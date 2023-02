Gartenscheren im Vergleich: welche gibt es & was macht man damit?

Von: Ömer Kayali

Die Gartenschere ist wohl das wichtigste Werkzeug für die Gartenarbeit. © Gorilla/PantherMedia

Die Gartenschere gehört zur Grundausstattung für alle Profi- und Hobbygärtner. Welche Arten es gibt und für was sie gut sind, verraten wir hier.

Als Gärtner sollte eine gute Gartenschere immer in Griffweite sein. Ob zum Schneiden von Pflanzen, Wurzeln, Sträuchern, Hecken und Kräutern, zum Öffnen von Saatgutpackungen oder Blumenerde*-Tüten oder fürs Ernten von Gemüse: All das geht mit der richtigen Schere leicht von der Hand. Doch worauf sollte man bei der Auswahl achten?

Gartenscheren: Die wichtigsten Eigenschaften

Amboss oder Bypass: Amboss-Scheren funktionieren ähnlich wie ein Messer, bei dem eine Klinge durch das Pflanzenmaterial auf ein Schneidebrett, den Amboss, gedrückt wird. Bypass-Scheren funktionieren eher wie Scheren, bei denen zwei Klingen aneinander vorbeigeführt werden. Amboss-Scheren neigen dazu, weiches Pflanzengewebe zu zerdrücken. Wenn Sie eine Bypass-Schere richtig verwenden, fügen Sie der Pflanze fast keinen Schaden zu. Amboss-Scheren eignen sich etwas besser für altes, abgestorbenes Holz.

Griff : Der Griff der Gartenschere sollte auch nach längerer Arbeit noch einigermaßen bequem in der Hand liegen. Zudem sollte er bei Nässe nicht verrutschen oder gar Krämpfe oder Blasen verursachen.

: Der Griff der Gartenschere sollte auch nach längerer Arbeit noch einigermaßen bequem in der Hand liegen. Zudem sollte er bei Nässe nicht verrutschen oder gar Krämpfe oder Blasen verursachen. Richtige Pflege: Gartenscheren sind zwar generell robuster, dennoch sollten Sie die Schere nach der Gartenarbeit immer gut sauber machen. Wenn Sie damit sorgsam umgehen und die Gartenschere gut pflegen, hält das Werkzeug sehr lange.

Gonicc Gartenschere: Alleskönner auch für Weinreben

Gonicc Gartenschere © Amazon Produktbild

Diese Bypass-Gartenschere punktet mit sanftem und kraftsparendem Schneidsystem. Ihre optimierte Kraftübertragung macht es auch Gärtnern mit wenig Handkraft möglich, über längere Zeiträume kraftsparend zu schneiden.

Gonicc Gartenschere für 16,96 €

Marke: Gonicc Typ: Bypass-Schere Größe: 20,3 cm Schneiddurchmesser: 1,9 cm Klingenmaterial: Hochwertiger Titanstahl Griffe: Aluminium und PVC Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5

Gardena Gartenschere: die Variable

Gardena Gartenschere © Amazon Produktbild

Eine Schere für alle Fälle. Die variable Grifföffnung ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Griffweite an verschiedene Handgrößen und unterschiedlich dickes Schnittgut.

Gardena Gartenschere für 22,80 €

Marke: Gardena Typ: Bypass-Schere Größe: 26,4 cm Schneiddurchmesser: 2,4 cm Klingenmaterial: Metall Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Löwe Gartenschere: das Profimodell

Löwe Gartenschere © Amazon Produktbild

Eine Gartenschere für Profis und Viel-Gärtner: Der ergonomische Griff in Kombination mit der scharfen Stahl-Klinge ermöglicht Schnittarbeiten über einen langen Zeitraum – ohne zu ermüden. Die Klinge lässt sich außerdem wunderbar nachschleifen.

Löwe Gartenschere für 55 €

Marke: Löwe Typ: Bypass-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 2,5 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,8 von 5

Felco 2 Gartenschere mit Lederträger: für Links- und Rechtshänder

Felco Gartenschere mit Lederträger © Amazon Produktbild

Aufgrund Ihres geraden Schneidkopfs eignet sich diese Profischere für Rechts- sowie Linkshänder. Klinge und vernietete Gegenklinge wurden aus langlebigem gehärtetem Stahl gefertigt, alle Teile lassen sich austauschen.

Felco Gartenschere für 86,92 €

Marke: Felco Typ: Bypass-Schere Größe: 21,5 cm Schneiddurchmesser: 2,5 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,9 von 5

Wolf Gartenschere: günstiges Einsteigermodell

Wolf Gartenschere © Amazon Produktbild

Diese Gartenschere für Links- und Rechtshänder eignet sich für gelegentliche Schnittmaßnahmen durchaus. Sind die Äste nicht zu dick, erweist sie Hobbygärtnern gute Dienste.

Für 8,73 € bei Voelkner

Marke: Wolf Typ: Amboss-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 1,9 cm Klingenmaterial: Metall Griffe: Kunststoff

Grüntek Gartenschere: die Leichtgängige

Grüntek Gartenschere © Amazon Produktbild

Eine spezielle Teflon-Beschichtung der Klinge sorgt bei diesem Modell für leichtgängigen Schnitt. Für zusätzliche Schnittkraft sorgt die scharfe obere Klinge aus japanischem SK 5-Stahl, die sich gut nachschärfen lässt.

Grüntek Gartenschere für 13,95 €

Marke: Grüntek Typ: Amboss-Schere Größe: 20 cm Schneiddurchmesser: 1,8 cm Klingenmaterial: Stahl Griffe: Aluminium und Kunststoff Amazon-Bewertung: ⭐⭐⭐⭐⭐ 4,5 von 5