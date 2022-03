Praktische Gartentruhe aus wetterfestem Material: Sparen Sie 17 Prozent

Wetterfest und langlebig

Von Laura Wittstruck schließen

Eine Gartentruhe aus robustem Polyrattan ist eine praktische Ergänzung für jede Terrasse oder Balkon. Ein besonders elegantes Modell gibt es derzeit um 17 Prozent reduziert.

Der Frühling ist da: Zeit, Terrasse und Balkon für die Saison vorzubereiten. Wichtig sind dafür neben schönen Pflanzen auch die richtigen Gartenmöbel. In einer nützlichen Gartentruhe verschwinden etwa all die Dinge, die sonst nur störend herumliegen. Auflagen für die Gartenlounge*, Decken oder Spielzeug sind so gut verstaut und gleichzeitig vor der Witterung geschützt. Stylische Gartentruhen, etwa aus schickem Rattan, fügen sich zudem gut in das Gesamtbild ein. Auf eBay erhalten Sie die ideale Box für Ihr Gartenparadies: Die Gartentruhe aus Polyrattan ist zurzeit um 17 Prozent reduziert.

Gartentruhe aus Polyrattan: jetzt 99,95 € statt 119,95 €

Gartentruhe aus Polyrattan für 99,95€: 17 Prozent Rabatt

Höhe ca. 59 cm Breite ca. 120 cm Höhe innen ca. 50 cm Material Metallgestell mit Polyrattangeflecht Verfügbare Farben Anthrazit-Grau, Beige, Beige-Braun, Grau-Mix, Schwarz Marke ESTEXO Innenverkleidung mit Reißverschluss ✔️ Gasdruckfeder zum Öffnen und Schließen ✔️

Gartentruhe aus Polyrattan: jetzt 99,95€ statt 119,95€

Ist eine Gartentruhe aus Polyrattan wetterfest?

Polyrattan besteht im Vergleich zu Rattan aus einem künstlich hergestellten Gewebe. Das hat gerade für Gartenmöbel viele Vorteile. Polyrattan ist wetterfest, auch Feuchtigkeit, Regen und Sonnenstrahlen können dem Material nichts anhaben. Somit ist es besonders langlebig und pflegeleicht. Gleichzeitig bleibt die edle Optik von Naturrattan auch bei der künstlichen Alternative erhalten. Geflochten werden beide Materialien in aufwendiger Handarbeit. Die Gartentruhe ist eine ideale Ergänzung für jeden Garten.

Hinweis an unsere Leser: Wir erstellen Produktvergleiche und Deals für Sie. Um dies zu ermöglichen, erhalten wir von Partnern eine Provision. Für Sie ändert sich dadurch nichts.

(lw) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.