von rund 4 Metern haben. Höhe: Die Höhe des Beckenrandes bestimmt die Wassertiefe. Diese richtet sich nach den Personen, die den Pool nutzen. Kleine Kinder benötigen weniger Wassertiefe als ein Erwachsener. Als Richtwert gilt: Ziehen Sie von der angegebenen Höhe fünf bis zehn Zentimeter ab, so errechnen Sie die tatsächliche Wassertiefe.

Die Höhe des Beckenrandes bestimmt die Wassertiefe. Diese richtet sich nach den Personen, die den Pool nutzen. Kleine Kinder benötigen weniger Wassertiefe als ein Erwachsener. Als Richtwert gilt: Ziehen Sie von der angegebenen Höhe fünf bis zehn Zentimeter ab, so errechnen Sie die tatsächliche Wassertiefe. Ausstattung: Dreckiges Wasser mit Insekten, Blättern und Steinen kann den Poolspaß schnell vermiesen. Viele Gartenpools werden aus diesem Grund schon mit einem Filter angeliefert. Die Filter reinigen das Wasser, bestehen jedoch meist aus Papier und funktionieren nur kurze Zeit. In einen hochwertigen Filter zu investieren, ist darum ratsam. Soll der Pool winterfest sein, benötigen Sie einen Auslassstutzen. Er verbindet Pumpe und Filteranlage mit dem Pool und ermöglicht eine sichere Entleerung des Wassers, ohne den Garten zu überschwemmen. Eine Abdeckplane verhindert zudem ungewünschtes Treibgut im Pool.

Aktuell: Gartenpool-Sale bei OBI

OBI hat jetzt im August viele Marken-Gartenpools drastisch reduziert. Die perfekte Gelegenheit, für den Spätsommer noch eigenes Badevergnügen in den Garten zu holen – und schon an die nächste Saison zu denken.

Gartenpool Komplettset – baut sich (fast) von selbst auf

Bestway Komplettset Fast Pool. © Amazon Produktbild

Bei diesem schnell aufgestellten Pool ist alles dabei, was Sie benötigen. Das beste: Er baut sich nahezu von selbst auf. Einfach die Poolfolie auf dem Rasen ausbreiten, Luftring aufblasen, Wasser einfüllen und schon entfaltet sich der Family-Pool.

Komplettset mit Gratis-Versand

Preis 289,96 € Größe 457 x 457 x 107 cm Pool-Typ aufblasbarer Pool Filter Filterpumpe + Filterkartusche Ausstattung Sicherheitsleiter und Abdeckplane Fassungsvermögen 12.362 Liter

Bestseller bei Amazon: Intex Rectangular Frame Pool

Intex Rectangular Frame Pool. © Amazon Produktbild

Mit 37.681 Sternebewertungen (Stand 19.06.23) bei Amazon ist dieser Pool der klare Favorit des Onlinehändlers. Mit 4,6 von 5 Sternen erhält er beste Bewertungen für sein Preis-Leistungs-Verhältnis.

89,90 € statt 169,00 €

Preis 119,00 Euro Größe 300 x 200 x 75 cm Pool-Typ Aufstellpool aus PVC Filter - Ausstattung - Fassungsvermögen 3.438 Liter

Gartenpool kaufen: Bestway Komplettset Deluxe

Bestway Komplettset Deluxe. © Amazon Produktbild

Der Pool ist der Hammer! Selbst Laien bauen den in 20 Minuten auf! Nur achtet auf einen mega geraden Untergrund, bitte! Jeder der den sieht, ist begeistert, wegen der Optik. Alles passt, alle Teile vorhanden. Pumpe, die man betreibt, ist jedem selber überlassen. Ich habe mich für eine Filterballpumpe entschieden, war eine Empfehlung. Kostet zusätzlich. Allerdings kenne ich den Betrieb mit der Pumpe aus dem Paket nicht. Muss nicht schlecht sein. Auf jeden Fall ein geiles Produkt. Wenn es ginge, würde ich auch 10 Sterne geben.

239,99 € statt 269,95 €

Preis 246,14 € Größe 366 x 100 cm Pool-Typ Stahlrahmenbecken Filter Filterpumpe Ausstattung Sicherheitsleiter Fassungsvermögen 9.150 Liter

Gartenpool kaufen: Powerhaus24 Pool für Erdeinbau

POWERHAUS24 Oval-Pool © Amazon Produktbild

Diesen Pool gibt es in verschiedenen Größen und Tiefen, passend für jeden Garten. Er lässt sich komplett im Boden versenken und sorgt so für echtes Urlaubsfeeling zu Hause.

Wunsch-Lieferung bei Amazon

Preis 2.699 € Größe 600 x 320 x 150 cm Pool-Typ Stahlwandbecken Filter Sandfilteranlage Ausstattung Edelstahlleiter für Tiefbecken 4-stufig, Filtersand, Einbauskimmer- und Schlauch-Set Fassungsvermögen keine Angabe des Herstellers

Gartenpool kaufen: Filter erleichtern die Reinigung sehr

Einige der hier vorgestellten Pools enthalten im Lieferumfang schon eine integrierte Filteranlage. Unser Tipp: Kaufen Sie unbedingt eine Sandfilteranlage. Sandfilter filtern deutlich schneller und sorgfältiger. Darüber hinaus sind sie leistungsstärker als Papierfilter und halten in der Regel Jahre.

Sandfilterpumpen im Angebot